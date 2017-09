Päivän lehti 24.9.2017

Lauantain tulospörssissä muun muassa jalkapalloa, jääkiekkoa, raviurheilua ja keskeisimpiä rahapelejä

Autourheilu

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Golf

Jalkapallo

Jousiammunta

Jääkiekko

Lentopallo

Pesäpallo

Purjehdus

Pyöräily

Raviurheilu

Salibandy

Tennis

Rahapelit

Tv-urheilua

: Rallicrossin kauden 5/5 SM-osakilpailu:SuperCar-luokka, A-finaali: 1) Atro Määttä 3.43,809, 2) Jere Kalliokoski jäljessä 2,813 sekuntia, 3) Ari Perkiömäki –5,598.SM-lopputilanne: 1) Määttä 133, 2) Kalliokoski 104, 3) Perkiömäki 102.SRC-luokka, A-finaali: 1) Christian Jensen 3.58,505, 2) Toni Niemi –0,585, 3) Tomi Koirikivi –1,140.SM-lopputilanne: 1) Joni-Pekka Rajala 126, 2) Henri Haapamäki 118, 3) Olli Lavikainen 114.Autokrossi-luokka, A-finaali: 1) Joni-Pekka Rajala 3.55,601, 2) Tero Tukiainen –0,974, 3) Tuomas Venäläinen –1,586.SM-lopputilanne: 1) Toni Kuhanen 130, 2) Tukiainen 118, 3) Jori Seppälä 81.Crosskart-luokka, A-finaali: 1) Leevi Lassila 4.08,256, 2) Valtteri Koski –0,157, 3) Aatu Matikainen –5,505.SM-lopputilanne: 1) Lassila 135, 2) Koski 115, 3) Jimi Kalliomäki 114.RX Academy -luokka, A-finaali: 1) Kalle Markkanen 4.04,886, 2) Jesse Kallio –0,343, 3) Jami Kalliomäki –2,120.Lopputilanne: 1) Kallio 121, 2) Markkanen 116, 3) Kalliomäki 95., Portugali: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu:Tilanne 54/72 reiän jälkeen, par 71:199 lyöntiä (14 alle parin): Lucas Bjerregaard Tanska 66+65+68,... 209 (–4): mm. Roope Kakko Suomi 70+69+70 (jaettu 51. sija),... 211 (–2): Mikko Korhonen Suomi 72+65+74 (jaettu 63. sija)., Espanja: Naisten Euroopan-kiertueen kilpailu:Tilanne 54/72 reiän jälkeen, par 72:200 lyöntiä (16 alle parin): Carlota Giganda Espanja 66+67+67 ja Azahara Munoz Espanja 69+64+67,... 208 (–8): mm. Ursula Wikström Suomi 70+67+71 (jaettu 9. sija).Miesten Regions' cupin loppuottelu:KaaPo–SJK/Akatemia 5–2 (2–1).Valioliiga: West Ham–Tottenham 2–3, Burnley–Huddersfield 0–0, Everton–Bournemouth 2–1, Manchester City–Crystal Palace 5–0, Southampton–Manchester United 0–1, Stoke–Chelsea 0–4, Swansea–Watford 1–2, Leicester–Liverpool 2–3.Bundesliiga: Mainz–Hertha 1–0, Leipzig–Frankfurt 2–1 (F: Lukas Hradecky 90 min), Bremen–Freiburg 0–0 (B: Niklas Moisander 90 min), Hoffenheim–Schalke 2–0, Stuttgart–Augsburg 0–0, Dortmund–Mönchengladbach 6–1.Serie A: AS Roma–Udinese 3–1, Spal–Napoli 2–3 (S: Sauli Väisänen kentälle 66. minuutilla), Juventus–Torino myöh.liiga: Atletico Madrid–Sevilla 2–0, Alaves–Real Madrid 1–2, Malaga–Athletic Bilbao 