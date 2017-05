Päivän lehti 24.5.2017

Terroristin kohteena olivat nuoret ja lapset – ”En halua mennä enää isoihin ihmisjoukkoihin”

Manchester

Manchesterin

Poliisi

Monille

Townsend

Äiti-Townsendille

Parikymppiset

Manchesterin

Iskupaikan

Terrori-isku tuomittiin jyrkästi