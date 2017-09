Päivän lehti 24.9.2017

Pitää muistaa, miten Suomen talouden tulokset syntyvät

On

hienoa, että pääministerimme on huomannut, miten tärkeää tutkimukseen perustuva tieto on. Suomeen tuleekin nyt uusi taloustieteen huippuyksikkö. Päätös on erittäin kannatettava, ja sen toimeenpanolle on syytä toivottaa onnea.Suomen talouden erityisongelmina on toistaiseksi pidetty epätavallisen heikkoa talouskasvua, suurehkoa työttömyyttä ja tahmeaa päätöksentekoa erityisesti rakennemuutosten ja työmarkkinajoustavuuden osalta. Näiden lähinnä koko kansantaloutta koskevien ongelmien ratkomisessa on edelleenkin paljon tehtävää erityisesti makroekonomisteille, joita hallitus ja Suomen Pankki nyt kaipaavat.Pitää muistaa, miten taloutemme tulokset todellisuudessa syntyvät. Ennen muuta meidän pitäisi olla valmiita kääntämään voitoksemme ne haasteet, jotka koskevat teknologiaa – automaatiota, robotisaatiota ja tekoälyä –, tuotannon suunnittelua ja liiketaloutta, erityisesti markkinointia.Näihin haasteisiin vastaaminen on tehtäväkenttä, jossa ratkaisevassa asemassa ovat liiketaloudellisten, teollisuustaloudellisten ja teknisen koulutuksen saaneet ihmiset. Heidän käytännön työnsä tulokset vaikuttavat talouteen, kansan­tuloon ja työllisyyteen.Tätä tosiasiaa ei saisi unohtaa, kun tehdään tärkeitä koulutus- ja tutkimuspäätöksiä. Asia olisi syytä ottaa huomioon jo uuden taloustieteen huippuyksikön virkoja täytettäessä.