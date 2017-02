Perjantain tuloksia ja rahapelejä sekä lauantain tv-urheilua

Päivän lehti 25.2.2017

Alppihiihto Crans-Montana, Sveitsi:



Naisten maailmancup, superyhdistetyn 2. kilpailu: 1) Federica Brignone Italia 1.56,09 (1.11,02+45,07), 2) Ilka Stuhec Slovenia 1.57,10 (1.10,50+46,60), 3) Michaela Kirchgasser Itävalta 1.57,25 (1.11,19+46,06).



Maailmancupin kokonaiskilpailu (27/37 kisaa): 1) Mikaela Shiffrin USA, 1203 pistettä, 2) Lara Gut Sveitsi 1023, 3) Stuhec 865.



Superyhdistetyn pistetilanne: 1) Stuhec 180 p, 2) Brignone 140, 3) Kirchgasser 105.



Seuraava kilpailu: 25.2. Supersuurpujottelu, Crans-Montana.



Ampumahiihto Brezno-Osrblie, Slovakia:



Nuorten MM-kilpailut:



Alle 19-v. poikien sprintti, 7,5 km: 1) Emilien Claude Ranska 20.18,3 (2 sakkoa), 2) Sergei Telen Ukraina jäljessä 25,2 sekuntia (1), 3) Sivert Guttorm Bakken Norja –44,6 (2),... 11) Tuomas Harjula Suomi –1.43,0 (2),... 54) Otto Invenius Suomi –3.48,2 (7),... 64) Santtu Panttila Suomi –4.12,8 (5).



Alle 19-v. tyttöjen sprintti, 6 km: 1) Irene Lardschneider Italia 19.48,3 (1), 2) Anna Gandler Itävalta –1.06,5 (1), 3) Samuela Comola Italia –1.18,1 (0),... 9) Heidi Nikkinen Suomi –1.37,1 (3),... 13) Maija Keränen Suomi –1.40,9 (0),... 17) Jenni Keränen Suomi –2.11,3 (2).



Hiihdon MM-kisat Lahti:



Naisten normaalimäki (HS100): 1) Carina Vogt Saksa 254,6 pistettä (98,5–96,5 metriä), 2) Yuki Ito Japani 252,6 (97–96,5), 3) Sara Takanashi Japani 251,1 (98–95), 4) Maren Lundby Norja 247,7 (99,5–91), 5) Ema Klinec Slovenia 245,8 (99–94), 6) Svenja Würth Saksa 241,7 (97–94), 7) Jacqueline Seifriedsberger Itävalta 240,9 (94–92,5), 8) Katharina Althaus Saksa 239,0 (94–93,5),



... 19) Julia Kykkänen Suomi 204,0 (86,5–82,5).



Yhdistetyn normaalimäen kilpailu: 1) Johannes Rydzek Saksa 26.19,6, 2) Eric Frenzel Saksa jäljessä 14,9 sekuntia, 3) Björn Kircheisen Saksa –30, 4) Fabian Riessle Saksa –32,2, 5) Akito Watabe Japani –32,3, 6) Francois Braud Ranska –36, 7) Bernhard Gruber Itävalta –39,1, 8) Philipp Orter Itävalta –40,3, 9) Eero Hirvonen Suomi –45,1, 10) Magnus Krog Norja –45,3,...12) Ilkka Herola Suomi –46,9,...31) Leevi Mutru Suomi –2.11,3,...38) Arttu Mäkiaho Suomi –2.55,8.



Tilanne mäkihypyn jälkeen, HS100-mäki: 1) Frenzel 128,1 pistettä, 99 metriä, 2) Rydzek 124,5, 99, (ero hiihto-osuudelle 14 sekuntia), 3) Kristian Ilves Viro 122,2, 98, (–24), . . . 7) Hirvonen 119,9, 95, (–33), 8) Kircheisen 119,7, 94, (–34),...27) Herola 109,3, 90, (–1.15),...32) Mäkiaho 106,0, 89, (–1.28),...35) Mutru 105,0, 90, (–1.32).



Jalkapallo Eurooppa-liigan pudotuspelien 1. kierroksen 2. osaottelut torstaina:



Osmanlispor, Turkki–Olympiakos, Kreikka 0–3 (0–0)



Olympiakos jatkoon yhteismaalein 3–0.



Ajax, Hollanti–Legia Varsova, Puola 1–0 (0–0)



Ajax jatkoon yhteismaalein 1–0.



