Perjantaina urheilutuloksia, rahapelejä ja lauantain tv-urheiluohjelmat

Ampumahiihto Oulu, SM-viestit:



Miehet, 3x7,2 km: 1) Lahden Hiihtoseura 55.00,8.



Naiset, 3x6,0 km: 1) Kontiolahden Urheilijat 51.20,4



Jalkapallo Miesten Euroopan MM-karsinnat:



Lohko I, Antalya:



Turkki–Suomi 2–0 (2–0)



9. Cenk Tosun 1–0, 13. Tosun 2–0.



Suomi: Lukas Hradecky; Kari Arkivuo, Paulus Arajuuri (v), Niklas Moisander, Jere Uronen (v); Alexander Ring (v, 84. Petteri Forsell), Sakari Mattila (v, 67. Moshtagh Yaghoubi), Perparim Hetemaj, Robin Lod; Teemu Pukki (v), Joel Pohjanpalo (72. Eero Markkanen).



Lohko D: Georgia–Serbia 1–3 (1–1)



6. Nika Katsharava 1–0, 45. Dusan Tadic rp. 1–1, 64. Aleksandar Mitrovic 1–2, 86. Mijat Gacinovic 1–3.







Murcia, Espanja. Alle 21-vuotiaiden miesten maaottelu:



Hollanti–Suomi 2–0 (0–0)



Jääkiekko Liiga



HPK–JYP 2–1 (1–1, 1–0, 0–0)



1. erä: 5.46 Michel Miklik (Anssi Löfman-Janne Tavi) 0–1 yv, 6.19 Janne Lahti (Niko Kapanen-Joonas Lehtivuori) 1–1.



Jäähyt: 1.17 Jerry Turkulainen JYP 2 min, 4.11 Miro Ruokonen HPK 2 min, 11.07 Jerry Turkulainen JYP 2 min, 15.24 Janne Lahti HPK 2 min.



2. erä: 29.37 Oskari Manninen (Petteri Nikkilä-Niko Kapanen) 2–1 sr.



Jäähyt: 39.54 HPK 2 min (kärsi Niklas Hagman).



3. erä: Maaliton.



Jäähyt: 43.41 Juho Olkinuora JYP 2 min (kärsi Michel Miklik), 45.29 jr HPK 2 min (kärsi Eero Somervuori).



Jäähyt yhteensä: HPK 4x2 min=8 min, JYP 3x2 min=6 min



Torjunnat: Emil Larmi HPK 8+10+13=31, Juho Olkinuora JYP 5+9+6=20 poissa 57.45–59.03, 59.09–60.00.



Yleisöä: 4415.



Pelicans–KalPa ja. 2–3 (1–1, 0–1, 1–0, 0–1)



1. erä: 3.46 Kimi Koivisto (Iikka Kangasniemi-Miska Siikonen) 1–0 yv, 13.54 Janne Keränen 1–1 rl.



Jäähyt: 2.44 Matias Myttynen KalPa 2 min, 13.05 jr Pelicans 2 min (kärsi Iikka Kangasniemi), 16.49 Mikael Seppälä KalPa 2 min.



2. erä: 26.45 Jesse Mankinen (Jussi Timonen-Janne Keränen) 1–2.



Jäähyt: 28.59 Otto Leskinen KalPa 2 min, 29.38 Justin Hodgman Pelicans 2 min, 29.38 Jussi Timonen KalPa 2 min, 31.42 Aleksi Rekonen Pelicans 2 min, 34.57 Eetu Luostarinen KalPa 2+10 min (kärsi Mikko Nuutinen), 36.02 Juha Leimu Pelicans 2 min, 37.49 Karri Rämö Pelicans 2 min (kärsi Antti Tyrväinen), 37.49 Alexander Ruuttu KalPa 2 min.



3. erä: 55.03 Kimi Koivisto (Iikka Kangasniemi-Vili Sopanen) 2–2.



Jäähyt: 42.43 Jaakko Rissanen KalPa 2 min, 45.30 Marko Pöyhönen Pelicans 2 min, 53.03 Alexander Ruuttu KalPa 2 min.



4. erä: 2.16 Janne Keränen (Jaakko Rissanen) 2–3 yv.



Jäähyt: 1.24 Iikka Kangasniemi Pelicans 2 min.



Jäähyt yhteensä: Pelicans 7x2 min=14 min, KalPa 8x2 min, Eetu Luostarinen 10 min=26 min.



Torjunnat: Karri Rämö Pelicans 7+12+10+0 =29, Denis Godla KalPa 11+5+5+0=21.



Yleisöä: 4743.



Mestis



6. puolivälierä: Espoo United–Hermes 5–1 (1–0, 1–0, 3–1)



Espoo United välieriin voitoin 4–2.



