Vain harva palkkaa iäkkään työttömän

Tuoreet tilastot tukevat omaa kokemustani – vain harva työnantaja palkkaa työttömän. Jos on yli 45-vuotias, korkeakoulutuskaan ei välttämättä helpota tilannetta.



Taas tuli yksi ”kiitos, mutta ei tällä kertaa” -vastaus. Näitä olen saanut alle vuoden sisällä jo yli sata kappaletta. Olen tilastoinut kaikki hakemani työpaikat. ­Tähän mennessä olen kerännyt tiedot 80:stä julkisesti avoinna olleesta paikasta. Vain kolmeen työpaikkaan valittiin työtön työnhakija. Lisäksi tehtäviin valittujen hakijoiden keskimääräinen ikä oli 40.



Täytän itse kohta 50, joten työttömänä työnhakijana en ole ikänikään puolesta houkut­televa vaihtoehto työnantajalle. Myöskään pitkä työkokemus ja korkeakoulutus ­eivät näytä edistävän asemaani.



Tämä tekemäni epävirallinen tilasto kuvastaa siis hyvin iäkkään, korkeakoulutetun työttömän työnhakijan tilannetta.



Myös tuoreen, virallisiin tietoihin perustuvan tilaston mukaan vain joka 10. pitkäaikaistyötön sai työpaikan viime vuonna. Tämä vastaa hyvin ­tekemääni tilastoa.



On tekopyhää puhua kannustinloukkujen poistamisesta ja työttömien ”aktivoinnista”, jos samanaikaisesti työnantajat suosivat jo työllistyneitä työnhakijoita.



Mitkään yhteiskuntapoliittiset toimenpiteet eivät edistä työttömien tilannetta niin kauan kuin työtön työnhakija, jolla on ­hakemaansa tehtävään sopiva koulutus ja työkokemus, ei ole tasa-arvoisessa asemassa muiden työnhakijoiden kanssa.



Työttömyyttä ei tietenkään vähennetä pelkästään täyttämällä kaikki nykyiset avoimet työpaikat työttömillä työn­hakijoilla. Työnantajien tulisi kuitenkin kantaa jonkinlaista sosiaalista vastuuta työttömien tilanteen parantamiseksi.



Ensimmäinen askel tähän suuntaan on ymmärtää ja tiedostaa, että harva työtön on syyllinen omaan tilanteeseensa. Työttömäksi voi joutua kuka ­tahansa omasta tahdostaan ja halustaan täysin riippumatta.



Karine Liger



työtön työnhakija, Espoo