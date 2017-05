Päivän lehti 24.5.2017

Pyhä muuttaa liikennettä

Ruokakaupoista suurin osa on helatorstaina 25.5. auki normaalisti. Alkon myymälät ovat avoinna keskiviikkona normaalisti ja torstaina kiinni.



Pankit palvelevat keskiviikkona normaalisti. Torstaina ne ovat kiinni.



Postikonttorit ovat pääkaupunkiseudulla avoinna keskiviikkona normaalisti. Tors­taina postin omat myymälät ovat kiinni. Yrittäjien hoitamat myyntipisteet palvelevat yritysten aukioloaikojen mukaan.



Helsingin seudun bussit ja raitioliikenne kulkevat keskiviikkona perjantaiaikataulujen ja helatorstaina sunnuntaiaikataulujen mukaan.



VR:n kaukoliikenne ajetaan keskiviikkona normaalisti. Helatorstaina junat kulkevat pääasiassa sunnuntain aikataulujen mukaan. Liikenteessä on lisä­junia etenkin aamulla ja aamupäivällä. VR:n aikatauluista saa tietoa osoitteesta vr.fi ja palvelunumerosta 0600 41900 (kaukoliikenne) ja 0600 41903 (lähiliikenne) (1,99 e/puhelu + pvm.)



Kaukoliikenteen linja-autot ajavat keskiviikkona normaalin keskiviikon tapaan. Torstaina ajetaan sunnuntain aikataulujen mukaisesti. Aikatauluneuvonta (0200 4000, 1,99 e/min + pvm.) palvelee päivittäin ympäri vuorokauden. Lisätietoja saa osoitteesta matkahuolto.fi.



Terveysasemat ovat keskiviikkona avoinna normaalisti ja torstaina kiinni. Helsingissä on terveyskeskuspäivystys aikuisille (yli 16 vuotta täyttäneille) Haartmanin päivystyssairaalassa (Haartmaninkatu 4, rakennus 12, p. 09 3106 3231) ja Malmin päivystyssairaala (Talve­lantie 6 J, p. 09 3106 7204). Lasten päivystys on Lastenklinikalla (Stenbäckinkatu 11, p. 09 87 10023). Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee puhelimitse ympäri vuorokauden: sosiaalipäivystys, p. 020 696 006, ja kriisipäivystys, p. 09 310 44222.



Espoossa päivystää Jorvin ­sairaalan päivystyspoliklinikka (Turuntie 150, p. 09 4711). So­siaali- ja kriisipäivystys palvelee numerossa 09 816 42439.



Vantaalla Peijaksen sairaala (Sairaalakatu 1, p. 09 4711) päivystää ympäri vuorokauden. Sosiaali- ja kriisipäivystys palvelee numerossa 09 839 24005.



Hammaslääkäripäivystyksestä koko pääkaupunkiseudulla huolehtii Haartmanin sairaala (Haartmaninkatu 4, rakennus 12, p. 09 310 49999) klo 9–21. Yhteydenotot etukäteen.



Helsingin apteekeista torstaina palvelevat muun muassa Yliopiston Apteekki Mannerhei­mintie 96:ssa ympäri vuorokauden, Malmilla (Ala-Malmin tori 5) klo 7–22 ja Mannerheimintie 5:ssä klo 7–24 sekä Apteekki Medena (Kauppakeskus Itiksen Bulevardi, Itäkatu 1–5 A 23) klo 10–18. Vantaalla avoinna on muun muassa Myyrmannin apteekki (Iskoskuja 3) klo 8–22. Espoossa auki on muun muassa Tapiolan apteek­ki (Kauppamiehentie 6) klo 10–18.



Helsingin Sanomat ei ilmesty painettuna lehtenä helatorstain jälkeisenä perjantaina 26.5. Tuoreimmat uutiset voi lukea osoitteessa HS.fi.

Koonnut: Peter Valve HS