APOEL Nikosia, Kypros–Athletic Bilbao, Espanja 2–0 (0–0)



APOEL jatkoon yhteismaalein 4–3.



Besiktas, Turkki–Hapoel Beer-Sheva, Israel 2–1 (1–0)



Besiktas jatkoon yhteismaalein 5–2.



AS Roma, Italia–Villarreal, Espanja 0–1 (0–1)



AS Roma jatkoon yhteismaalein 4–1.



Zenit Pietari, Venäjä–Anderlecht, Belgia 3–1 (1–0)



Yhteismaalit 3–3. Anderlecht jatkoon vierasmaalisäännöllä.



Fiorentina, Italia–Mönchengladbach, Saksa 2–4 (2–1)



Mönchengladbach jatkoon yhteismaalein 4–3.



Genk, Belgia–Astra Giurgiu, Romania 1–0 (0–0)



Genk jatkoon yhteismaalein 3–2.



FC Kööpenhamina, Tanska–Ludogorets, Bulgaria 0–0 (0–0)



FC Kööpenhamina jatkoon yhteismaalein 2–1.



Lyon, Ranska–Alkmaar, Hollanti 7–1 (4–1)



Lyon jatkoon yhteismaalein 11–2.



Shahtar Donetsk, Ukraina–Celta Vigo, Espanja ja. 0–2 (0–0, 0–1)



Celta Vigo jatkoon yhteismaalein 2–1.



Sparta Praha, Tshekki–Rostov, Venäjä 1–1 (0–1)



Rostov jatkoon yhteismaalein 5–1.



Tottenham, Englanti–Gent, Belgia 2–2 (1–1)



Gent jatkoon yhteismaalein 3–2.



Neljännesvälierien otteluparit:



Rostov, Venäjä–Manchester U, Englanti



FC Kööpenhamina, Tanska–Ajax, Hollanti



Gent, Belgia–Genk, Belgia



Celta Vigo, Espanja–Krasnodar, Venäjä



APOEL, Kypros–Anderlecht, Belgia



Schalke, Saksa–Mönchengladbach, Saksa



Lyon, Ranska–AS Roma, Italia



Olympiakos, Kreikka–Besiktas, Turkki



Ottelut pelataan 9. ja 16. maaliskuuta.



Jääkiekko Liiga:



SaiPa–Ilves 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)



Kärpät–Lukko 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)



HPK–HIFK 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)



1. erä: 2.38 Juha Koivisto (Petteri Nikkilä-Niklas Hagman) 1–0.



2. erä: 23.41 Sakari Manninen (Niklas Hagman-Shane O'brien) 2–0, 23.58 Henri Tamminen (Robert Leino) 2–1.



3. erä: 59.27 Sakari Manninen (Niklas Hagman) 3–1 tm.



Jäähyt yhteensä: HIFK 3x2 min=6 min.



Torjunnat: Emil Larmi HPK 8+5+13=26, Kevin Lankinen HIFK 18+9+2=29 poissa 57.59–59.27.



Yleisöä: 4370.



Tappara54309510170–120113TPS53277712149–108102KalPa532481011141–12198JYP53247913137–10895HPK542112516140–12192Pelicans54218520145–13484Ässät53235421116–12383Kärpät54208521135–12381HIFK55198424122–13277Jukurit54174825113–12767Ilves54166725123–13567Sport531551122118–14666Lukko54156726131–15864KooKoo531361024112–15061SaiPa55145729111–15859



Seuraavat ottelut: 25.2. Jukurit–HPK, Ässät–Tappara, KalPa–Kärpät, JYP–TPS, Ilves–Sport, KooKoo–Pelicans.



KHL:n pudotuspelit, 1. kierroksen 2/7 otteluja (4 voitolla jatkoon):



Itälohkon puolivälierät:



Avangard Omsk–Admiral Vladivostok 6–3 (1–2, 2–1, 3–0)



Omsk johtaa voitoin 2–0.



Traktor Tsheljabinsk–Barys Astana 5–1 (0–0, 2–1, 3–0)



Voitot 1–1.



Metallurg Magnitogorsk–Red Star Kunlun 5–3 (1–0, 2–3, 2–0)



MM: Oskar Osala 3+0.



Magnitogorsk johtaa voitoin 2–0.



Ak Bars Kazan–Salavat Julajev Ufa 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)



Kazan johtaa voitoin 2–0.



Ottelusarjojen seuraavat pelit pelataan 26.2.



