Urheilun tulospörssissä muun muassa Jalkapalloliigan tilastot, rahapelejä ja keskiviikon tv-vinkit

Ammunta München , Saksa:



Kivääri- ja pistoolilajien maailmancup:



Miehet, 50 m pienoiskivääri, 3x40 ls + finaali: 1) Alexis Raynaud Ranska 463,5 (1179), 2) Sergei Kamenski Venäjä 460,9 (1186/sivuaa ME:tä), 3) Yukun Liu Kiina 446,9 (1183), ...suomalaiset: 38) Juho Kurki 1165, 51) Aleksi Leppä 1162, 60) Joni Stenström 1160.



Naiset, 10 m ilmapistooli + finaali: 1) Anna Korakaki Kreikka 241,2 (385), 2) Olena Kostevitsh Ukraina 238,3 (390), 3) Yuemei Lin Kiina 217,5 (384), ...suomalaiset: 76) Ritva Karri 371, 92) Reetta Hynninen 367.



Maailmancup jatkuu kivääri- ja pistoolilajeissa 6.–14. kesäkuuta Azerbaidzhanin Gabalassa.



Jalkapallo Jalkapalloliiga:



HIFK–HJK 0–0



Yleisöä: 10500.



HIFK: Tomi Maanoja, Nosh A Lody, Tommi Vesala, Xhevdet Gela, Jukka Halme (90. Otto-Pekka Jurvainen), Esa Terävä (60. Aleksi Ristola), Kim Raimi (v), Matias Hänninen, Mika Väyrynen, Nnaemeka Anyamele, Mikael Forssell (60. Pekka Sihvola).



HJK: Thomas Dähne, Juha Pirinen (v), Rafinha, Demba Savage (66. Evans Mensah, v), Atomu Tanaka, Alfredo Morelos, Sebastian Dahlström, Ville Jalasto, Anthony Annan, Akseli Pelvas (85. Ousman Jallow), Faith Friday Obilor.



Inter–PS Kemi 1–3 (1–1)



19. Rasmus Karjalainen 0–1, 41. Guy Gnabouyou 1–1, 71. Momodou Ceesay 1–2, 76. Ceesay 1–3.



IFK Mariehamn–FC Lahti 0–2 (0–0)



60. Pavel Nazimov 0–1, 85. Marko Simonovski 0–2.



HJK953118–518VPS842215–1514KuPS741212–913FC Lahti83329–712Inter832314–1111SJK832313–1111IFK Mariehamn824212–1110Ilves73137–810RoPS730410–159HIFK81527–88PS Kemi72148–137JJK70256–182Seuraavat ottelut: 24.5. VPS–Ilves, KuPS–SJK, RoPS–JJK.



Naisten A-maajoukkue maaotteluun Kiinaa vastaan 11.kesäkuuta Changzhou Cityyn:



Minna Meriluoto HJK, Siiri Välimaa IK Grand Bodö, Tuija Hyyrynen Fortuna Hjörring, Anna Westerlund Lilleström SK, Katarina Naumanen HJK, Anna Auvinen Honka, Maija Saari HJK, Natalia Kuikka Florida State University, Emma Koivisto Honka, Olga Ahtinen PK-35 Vantaa, Nora Heroum Fortuna Hjörring, Eveliina Summanen HJK, Julia Tunturi TPS, Adelina Engman Kopparbergs/Göteborg FC, Vilma Hakala HJK, Ria Öling Santa Teresa CD, Linda Sällström Vittsjö GIK, Sanni Franssi FC Zürich, Juliette Kemppi Kolbotn IL, Jenny Danielsson Åland United.



Päävalmentaja Marko Saloranta.



Italian Serie A:



Pescara–Palermo 0–2.



Jääkiekko MM-kisojen 2018 alkulohkot:



Lohko A (Kööpenhamina): Venäjä, Ruotsi, Tšekki, Sveitsi, Valko-Venäjä, Slovakia, Ranska, Itävalta.



Lohko B (Herning): Kanada, Suomi, USA, Saksa, Norja, Latvia, Tanska, Etelä-Korea.



MM-kisat pelataan Tanskassa 4.–20. toukokuuta.



NHL:



Länsilohkon 6/7 finaali:



Nashville–Anaheim 6–3, N: Pekka Rinne 38/41 torjuntaa, A: Sami Vatanen 0+2.



Nashville eteni Stanley Cupin finaaleihin voitoin 4–2.