Koripallo



Miesten Korisliiga:



Kobrat–BC Nokia 110–65 (25–13, 28–14, 30–16, 27–22)



Kataja–Kauhajoki 78–89 (24–26, 10–20, 24–21, 20–22)



Kouvot–Korihait 83–81 (20–18, 24–20, 28–18, 11–25)



Lentopallo Miesten mestaruusliiga, puolivälierien 2. ottelut (3 voitolla välieriin):



Vantaa Ducks–Hurrikaani Loimaa 2–3 (25–21, 18–25, 14–25, 25–23, 13–15)



Hurrikaani johtaa voitoin 2–0.



Leka Volley–VaLePa 0–3 (23–25, 20–25, 21–25)



VaLePa johtaa voitoin 2–0.



PerPo–Tiikerit 3–2 (25–22, 25–22, 23–25, 21–25, 16–14)



PerPo johtaa voitoin 2–0.



Seuraavat ottelut: 25.3. Etta–Pielaveden Sampo, 26.3. VaLePa–Leka Volley, Sampo–Etta, Tiikerit–PerPo.



Voimistelu Doha, Qatar. Telinevoimistelun maailmancup: Miehet, permanto, finaali: 1) Chia-Hung Tang Taiwan 14,366, ,... 8) Oskar Kirmes Suomi 12,800.



Rahapelit Keno 12/17



Perjantai 24. 3.



Päiväarvonta,



Oikeat numerot: 3, 12, 16, 17, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 38, 39, 44, 45, 56, 62, 65, 66, 67, 69



Kunkkunumero: 45



Ilta-arvonta



Oikeat numerot:



9, 11, 17, 20, 23, 27, 28, 29, 36, 39, 40, 44, 45, 50, 55, 59, 63, 64, 66, 70



Kunkkunumero: 29



Myöhäisillan arvonta



Oikeat numerot: 2, 3, 14, 15, 19, 22, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 45, 47, 53, 54, 56, 57, 62, 70



Kunkkunumero: 23



Eurojackpot 12/17



Perjantai 24. 3.



Päänumerot: 25, 26, 30, 36, 44



Tähtinumerot: 3, 9



Voitonjako:



5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 578 497,30 e, 5 oikein 122 505,30 e, 4+2 oikein 5 373,00 e, 4+1 oikein 313,50 e, 4 oikein 143,20 e, 3+2 oikein 61,00 e, 2+2 oikein 20,20 e, 3+1 oikein 20,20 e, 3 oikein 17,50 e, 1+2 oikein 8,50 e, 2+1 oikein 8,50 e



Perjantai-Jokeri 12/17



Perjantai 24. 3.



Jokerinumero: 2 0 6 1 7 1 2



Voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Tuplaus voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 11 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e



Tv-urheilu Lauantai 25.3.



Yle TV2: 14.30 Ski Classics: Årefjällsloppet 55 km (kooste)



16.30 Salibandyliiga: SPV-Oilers



Ruutu+ Urheilu 1: 01.30 NBA: Cleveland-Washington.



Ruutu+ Urheilu 2 17.00 Liiga Playoffs: 3. puolivälierä.



MTV3: 17.00 Ravit: Toto76, Kuopio



C More Max: 08.00 F1: Aika-ajot, Melbourne. 15.00 Ravit: Toto76, Kuopio



20.00 PGA Tour: Puerto Rico Open



C More Sport 1: 08.00 F1: Aika-ajot, Melbourne. 11.00 Mäkihypyn mc: Planica. 17.00 Moto3: Aika-ajot, Qatar



17.55 Moto2: Aika-ajot, Qatar



19.35 MotoGP: Aika-ajot, Qatar



C More Sport 2: 19.00 SHL Playoffs: Frölunda-Skellefteå.



C More Golf: 20.00 PGA Tour: Puerto Rico Open



Eurosport 1 11.00 Mäkihypyn mc: Planica. 16.30 Pyöräily: Katalonian ympäriajo. 19.00 Speedway: Best Pairs, Torun. 22.00 MLS: NY Red Bulls-Real Salt Lake.



Viasat Sport Premium: 17.00 Jalkapallo: Liverpool Legends-Real Madrid Legends.



Viasat Urheilu: 16.00 KHL Playoffs: SKA Pietari-Lokomotiv. 20.05 NHL: Columbus-Philadelphia. 01.05 NHL: Ottelu avoin



Viasat Sport: 20.05 NHL: Minnesota-Vancouver. 01.05 NHL: St. Louis-Calgary. 05.05 NHL: Edmonton-Colorado. Viasat Jääkiekko HD



20.05 NHL: Minnesota-Vancouver



01.05 NHL: Buffalo-Toronto



Viasat Hockey



02.05 NHL: Nashville-San Jose



05.35 NHL: Los Angeles-NY Rangers



Viasat Golf



16.00 WGC: Dell Match Play



00.00 LPGA Tour: Kia Classic