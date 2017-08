Päivän lehti 24.8.2017

Kriisinhallinta ei saa taipua terrorismin uhan edessä

Ilta-Sanomat kirjoittaa, että Suomen osallistumiselle kansainväliseen sotilaal­liseen kriisinhallintaan on sekä ulko- ja turvallisuuspoliittiset perusteet että vastuulliset vaikuttimet.



”Viimeistään nyt, vain muutama päivä Suomen Turussa sattuneen terrori­teoksi epäillyn joukkopuukotuksen jälkeen, on ymmärrettävä ja hyväksyttävä se tosi­asia, että juuri kansainvälisiin kriiseihin osallistuminen on osaltaan saattanut Suomenkin alttiiksi terrori-iskujen mahdolliseksi kohdemaaksi.”



”Radikaali-islamistiset terrorijärjestöt pyrkivät Supon mukaan suuntaamaan iskuja ’laajasti kaikkia vihamielisiksi katsottuja valtioita ja ryhmiä vastaan’. Terroristit tulkitsevan Suomen kuuluvan joukkoon, ja siksi ne ’kehottavat iskuihin Suomessa’.”



”Kovin paljon tuota suoremmin on vai­kea sanoa, että Suomen osallistuminen EU:n, Naton ja YK:n operaatioihin esimerkiksi Afganistanissa on tehnyt Suo­mesta­kin osapuolen terrorismia voimistaneessa kriisissä – ja terroristien näkökulmasta vihollisen, jota on tarpeen rangaista.”



”Suomi tekee kriisinhallinnassa hyvää ja arvokasta työtä, jota on pelottomasti jatkettava terroriuhan kohoamisesta – tai edes uhan toteutumisesta – huolimatta. Mutta samalla on ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että kriisinhallintatyöllä on hintansa. Ja että tuo hinta voi olla kova.”



Satakunnan Kansa arvioi, että S-ryhmän päätös korvata Automatian ylläpitämät Otto-käteisautomaatit norjalaisilla Nosto-automaateilla voi olla askel kohti käteisnostojen kallistumista.



”Jos pankki ei peri maksua yhdeltä automaatilta, pitää kaiken käteisnostamisen olla ilmaista. Kääntäen: jos pankki perii yhdeltä automaatilta maksun, sen on perittävä sama maksu kaikilta automaateilta käteistä nostettaessa.”



”Miksi maksullisuus lisääntyisi Nosto-automaattien tullessa mukaan markkinoille? Koska OP, Nordea ja Danske Bank omistavat Automatian, jolle Otto-automaatit kuuluvat. Uutisen mukaan rahan nostaminen Nosto-automaateilta tuo pankeille lisäkustannuksia, jotka saattavat langeta asiakkaiden maksettavaksi.”



Kaleva kommentoi Bengt Holmströmin, Sixten Korkmanin ja Vesa Vihriälän tuoretta muistiota talouspolitiikasta.



”Koulutustasoa he vahvistaisivat yksinkertaisella reseptillä: nykyistä suuremmalle osalle väestöä on saatava laadukas korkeakoulutus.”



”Ennakkoluulottomuutta ehdotusten teossa tarvitaan, mutta ajatuksessaan yliopistojen lukukausimaksuista myös kotimaisille opiskelijoille kolmikko ajautuu kyseenalaisille vesille.”



”On yksilöpsykologisesti merkittävää, ettei nuori näe taloudellisia esteitä korkeakouluopiskelulleen. Pienen kansakunnan on tärkeää varmistaa, että lahjakkaiden nuorten kyvyt saadaan maan palvelukseen. – – Lukukausimaksut ovat tätä tavoitetta ajatellen ristiriitainen keino.”