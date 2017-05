Päivän lehti 24.5.2017

Sauli Niinistön ei kannata kursailla liian pitkään

Kaleva toteaa, että presidentti Sauli Niinistö on toistaiseksi ollut vaiti siitä, pyrkiikö hän toiselle presidenttikaudelle.



”Tiettyyn pisteeseen saakka kursailu on hyvästä, mutta siinäkään ei pidä ­liioitella. Presidentinvaalikampanjointi on aina iso ponnistus, joten viime tippaan jäävä ilmoitus, olipa se sitten myönteinen tai kielteinen, asettaisi kilpailevat eh­dokkaat kohtuuttomaan tilanteeseen. Kokoomuksella on itsellään kokemusta Niinistön viime tipan kieltäytymisestä syksyltä 1999.”



”Presidentti Niinistö on aiemmin ­väläyttänyt, että hän kertoo jatkohaluistaan loppukeväästä. Kevät on kovasti myöhässä, ja kesää vasta tapaillaan ­ainakin Oulun korkeudella.”



”Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi puoluevaltuuskunnan kokouksessa viikonloppuna, että puolue voisi pitää ylimääräisen puoluekokouksen alkusyksystä. Tämä kielisi siitä, että asiasta olisi presidentin ja kokoomuksen välillä olemassa jonkinlainen välipuhe. Varmaa se ei kuitenkaan ole, sillä Niinistö tunnetaan omaperäisistä ratkaisuista.”



”Presidentti Mauno Koiviston hau­tajaiset vaikuttavat ymmärrettävästi ilmoitusaikatauluihin. Kovin pitkälle päätöstä ei kuitenkaan voi lykätä, ja syksy alkaa olla kovin myöhäinen aika ilmoittautua. Ilmoitus tulee toivottavasti paljon aiemmin.”