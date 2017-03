Lauri Markkasen kausi ja kenties koko yliopistoura päättyi – Golden Globe -voittaja Bill Murray tuuletti

Pudotuspeleissä

Markkanen

Markkasen

Toisella jaksolla Arizona näytti moneen kertaan menevän menojaan, mutta Xavier kiskoi itsensä kuopasta kerta toisensa jälkeen. Varsinkin laituri Trevon Bluiett http://www.hs.fi/haku/?search-term=Trevon%20Bluiett oli 25 pisteellään Arizonalla hankala pysäytettävä.Vielä neljä minuuttia ennen loppua Arizona johti kahdeksalla pisteellä, mutta loppuhetket olivat rohkeasti pelanneen Xavierin juhlaa.ei saanut missään vaiheessa kunnolla rytmistä kiinni. Hän upotti ensimmäisellä jaksolla yhden kolmosen, mikä sai entisen Arizonan tähden, Golden State Warriorsin valmentajan Steve Kerrin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Steve%20Kerrin tuulettamaan katsomossa. Se jäi kuitenkin Markkasen ainoaksi kolmoseksi.Arizona sortui ratkaisuhetkillä tämän kauden perisyntiinsä eli haki ratkaisuja yksipuolisesti takamiesten veivailuilla. Markkanen sai turhaan pyydellä palloa vapaaheittoviivalla.Toisaalta joukkueen tämän kauden ykköspelaajan olisi ehkä pitänyt ottaa päättäväisemmin ratkaisut omiin käsiinsä. Markkanen heitti pelissä vain yhdeksän kertaa.tulokaskausi kokonaisuudessaan oli loistava. Hän oli Arizonan ykköstähti 15,8 pisteen ja 7,2 levypallon keskiarvolla. Syksyn Markkanen heitti kolmosia noin 50 prosentin tarkkuudella, mutta keväällä tahti hiukan hiipui, kun vastustajat olivat oppineet varomaan Markkasen heittokättä.

NCAA:n

Soak it in Bill Murray Xavier is going to the Elite 8pic.twitter.com/I17vmdMmXJhttps://t.co/I17vmdMmXJ