3–3, Girona–Barcelona myöh.Allsvenskan: Halmstad–Norrköping 2–1 (H: Nikolai Alho vaihdossa, N: Simon Skrabb 90 min).2. Bundesliiga: St. Pauli–Düsseldorf 1–2, Jahn Regensburg–Braunschweig 2–1, Bielefeld–Heidenheim 1–1.liiga, alaloppusarja: JyPK–ONS 2–1 (0–0)., Ranska: 3D-jousiammunnan MM-kilpailut:Miehet:Taljajousi: 1) Joan Pauner Ranska, 2) Joscef Csikos Tanska, 3) Pekka Loitokari Suomi, 4) Nico Wiener Itävalta.Loitokari voitti pronssiottelussa Wienerin 42–38.Naiset:Taljajousi: 1) Aude Ama Ranska, 2) Anne Lantee Suomi, 3) Aliz Kun Unkari, 4) Elodie Galvez Ranska.Ama voitti finaalissa Lanteen 40–32.1. erä: 17.10 Jouka Juhola (Niko Peltola) 1–02. erä: 28.10 Alexandre Texier (Otto Leskinen–Mikael Seppälä) 1–1 sr., 34.38 Sami Lähteenmäki (Niklas Appelgren–Maksim Matushkin) yv 2–1.3. erä: 59.09 Ville Korhonen (Philip McRae) tm 3–1.Maalivahtien torjunnat: Ä Andreas Bernard 5+9+12=26, K Denis Godla 7+9+4=20.Rangaistukset yhteensä: Ä 4 x 2 min = 8 min, K 5 x 2 min = 10 min.Yleisöä: 4 519.1. erä: Maaliton.2. erä: 20.38 Shaun Heshka (Charles Bertrand–Julius Junttila) 0–1, 32.01 Oula Palve (Roope Laavainen–Petteri Nikkilä) 1–1, 37.39 Miro Ruokonen (Matias Porseland) 2–1.3. erä: 52.50 Niclas Almari (Teemu Turunen–Juho Keränen) 3–1.Maalivahtien torjunnat: H Emil Larmi 6+10+9=25=, K Jussi Rynnäs 4+10+8=22.Rangaistukset yhteensä: HPK 5 x 2 min + 2 x 5 min + 2 x 20 min = 60 min, K 7 x 2 min + 1 x 5 min + 1 x 10 min + 1 x 20 min = 49 min.Yleisöä: 3 512.1. erä: Maaliton.2. erä: 20.38 Tapio Laakso (Valtteri Viljanen–Mikael Kuronen) 0–1, 31.49 Julius Valtonen (Juhani Tamminen–Eemeli Suomi) 0–2 yv.3. erä: 46.42 Zach Budish (Henrik Koivisto) 1–2, 48.11 Markku Flinck (Keni Karalahti) 2–2.Jatkoaika: Maaliton.Voittomaalikisa: 65.00 Teemu Rautiainen 2–3.Maalivahtien torjunnat: J Sami Rajaniemi 4+11+5+2=22, I Antti Lehtonen 8+5+4+2=19.Rangaistukset yhteensä: J 3 x 2 min = 6 min, I 1 x 2 min = 2 minYleisöä: 3 374.1. erä: Maaliton.2. erä: 33.02 Juhani Tyrväinen (Lennart Petrell–Jarkko Malinen) 0–1 yv.3. erä: 46.45 Kalle Maalahti (Topi Nättinen) 1–1 yv.Jatkoaika: 61.05 Topi Nättinen (Lasse Lappalainen–David Goodwin) 2–1.Maalivahtien torjunnat: S Frans Tuohimaa 13+8+9+0=30, H Atte Engren 5+8+13+1=27.Rangaistukset yhteensä: S 6 x 2 min = 12 min, H 5 x 2 min = 10 min.Yleisöä: 3 101.1. erä: 10.06 Teemu Nurmi (Valtteri Kemiläinen) 1–0 yv, 10.59 Olavi Vauhkonen (Tony Sund–Niklas Nevalainen) 1–1, 14.59 Tony Sund (Michael Parks–Niklas Nevalainen) 1–2, 17.40 Aleksi Salonen (Anton Levtchi) 2–2, 19.14 Joel Kiviranta (Michael Parks–Ville Viitaluoma) 2–3.2. erä: 34.19 Markus Nenonen (Joni Tuulola–Tony Sund) 2–4.3. erä: 53.12 