Päivän lehti 24.9.2017

Kumottiinko kieltolaki vuonna 1932?

Suomessa alkoholilain uudistuksesta käytävä keskustelu synnyttää kauempaa katsottuna mielikuvan siitä, etteivät ainakaan hankkeen vastustajat ole selvillä siitä, mitä maassa tapahtuu. He vetoavat siihen, että jo lain perustelut tuovat esiin haitat, jotka kaupan vahvemmasta tarjonnasta seuraisivat.



Samaan aikaan ympäri valtakuntaa rakennetaan marketteja, joiden sisäkäytävässä elintarvikeliikkeen ja Alkon ovien välissä on vain kauppojen yhteinen pullonpalautusautomaatti. Ainoa vaiva ja ajanhukka, joka tästä asiakkaalle aiheutuu, on erillinen jonotus ruokakaupan ja viinakaupan kassoilla. Viinanmyynnin kate pysyy valtionyhtiöllä, alkoholipoliittista muutosta asiassa ei tapahdu.



Ne, joiden mielestä prosenttirajan nostaminen ruokakaupassa on turhaa ja vahingollista, hakekoot edelleen viinansa Alkosta. Sallittakoon toisten ostaa alkoholijuomansa mistä haluavat.



Pekka Pinomaa



varatuomari, tietokirjailija, Arona, Italia