NHL:



Toronto–NY Rangers vl. 1–2 (1–0, 0–0, 0–1, 0–0, 0–1)



Montreal–NY Islanders 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)



Tampa Bay–Calgary 2–3 (1–0, 0–2, 1–1)



T: Valtteri Filppula 0+1.



Nashville–Colorado 4–2 (1–1, 2–1, 1–0)



N: Pekka Rinne 20/22 torjuntaa.



Chicago–Arizona 6–3 (3–3, 2–0, 1–0)



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga:



Loimu–Tiikerit 0–3



Naisten Mestaruusliiga:



LP Viesti–Kuortane 3–0



Salibandy Miesten liiga:



LASB–SalBa 3–6, Koovee–Steelers 8–5, Happee–Indians 5–4.



Rahapelejä Eurojackpot 8/17



Päänumerot: 1, 7, 13, 19, 20



Tähtinumerot: 6, 8



Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 188 021,30 e, 5 oikein 22 120,10 e, 4+2 oikein 3 036,00 e, 4+1 oikein 120,00 e, 4 oikein 47,90 e, 3+2 oikein 47,90 e, 2+2 oikein 20,10 e, 3+1 oikein 13,60 e, 3 oikein 10,40 e, 1+2 oikein 10,20 e, 2+1 oikein 6,80 e



Keno 8/17



Perjantai 24. 2.



Päiväarvonta: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 16, 22, 25, 27, 31, 32, 38, 40, 47, 51, 55, 66, 69



Kunkkunumero: 51



Ilta-arvonta: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 28, 34, 35, 41, 43, 45, 58, 60, 61, 65, 67



Kunkkunumero: 28



Perjantai-Jokeri 8/17



Jokerinumero: 1 9 6 4 2 5 6



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 26 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



TV-urheilua Yle TV2 ja Eurosport 1



12.00 Hiihdon MM: Skiathlon N



14.30 Hiihdon MM: Skiathlon M



17.30 Mäkihypyn MM: HS100



Yle TV2



23.25 Pikaluistelun MM



Nelonen Pro 1



00.00 NBA: Sacramento-Charlotte



Nelonen Pro 2



17.00 Liiga: Ässät-Tappara



MTV3



17.00 Ravit: Toto76, Lappeenranta



MTV Max



15.00 Ravit: Toto76, Lappeenranta



19.40 SHL: Växjö-Brynäs



22.00 Tennis: ATP 500, Rio de Janeiro



MTV Sport 1



11.30 Alppihiihdon mc: Super-G N, Crans-Montana



13.00 Alppihiihdon mc: Syöksy M, Kvitfjell



20.00 PGA Tour: The Honda Classic



C More Golf



16.00 PGA Tour: The Honda Classic



Eurosport 1



10.00 Ski crossin mc: Sunny Valley



20.00 Motocross: MXGP, Losail



04.30 Supersport: Phillip Island



06.00 Superbike: Phillip Island



Eurosport 2



13.00 Alppihiihdon mc: Syöksy M, Kvitfjell



16.30 Bundesliiga: Bayern München-HSV



19.30 Bundesliiga: Hertha Berlin-Frankfurt



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



14.00 La Liga: Alavés-Valencia



17.00 Valioliiga: Chelsea-Swansea



19.30 Valioliiga: Watford-West Ham



21.45 Serie A: Juventus-Empoli



Viasat Fotboll



19.30 La Liga: Leganés-Deportivo



Viasat Urheilu



14.30 Championship: Leeds-Sheffield Wednesday



17.15 La Liga: Real Betis-Sevilla



19.30 Championship: Brighton-Reading



21.45 La Liga: Eibar-Málaga



00.05 NHL: Nashville-Washington



05.05 NHL: Colorado-Buffalo



Viasat Sport



16.25 Rugby Six Nations: Skotlanti-Wales



19.00 Serie A: Napoli-Atalanta



23.05 NHL: Los Angeles-Anaheim



02.05 NHL: Toronto-Montreal



05.05 NHL: Vancouver-San Jose



Viasat Jääkiekko HD



16.00 KHL Playoffs: Jokerit-TsSKA Moskova



23.05 NHL: Los Angeles-Anaheim



03.05 NHL: Pittsburgh-Philadelphia



Viasat Hockey



00.05 NHL: New Jersey-NY Rangers



03.05 NHL: Pittsburgh-Philadelphia



Viasat Golf



08.00 LPGA Tour: Honda Thailand



12.00 European Tour: Joburg Open



Motors TV



16.00 ja 19.00 Motocross: MX2/MXGP, Losail