Tomas Zaborsky (Kristian Kuusela–Mikko Lehtonen) 3–4 yv, 59.20 Mikko Lehtonen (Otso Rantakari–Kristian Kuusela) 4–4 yv im.Jatkoaika: 62.17 Jukka Peltola (Mikko Lehtonen, Kristian Kuusela) 5–4.Maalivahtien torjunnat: T Dominik Hrachovina 10+7+6+0=23, S Mika Järvinen 7+5+8+2=22.Rangaistukset yhteensä: T 1 x 2 min = 2 min, S 5 x 2 min = 10 min.Yleisöä: 4 300.1. erä: 8.13 Emil Kristensen (Niko Tukanen–Tomi Leivo) 1–0, 12.38 Janne Niskala 1–1.2. erä: 23.05 Mikko Virtanen (Rasmus Hämäläinen) 2–1, 28.29 Heikki Liedes (Rony Ahonen–Jere Friberg) 2–2, 31.22 Tomi Leivo (Siim Liivik–Niko Tuhkanen) 3–2.3. erä: Maaliton.Maalivahtien torjunnat: K Juha Järvenpää 8+4+6=18, L Kaapo Kähkönen 14+7+9=30.Rangaistukset yhteensä: K 3 x 2 min = 6 min, L =4 x 2 min + 1 x 10 min = 18 min.Yleisöä: 2 949.1. erä: 1.10 Erik Nyström (Petrus Palmu) 0–1, 10.09 Erik Nyström (Lucas Ekeståhl-Jonsson, Henrik Tallinder) 0–2.2. erä: 33.19 Ilkka Heikkinen (Eric Perrin–Tomi Kallio) 0–3 yv, 39.51 Robert Rooba (Jerry Turkulainen–Antti Suomela) 1–3.3. erä: 44.07 Mikko Mäenpää (Jani Tuppurainen–Jarkko Immonen) 2–3 yv.Maalivahtien torjunnat: J Eetu Laurikainen 7+1+8=16, T Rasmus Tirronen 12+20+12=44.Rangaistukset yhteensä: J 3 x 2 min = 6 min, T 4 x 2 min = 8 min.Yleisöä: 3 941.ottelut: 26.9. HIFK–Ässät, Sport–SaiPa, KalPa–Jukurit, HPK–Pelicans, Ilves–KooKoo.: Spartak–Kunlun 6–2 (2–0, 1–1, 3–1), Sibir–Dinamo Mn 2–1 (0–0, 2–0, 0–1), Avangard–Lokomotiv 6–1 (2–0, 1–1, 3–0),Barys–Dinamo Msk 3–5 (0–1, 2–2, 1–2), Jugra–SKA 1–9 (1–2, 0–3, 0–4), Vitjaz–Slovan 4–0 (0–0, 2–0, 2–0), V: Jesse Mankinen 0+1. Torpedo–Amur ja. 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0), AH: Juha Metsola 26 torjuntaa. Severstal–Admiral vl. 3–2 (0–2, 2–0, 0–0, 0–0, 1–0).: Malmö–Brynäs 5–1 (1–1, 3–0, 1–0), HV71–Linköping 0–2 (0–1, 0–0, 0–1), L: Kristian Näkyvä 0+1. Växjö–Örebro 2–1 (1–0, 1–1, 0–0), V: Tuomas Kiiskinen 0+1. Ö: Eero Kilpeläinen 22 torjuntaa. Rögle–Skellefteå 2–7 (0–4, 1–2, 1–1), R: Juhamatti Aaltonen 1+0. Luulaja–Djurgården vl. 2–1 (0–0, 0–0, 1–1, 0–0, 2–0), Karlskrona–Mora 3–0 (0–0, 2–0, 1–0),Färjestad–Frölunda 7–4 (3–2, 2–0, 2–2), Fä: Jesse Virtanen 0+1, Fr: Sean Bergenheim 0+1.liiga: Blues–HPK 1–2 (0–0, 1–0, 0–2), Ilves–KalPa 4–3 (1–0, 1–2, 2–1), Kärpät–Kuortane 1–4 (0–1, 1–0, 0–3),Lukko–KJT 1–3 (0–0, 1–2, 0–1).Mestaruusliiga, kauden avauspelit:Tiikerit–Etta 0–3 (26–28, 22–25, 14–25), VaLePa–Vantaa Ducks 3–1 (25–19, 27–25, 28–30, 25–19), PerPo–Sampo 2–3 (15–25, 17–25, 25–23, 25–17, 16–18).Mestaruusliiga, kauden avauspelit: Kuusamo–HPK 3–1 (25–17, 25–22, 16–25, 25–21), LiigaPloki–LP-Vampula 2–3 (28–26, 25–21, 21–25, 22–25, 12–15).EM-turnaus