Päivän lehti 24.5.2017

Hyttysistä syntyi mielenkiintoinen tiededokumentti

Leikkisällä alkuperäisnimellä varustettu tiededokumentti Hyttyset lähikuvassa (Zapped: The Buzz About Mosquitoes) osoittautuu vakavasti otettavaksi ja enimmäkseen mielenkiintoiseksi.



Suomessa kiusalliset hyttyset aiheuttavat maailmanlaajuisesti enemmän kuolemia ja sairastumisia kuin mikään muu eliö. Ne levittävät denguevirusta, Länsi-Niilin virusta ja malarialoista. Ilmastonmuutoksen edetessä tautien pelätään yleistyvän myös Kanadassa, missä dokumentti on tehty.



Osa tutkijoista etsii torjuntakeinoja tieteiselokuvamaisin keinoin. Yksi selvittää ihmishajun eri ainesosien houkuttelevuutta tarkkailemalla sähkövirtoja, joita nämä kaasut aiheuttavat irrotetussa hyttysenpäässä. Toisen ajatuksena on – pulmallisemmin – kehittää geenejä muuntelemalla siivetön hyttynen.



Dokumentti on viisi vuotta vanha, joten se ei sisällä kommentteja malariarokotteiden tuoreista vaiheista tai Rion olympialaisten aikaan otsikoihin nousseesta zikaviruksesta.



