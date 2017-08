Päivän lehti 24.8.2017

Keskiviikon tuloksia, rahapelit ja torstain TV-urheilu

Jalkapallo Miesten Ykkönen:



AC Oulu–OPS 3–0 (0–0)



53. Tuomas Mustonen 1–0, 66. Jere Aallikko 2–0, 78. Alberto Alvarado Morin rp. 3–0.



Jääkiekko KHL:



Metallurg Magnitogorsk–Avtomobilist Jekaterinburg 2–5 (1–1, 1–0, 0–4)



M: Oskar Osala 0+1.



Lada Toljatti–Traktor Tsheljabinsk 0–2 (0–1, 0–0, 0–1)



Minskin Dinamo–Jokerit 1–6 (0–2, 1–0, 0–4)



Jokerien maalit: Brian O'Neill, Niklas Jensen, Peter Regin ja Eeli Tolvanen 3 ja 1 syöttöpiste.



Pietarin SKA–Slovan Bratislava 7–1 (0–1, 3–0, 4–0)



SKA: Mikko Koskinen 27/28 torjuntaa.



Lokomotiv Jaroslavl–Moskovan TsSKA vl. 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–0, 0–1)



Moskovan Dinamo–Vitjaz vl. 4–3 (2–1, 0–2, 1–0, 0–0, 1–0)



M: Juuso Hietanen 0+2, V: Jesse Maninen 0+1.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Puolivälierät, kolmella voitolla välieriin:



Sotkamo–Seinäjoki 0–1 (2–2, 2–5). Voitot 2–1.



Vimpeli–Kitee 1–0 (7–2, 4–4). Voitot 3–0. Vimpeli välieriin.



Joensuu–Hyvinkää 2–0 (4–0, 1–0). Voitot 2–1.



Koskenkorva–Kouvola 0–1 (2–4, 4–4). Voitot 0–2.



Naisten Superpesis:



4. puolivälierät, kolmella voitolla välieriin.



Seinäjoki–Tampere 0–2 (2–3, 4–6). Voitot 1–3. Tampere välieriin.



Pyöräily Alcossebre:



Maantiepyöräilyn Espanjan ympäriajo, Vuelta:



5. etappi, Benicassim–Alcossebre, 175,7 km: 1) Aleksei Lutsenko Kazakstan 4.24,58, 2) Merhawi Kudus Eritrea jäljessä 42 sekuntia, 3) Marc Soler Espanja –56.



Kokonaistilanne 5/21 etapin jälkeen:



1) Chris Froome Britannia 18.07.10, 2) Tejay Van Garderen USA jäljessä 10 sekuntia, 3) Johan Esteban Chaves Kolumbia –11, 4) Nicolas Roche Irlanti –13, 5) David de la Cruz Espanja –23, 6) Vincenzo Nibali Italia –36.



Torstaina ajetaan 204,4 kilometrin etappi Vila-real–Sagunt.



Ravit Helsinki, Toto65:



4. lähtö, Toto65-1, lv 2600 m Suuri Suomalainen Derby-karsinta: 1) Next Direction/Iikka Nurmonen 14,5a (1,56), 2) BWT Burnin Alive 14,5a (7,28).3) Mentha 14,8a (47,41).4) Atupem 14,9a (12,2).poissa: 10. Toto (9-4-5): 1,56 1,20-1,84-5,33 4,00.



5. lähtö, Toto65-2, lv 2600 m Suuri Suomalainen Derby-karsinta: 1) Callela Eliza/Markku Nieminen 14,7a (3,46), 2) One Direction 14,9a (47,52).3) Rainbow Geronimo 15,0a (29,7).4) Stonecapes Picasso 15,0a (7,87). Toto (8-1-5): 3,46 2,41-3,33-6,70 59,29.



6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m K.G. Bertmarks Minne: 1) Sauvignon Blance/Ville Pohjola 14,0a (2,1), 2) Hopeless Guy 14,0a (52,02).3) Elliot Boko 14,2a (5,3).4) Fury Heart 14,5a (9,89). Toto (3-4-12): 2,10 1,68-6,34-1,96 43,38. Toto4 voitto-osuus: 2,50.



