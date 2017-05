”Made in China” tuli tutuksi 1980-luvulla – bisnesmies Jari Vepsäläinen havahtui Kiinan nousuun ensimmäisten suomalaisten joukossa

Päivän lehti 24.5.2017

”Made in China” tuli tutuksi 1980-luvulla – bisnesmies Jari Vepsäläinen havahtui Kiinan nousuun ensimmäisten s

Peking

Huoneessa

1980-luvulla

1980-luvulla

Avautuvan

Tiananmenin

Sarjan seuraavassa osassa kerrotaan 1990-luvusta: kuinka 1 620 726 kansalaista äänesti Suomen Euroopan unioniin. Sarjan aiemmat osat ovat luettavissa tästä http://www.hs.fi/aihe/suomen-maailma/