Koripallo NBA:



Pudotuspelit, länsilohkon 4. loppuottelu (4 voitolla NBA-finaaleihin):



San Antonio–Golden State 115–129 (19–31, 32–34, 27–31, 37–33)



S: Kyle Anderson 20/6, G: Stephen Curry 36/5/6 syöttöä, Kevin Durant 29/12/4 syöttöä.



Golden State finaaleihin voitoin 4–0.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Alajärvi–Seinäjoki 1–2 (1–4, 8–2, 0–1), Sotkamo–Koskenkorva 2–0 (2–0, 4–0).



Naisten Superpesis:



Kempele–Tampere 2–1 (0–3, 3–2, 0–0, 2–1), Lappeenranta–Rauma 2–1 (0–4, 7–4, 0–0, 2–1), Jyväskylä–Oulu 1–2 (0–3, 3–0, 1–3).



Pyöräily Bormio:



Maantiepyöräilyn Italian ympäriajo:



16. etappi, Rovetta–Bormio, 222 km: 1) Vincenzo Nibali Italia 5.24,22, 2) Mikel Landa Espanja sama aika, 3) Nairo Quintana Kolumbia jäljessä 12 sekuntia, 4) Domenico Pozzovivo Italia –24, 5) Ilnur Zakarin Venäjä –32, 6) Davide Formolo Italia –1.26, 7) Bauke Mollema Hollanti –1.35, 8) Bob Jungels Luxemburg sama aika, 9) Adam Yates Britannia s.a., 10) Thibaut Pinot Ranska s.a.,



... 13) Tom Dumoulin Hollanti –2.18.



Kokonaiskilpailun tilanne 16/21 etapin jälkeen: 1) Dumoulin 70.14.48, 2) Quintana jäljessä 0.31, 3) Nibali –1.12, 4) Pinot –2.38, 5) Zakarin –2.40, 6) Pozzovivo –3.05, 7) Mollema –3.49, 8) Jungels –4.35, 9) Steven Kruiswijk Hollanti –6.20, 10) Yates –7.00.



Keskiviikkona ajetaan 219 kilometrin etappi Tiranosta Canazeihin. Ympäriajo päättyy sunnuntaina Milanoon.



Raviurheilu Teivo:



4. lähtö, Toto5-1, lv 2100 m: 1) Victor Quo Vadis/Hannu Hietanen 14,1a (4,13), 2) Fabrice Duo 14,1a (27,85).3) Amaretto Scoop 14,1a (1,92).4) Be Spontaneous 14,3a (13,1). Toto (2-4-7): 4,13 1,83-4,72-1,45 47,03. Toto5 voitto-osuus: 5,40.



5. lähtö, Toto5-2, sh 3100 m: 1) Vieskerin Virva/Mika Forss 26,9 (6,96), 2) Huimariina 26,4 (1,28).3) Hilin Ihme 27,5 (22,46).4) Pörnä-Tyttö 27,2 (23,06). Toto (2-5-4): 6,96 1,41-1,06-1,73 2,96. Toto5 voitto-osuus: 40,10.



6. lähtö, Toto5-3 DUO-1, lv 2100 m: 1) Saul/Harri Koivunen 15,5 (4,23), 2) Sun Vincent 16,2 (63,26).3) Raipe Kronos 16,3 (5,28).4) Bail Out Kemp 16,4 (9,4).poissa: 2, 7. Toto (13-9-6): 4,23 2,07-6,91-1,98 170,51. Toto5 voitto-osuus: 67,00.



7. lähtö, Toto5-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Fury Heart/Juho Ihamuotila 14,0a (12,43), 2) Madrid 14,1a (1,94).3) Downander 14,3a (5,88).4) William Pine 14,6a (11,22). Toto (11-9-1): 12,43 1,92-1,30-1,68 9,62. Toto5 voitto-osuus: 503,80. Troikka: 144,81. Päivän Duo: 13-11, kerroin: 64,23.



8. lähtö, Toto5-5, lv 1600 m: 1) Stone Capes Nanet/Harri Koivunen 12,7a (2,02), 2) Starito 13,0a (9,65).3) Famous Legacy 13,4a (43,94).4) Joker Photo 13,6a x (17,85).poissa: 7. Toto (1-6-11): 2,02 1,32-2,21-4,33 8,73. Toto5 voitto-osuus: 556,00.