lauantaina:Lohko A, Baku: Puola–Unkari 3–1 (25–22, 19–25, 25–17, 25–18).Lohko B, Tbilisi: Georgia–Kroatia 1–3 (12–25, 13–25, 25–23, 23–25), Italia–Valko-Venäjä 3–1 (27–25, 25–18, 18–25, 25–21).Lohko C, Baku: Bulgaria–Ukraina 3–2 (25–23, 21–25, 23–25, 25–11, 15–4), Turkki–Venäjä 1–3 (23–25, 25–20, 23–25, 20–25).Lohko D, Ganja/Göygöl: Tshekki–Belgia 3–1 (19–25, 25–23, 28–26, 25–19), Serbia–Hollanti 3–0 (29–27, 25–17, 25–23).Superpesis: 4. loppuottelu, kolmella voitolla Suomen mestariksi:Sotkamo–Vimpeli 0–2 (2–3, 2–3)Sotkamo: Antti Hartikainen 0/2, Toni Kohonen 0/1, Jere Vikström 0/1, Roope Korhonen 2/0, Jani Komulainen 2/0.Vimpeli: Teemu Isoketo 0/3, Olli Heikkala 0/1, Mikko Kanala 2/2, Henri Puputti 2/0, Janne Mäkelä 2/0.Yleisöä: 3 415. Vimpeli Suomen mestariksi voitoin 3–1.Superpesis: 3. pronssiottelu, kahdella voitolla pronssia:Hyvinkää–Pori 2–1 (2–8, 8–6, 1–0). Hyvinkäälle pronssia voitoin 2–1., Japani: Purjelautailun RS:X-luokan MM-kilpailut:Naiset, lopputulokset: 1) Peina Chen Kiina 44,7, 2) Jiahui Wu Kiina 50, 3) Yunxiu Lu Kiina 56...21) Tuuli Petäjä-Siren Suomi 128., Norja: Maantiepyöräilyn MM-kilpailut:Naiset, maantieajo, 152,8 km: 1) Chantal Blaak Hollanti 4.06.30, 2) Katrin Garfoot Australia jäljessä 28 sekuntia, 3) Amalie Dideriksen Tanska, 4) Annemiek Van Vleuten Hollanti, 5) Katarzyna Niewiadoma Puola, 6) Christine Majerus Luxemburg, 7) Susanne Andersen Norja, 8) Anna Van Der Breggen Hollanti, 9) Emilia Fahlin Ruotsi, 10) Elena Cecchini Italia kaikilla sama aika.Lotta Lepistö Suomi ja Laura Vainionpää Suomi keskeyttivät.Miesjuniorit (alle 19-v.), maantieajo, 133,8 km: 1) Julius Johansen Tanska 3.10.48, 2) Luca Rastelli Italia jäljessä 51 sekuntia, 3) Michele Gazzoli Italia sama aika,... 106) Antti-Jussi Juntunen Suomi –12.18.Julius Taskinen Suomi keskeytti.: Toto 76:1. ponilähtö, ponilähtö 1609 m Villiponi: 1) Miniatyr/Pinja Iltanen 39,6a, 2) Amazon 52,2a.3) Gervalds Vitsippa 53,7a x.4) Gemstone Aria 36 RUSS 53,9a x.2. ponilähtö, ponilähtö 1100 m Villiponi: 1) Smedens Loudness/Elmeri Pussi 2,43,8, 2) Diaz Dark 2,46,5 x.3) Björkåsens Pelé 2,55,8 x.4) Vickan 2,47,8.1. lähtö, sh 2100 m: 1) N.P. Villari/Jani Ruotsalainen 26,9 (3,05), 2) Camassi 27,0 (33,2).3) Rajatapaus 27,1 (8,0).4) Aika-Sisu 27,5 (47,56). Toto (6-11-10): 3,05 1,60-10,58-2,28 82,62.2. lähtö, lv 2100 m: 1) Just For Me/Markus Porokka 14,4a (6,29), 2) Smoky Ray 14,5a (3,36).3) Intuto 14,5a (5,76).4) Backwood's Hexfire 14,7a (9,57).poissa: 9. Toto (5-11-4): 6,29 1,78-1,52-1,95 8,17.3. lähtö, lv 2600 m Kyvyt esiin -divisioonakarsinta: 1) Orlando Point/Ari Moilanen 16,2a (3,0), 2) Colorado Ecus* 16,3a (2,03).3) Westcoast Huey 16,3a (16,59).4) Anne De Blend 17,5a (107,51).poissa: 1. Toto (2-11-4): 3,00 1,34-1,15-1,41 3,34.4. lähtö, DUO-1, sh 2100 m Haastaja- vs. Huippudivisioonakarsinta: 1) T.T. Avot/Henri Bollström 24,4 x (1,81), 2) Lumi-Masi 24,7 (5,06).3) Sohvin Santeri 25,8 (36,43).4) Jyllätys 26,0 x (6,07). Toto (10-11-1): 1,81 1,28-1,78-6,43 3,43.5. lähtö, DUO-2, lv 2100 m: 1) Tea Cake/Olli Koivunen 14,9 (1,86), 2) Erica Nyx 15,6 (11,61).3) In Ice Princess 15,1 (23,45).4) Cicciolina Sisu 15,3 (25,09).poissa: 4, 11. Toto (12-2-13): 1,86 1,29-2,08-2,71 8,97. Päivän Duo: 10-12, kerroin: 3,62.6. lähtö, Toto 76-1, sh 2120 m Kuningattaret vs. Kuninkaat: 1) Välähdys/Ville Korjus 22,1 (1,4), 2) Saaga S 22,9 (4,21).3) Virin Camilla 23,5 (15,62).4) Tas Onnekas 22,8 (55,28). Toto (5-1-3): 1,40 1,11-1,14-1,48 2,14.7. lähtö, Toto 76-2 TROIKKA-1, lv 2100 m Hopeadivisioonakarsinta: 1) Stricker/Antti Teivainen 12,7a (3,23), 2) Wheelie Awake 13,0a (6,16).3) Ida's Owen 13,2a (8,38).4) Dribbling 13,5a (40,69).poissa: 11. Toto (4-5-10): 3,23 1,40-1,65-2,51 7,63. Troikka: 48,54.8. lähtö, Toto 76-3, sh 2100 m Tähtidivisioonakarsinta: 1) Hissun Aarre/Tuomas Pakkanen 24,3a (9,1), 2) Ilon Ari 24,3a (7,37).3) Hymynkare 24,7a (19,33).4) Pauhis 24,7a (11,65). Toto (6-9-11): 9,10 2,92-2,90-5,49 26,94.9. lähtö, Toto76-4 Toto4-1, sh 2100 m Villinmiehen Tammakilvan finaali: 1) Kuunvalon Siru/Harri Kotilainen 26,4a (24,4), 2) Annin Vappu 26,5a (22,11).3) Vektoria 26,8a (16,01).4) Verna-Illuusia 27,5a (43,62). Toto (3-5-1): 24,40 5,14-4,18-3,12 77,42. Toto4 voitto-osuus: 51,70.10. lähtö, Toto 76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 2100 m Villinmiehen Tammakilvan finaali: 1) BWT Burnin Alive/Tuomas Korvenoja 12,9a (2,08), 2) Westcoast Victoria 13,2a (92,98).3) Real Red 13,2a (49,78).4) Sahara Foxylady 13,3a (52,69). Toto (1-4-7): 2,08 1,58-6,82-3,06 68,76. Toto4 voitto-osuus: 64,10. Troikka: 1573,40.11. lähtö, Toto 76-6 Toto4-3 DUO-3, lv 1609 m Kultadivisioona: 1) Top Of The World/Hannu Torvinen 11,3a (1,85), 2) Attack Diablo 11,5a (36,03).3) Bret Boko 11,7a (23,97).4) Express Duo 11,7a (19,74). Toto (1-4-9): 1,85 1,40-5,06-2,46 36,31. Toto4 voitto-osuus: 71,60.12. lähtö, Toto 76-7 Toto4-4 DUO-4 TROIKKA-3, lv 2100 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) Bertuccio/Hannu Torvinen 13,6a (6,21), 2) The Best Spruce 14,1a (27,82).3) William Pine 14,2a (13,91).4) Klena Vito 14,2a (2,67). Toto (3-2-12): 6,21 2,99-5,87-3,23 41,14. Toto4 voitto-osuus: 183,30. Troikka: 419,94. Päivän Duo: 1-3, kerroin: 11,16.liiga: Happee–OLS 7–2 (1–0, 2–2, 4–0), SB Welhot–Steelers 10–6 (3–1, 4–2, 