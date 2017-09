Päivän lehti 24.9.2017

Maakunta ei vie kaupunkien elinvoimaa

on jäänyt epäselväksi, mistä kumpuaa keskustelu, että kaupungit kärsivät maakuntauudistuksessa ja nimenomaan keskuskaupunkien asema heikkenee. Kun sosiaali- ja terveystoimi siirtyy maakunnille, kunnille jää enemmän aikaa ja energiaa kehittää vetovoimaa ja elinvoimaa.Kaupungistumista tai sen pitkän aikavälin etujakaan ei kukaan kiistä, mutta liian nopeasti toteutettuna se pakottaa rakentamaan Suomen kahteen kertaan. Tyhjenevien alueiden kunnantalot ja kodit muuttuvat arvottomiksi, eikä kasvukeskuksiin monella ole varaa muuttaa.Helsinki hakee nyt 20 muun kaupungin kanssa rintamaa muuttaa maakunnallista kasvupalvelua Uudenmaan mallin mukaiseksi muissakin kasvukeskuksissa. Kun asia on pääkaupunkiseudun kaupunkien osalta jo sovittu, miksi Helsinki silti kantaa huolta toisten keskuksien elinvoimasta? Minä en ole vakuuttunut. Helsinki, kuten monet muutkin kaupungit, on viime kädessä itsekäs ja tekee yhteistyötä vain, jos se palvelee sen omia päämääriä.Kasvupalvelulaki kannattaa arvioida vielä uudelleen, mutta maakuntauudistusta se ei saa vaarantaa. Kansalaisten terveys ja kuntien kantokyky eivät kestä nykyistä hajanaista järjestämistä.Monet maakunnat, kuten Pohjois-Pohjanmaa, ovat oman palvelurakenteensa suunnitelleet jo pitkälle. Nyt vaaditaan valtioneuvoston ryhtiliikettä saattaa voimaan viimeisetkin keskeneräiset lait.Kasvupalveluissa, niin kuin joissakin muissakin tehtävissä, kannattanee sallia erilaisia yhteistyömalleja maakuntien ja isojen kaupunkien kesken.Keskuskaupungeissa pelätään turhaan maakunnan järjestämisvastuuta. Kyse ei ole mistään vieraasta toimijasta vaan meidän omasta maakunnastamme. Oulu on asukasluvultaan puolet Pohjois-Pohjanmaasta, ja jos ennusteet pitävät paikkansa, tulevassa maakuntavaltuustossa on enemmistö oululaisia päättäjiä.Kaupunkeja kehitetään ja niitä tulee kehittää ymmärtäen samalla, että Suomi on pieni maa, jossa on erilaisia alueita. Pääkaupunkiseudun lisäksi on muitakin kasvukeskuksia. On monta historiallista syytä, miksi asutus on levittäytynyt näin laajalle.