7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2600 m Suuri Suomalainen Derby-karsinta: 1) Benjamin Evo*/Veijo Heiskanen 14,4a (1,88), 2) Whole Lotta Love 14,5a (12,23).3) White Cross Beso 15,1a x (80,56).4) Questionmark Me 15,1a (56,98).poissa: 6, 12. Toto (10-8-5): 1,88 1,44-2,42-5,88 10,41. Toto4 voitto-osuus: 3,00. Troikka: 279,89.



8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 2600 m Suuri Suomalainen Derby-karsinta: 1) Obrigado/Antti Teivainen 16,0a (49,06), 2) Callela Leonard 16,0a (5,57).3) Arctic Lover 16,1a (13,48).4) Vincent Croft 16,3a (21,66). Toto (5-7-3): 49,06 4,37-2,22-2,69 95,07. Toto4 voitto-osuus: 192,00.



9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 1609 m: 1) Sunbeam/Mika Forss 12,8a (1,38), 2) Ecstasy Of Gold 13,2a (31,87).3) Amelie Frost 13,2a (30,2).4) Caerbannog 13,3a (16,79). Toto (5-1-8): 1,38 1,30-3,02-3,35 8,91. Toto4 voitto-osuus: 204,30. Troikka: 110,57. Päivän Duo: 5-5, kerroin: 79,03.



Toto65 pelivaihto 259906,68 e, voitto-osuus 237,30 e



Yleisurheilu Zürich:



Timanttiliigan kilpailu 13/14, 1. päivä:



Naiset, seiväshyppy: 1) Katerina Stefanidi Kreikka 487 (kk), 2) Sandi Morris USA 487, 3) Katie Nageotte USA 472, 4) Holly Bradshaw Britannia, Nicole Büchler Sveitsi, Lisa Ryzih Saksa ja Yarisley Silva Kuuba 462, 8) Alysha Newman Kanada 462.



Rahapelit Keno 34/17



Keskiviikko 23. 8.



Päiväarvonta. Oikeat numerot: 4, 9, 14, 16, 22, 26, 27, 31, 33, 36, 37, 47, 48, 50, 52, 56, 64, 65, 69, 70. Kunkkunumero: 26.



Ilta-arvonta. Oikeat numerot: 5, 9, 15, 19, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 46, 55, 59, 61, 66, 69. Kunkkunumero: 46.



Keskiviikko-Jokeri 34/17



Keskiviikko 23. 8.



Jokerinumero: 0 3 3 5 6 2 8



Voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Tuplaus voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 8 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e



Vikinglotto 34/17



Keskiviikko 23. 8.



Päänumerot: 17, 18, 22, 26, 33, 34



Vikingnumero: 7



Plusnumero: 9



Voitonjako:



6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 7 129,90 e, 5 oikein 871,00 e, 4+1 oikein 57,30 e, 4 oikein 27,20 e, 3+1 oikein 8,10 e, 3 oikein 4,10 e



Plusnumero (viisinkertaistaa voiton):



6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 35 649,50 e, 5 oikein 0,00 e, 4+1 oikein 286,50 e, 4 oikein 136,00 e, 3+1 oikein 40,50 e, 3 oikein 20,50 e, Plus oikein 5,00 e



TV-urheilu Torstai 24.8.



Yle TV2



18.30 Lentopallon EM: Suomi-Viro



20.50 Esteratsastuksen EM



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Pori.



21.00 Yleisurheilun Timanttiliiga: Zürich



C More Sport 1



19.00 CHL: KalPa-Malmö



22.00 PGA Tour: The Northern Trust



C More Sport 2



18.00 CHL: Mountfield-TPS



22.00 Tennis: ATP 250, Winston-Salem



C More Golf



14.30 PGA Tour: The Northern Trust



01.00 Web.com Tour: Portland Open



Eurosport 1



09.45 ja 11.45 Universiadit: Uimahypyt



14.00 Universiadit: Uinti



16.00 Pyöräily: La Vuelta, 6. etappi



19.00 Mestarien liigan lohkoarvonta



Eurosport 2



10.45 Universiadit: Jousiammunta



12.30 Universiadit: Yleisurheilu



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



19.00 Mestarien liigan lohkoarvonta



Viasat Golf



12.30 ja 16.30 European Tour: Made in Denmark



19.30 LPGA Tour: Canadian Women’s Open