3–3), SalBa–SPV 2–10 (0–2, 2–3, 0–5),Koovee–Indians ja. 8–9 (2–0, 4–3, 2–5, 0–1).liiga: Koovee–TPS 6–3 (2–1, 4–0, 0–2), ÅIF–O2-Jyväskylä 4–3 (1–3, 1–0, 2–0), SB-Pro–SSRA 3–5 (1–3, 0–0, 2–2).: Pan Pacific Open -turnaus, palkintoarvo 836846 euroa:Naisten kaksinpelin välierät: Caroline Wozniacki Tanska (3)–Garbine Muguruza Espanja(1) 6–2, 6–0, Anastasia Pavljutshenkova Venäjä–Angelique Kerber Saksa (7) 6–0, 6–7 (4–7), 6–4.Päänumerot (22.9.): 10, 17, 32, 36, 47. Tähtinumerot: 2, 5.Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 1 281 937,10 e, 5 oikein 150 816,10 e, 4+2 oikein 4 189,30 e, 4+1 oikein 265,10 e, 4 oikein 115,10 e, 3+2 oikein 50,30 e, 2+2 oikein 18,60 e, 3+1 oikein 18,60 e, 3 oikein 16,10 e, 1+2 oikein 8,70 e, 2+1 oikein 8,00 e.Päiväarvonta (23.9.): 3, 8, 10, 17, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 43, 46, 48, 53, 63, 64. Kunkkunumero: 28.Ilta-arvonta (23.9.): 3, 13, 14, 16, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 40, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 60, 68, 70. Kunkkunumero: 3.Myöhäisarvonta (23.9.): 5, 7, 9, 11, 12, 14, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 42, 44, 52, 55, 58, 59, 61, 62. Kunkkunumero: 29.(23. 9.): 6 9 3 1 7 8 4.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.(23. 9.): 4, 7, 9, 12, 14, 17, 28. Lisänumero: 16. Tuplausnumero: 32.Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 1 200 000,00 e, 6+1 oikein 110 032,50 e, 6 oikein 813,60 e, 5 oikein 26,30 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.(22. 9.): 9 0 5 0 0 5 9.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.16.15 Futsal: KaDy-Sievi FS17.00 Lentopallo: Loimu-LEKA Volley12.00, 13.20 ja 15.00 Moto3, -2 ja -GP: Osakilpailut, Aragonia19.00 PGA Tour: The Tour Championship01.30 PGA Tour Champions: Pure Insurance Championship16.00 Snooker: World Open21.00 MLS: Kansas City-LA Galaxy00.00 MLS: Atlanta-Montreal09.00 ja 14.30 Snooker: World Open13.00 La Liga: Espanyol-Deportivo15.15 Championship: Sheffield Wednesday-Sheffield United18.00 Valioliiga: Brighton-Newcastle21.45 La Liga: Real Sociedad-Valencia18.00 Valioliiga: Brighton-Newcastle21.45 Serie A: Fiorentina-Atalanta13.00 La Liga: Espanyol-Deportivo19.30 La Liga: Eibar-Celta Vigo21.45 La Liga: Real Sociedad-Valencia16.00 Serie A: Hellas Verona-Lazio19.00 Serie A: Sassuolo-Bologna22.00 Ligue 1: Marseille-Toulouse13.30 Serie A: Sampdoria-Milan16.00 Serie A: Inter-Genoa20.00 NFL: Philadelphia-NY Giants23.25 NFL: LA Chargers-Kansas City03.30 NFL: Washington-Oakland15.00 KHL: Metallurg Mg-HK Sotshi15.00 European Tour: Portugal Masters13.00 European Le Mans Series: Spa 4 h