Tapahtumia tiistaina 25. huhtikuuta

Konsertit Lyömättömät. Helsingin kaupunginorkesteri johtajanaan Osmo Vänskä, solistina Colin Currie, lyömäsoittimet. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13) klo 19. Liput 7–33 e.



Maria Kalaniemi & Timo Alakotila Duo. Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali (Hallintokatu 4, Järvenpää) klo 19. Liput 15,50 ja 18,50 e. Alle 16-vuotiaille 9,50 e.



Benjamin Britten: Kesäyön unelma. Sibelius-Akatemian ooppera ja kuoro ja Helsinki Sinfonietta johtajaan Markus Lehtinen ja Christian Øland. Musiikki­talo, Sonore (Mannerheimintie 13) klo 18.30. Liput 11–33 e.



Mikko Leppilampi & Band. Elite (Eteläinen Hesperiankatu 22) klo 19. Vapaa pääsy.



Ressan Lassin poluilla. Musiikkileikkikoululaisia sekä mm. Katariina Záborszkyn johtama jousiorkesteri Kolmevarttiset ja Liisa Kupiaisen Lillijouset. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 17.30 ja 18.30. Vapaa pääsy.



Sibelius-Akatemian tutkintokonsertti. Heli Kantola, urut. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 13. Vapaa pääsy.



Pieni alkusoitto. Helsinkiläisten musiikkiopistojen soittajat esiintyvät ennen HKO:n konserttia. Musiikkitalo, päälämpiö (Mannerheimintie 13) klo 18.15. Vapaa pääsy.



Tuesday Night Hop. Lindy hop -klubin kevätkauden päättäjäiset. Steam Hellsinki (Olavinkatu 1) klo 19–22. Vapaa pääsy.



Hanna Lappalainen, huilu. Musiikki­talo, Camerata (Mannerheimintie 13) klo 17. Vapaa pääsy.



Luigi Basso, huilu. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13) klo 15. Vapaa pääsy.



Keikat Broadway and Broader. UMO solistinaan trumpetisti Tomi Nikku. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 14. Liput 5 ja 10 e.



Peela. Kirjasto 10 (Elielinaukio 2 G) klo 17. Vapaa pääsy.



Puhdas Intia, Who's Next, Gooseneck. PJK-klubi. Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Vapaa pääsy.



Reeta Vestman. Roots Tuesday -klubi. Storyville (Museokatu 8) klo 20.30. Vapaa pääsy.



The Swing Machine solistinaan Eeva Laakkonen, Janitsaarijatsin Perinnesoittokunta. Jamit. Sävellys (Kirvuntie 22, Espoo) klo 19. Vapaa pääsy.



Fraqncesco Cavaliere, Nuslux. Akusmata (Tukholmankatu 7 k) klo 18. Liput 5 e.



Klubit Sound of Siba. Sibelius-Akatemian yhtyeet Lehtorin raapiva koira, Pari napsuu, 24K Karate, ARE YOU READEEEE, Harri Potteri & Puuskupuh 2. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 18–24. Liput 7 e.



Unohdus. Dj:t Autuas, Docius ja Decim8. Isäntänä Laiska Jaakko. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20–2. Liput 2 e.



Teatteri All Shook Up. Viikin normaalikoulu (Kevätkatu 2) klo 19. Liput 8 ja 12 e.



Celeste. Teatterikorkeakoulu, studio 4 (Haapaniemenkatu 6) klo 19. Liput 7 ja 15 e.



Ei hätää kulta, tämä on leikkihuone. Teatterikorkeakoulu, luokka 532 (Haa­paniemenkatu 6) klo 14. Liput 9 ja 17 e.



Evoluutio. Teatteri Quo Vadis, Teatteri Avoimet Ovet (Erottajankatu 5) klo 19. Liput 10, 15 ja 19 e.



Hôtel Paris. Musiikkiteatteri Kapsäkki, sali (Hämeentie 68) klo 19 (ensi-ilta). Liput 26,50 ja 30,50 e.



Ilosia aikoja, mielensäpahoittaja. Kansallisteatteri, pieni näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 20, 34 ja 38 e.



Joharin ikkuna. Metropolia, teatteri­sali (Hämeentie 161) klo 19. Liput 3,50 ja 5 e.



Kiviä taskussa. Kaupunginteatterin Teatteristudio Pasila (Ratamestarin­katu 5) klo 19. Liput 19,50–39 e.



Kokki, varas, vaimo ja rakastaja. Kom-teatteri (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 32 e.



Kykenemättömät. Kellariteatteri (Liisankatu 27) klo 19. Liput 12 e.



Köyhää kansaa. Teatterikorkeakoulu (Haapaniemenkatu 6) klo 17.30. Liput 9–17 e.



Lento. Kallion lukio, Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 15 ja 18. Vapaa pääsy.



Mammas flicka. Lilla Teatern (Yrjön­katu 30) klo 19. Liput 10–20 e.



Musta laatikko. Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 19 ja 29 e.



Peer Gynt. Ryhmäteatterin Helsinginkadun-näyttämö (Helsinginkatu 25) klo 19. Liput 16, 28 ja 32 e.



Prinsessa Hamlet. Q-teatteri (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 18–32,50 e.



Rakkaus. Työväenopisto, Vuotalo, Vuosali (Mosaiikkitori 2) klo 19. Vapaa pääsy.



Rikhard III. Kansallisteatteri, Willensauna (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 16, 30 ja 35 e.



Salome. Tunturikadun vierailunäyttämö (Tunturikatu 16) klo 19. Liput 9 ja 17 e.



Tenorit liemessä. Kaupunginteatterin Arena-näyttämö (Hämeentie 2) klo 19. Liput 21,50–43 e.



Tove. Svenska Teatern, suuri näyttämö (Pohjoisesplanadi 2) klo 19. Liput 21–38 e.



Sirkus verissä -speksi. Turun lääke­tieteenkandidaattiseura, Aleksanterin teatteri (Bulevardi 23–27) klo 19. Liput 13 ja 15 e.



Tanssi Body Notes. MimoArt Company esittää Mimosa Lindahlin teoksen. Stoa, teatterisali (Turunlinnantie 1) klo 19. Liput 15 ja 18 e.



Whorescope. Sanna Kekäläisen yhden naisen esitys. Ruumiillisen taiteen teatteri (Tallberginkatu 1 C) klo 19. Liput 15 ja 25 e.



Post Post Nature. Anni Puuperän ja Satu Rinnetmäen teos. Festival of Instant Choreography -festivaalin ohjelmaa. Designmuseo (Korkea­vuorenkatu 23) klo 17. Vapaa pääsy.



ActsAndAffects. Koreografi Kirsi Monnin ja työryhmän teos. Kaapelitehtaan pannuhalli (Tallberginkatu 1) klo 19. Liput 15 ja 23 e.



Muut menot Elokuva-arkisto Orionissa. Klo 17 Elämä Agfan silmin (Israel 1992). O: Assi Dayan. K-16. Klo 18.55 Kauhujen yö Itämerellä (Länsi-Saksa 1959). O: Frank Wysbar. K-16. Klo 20.40 Rio Bravo (USA 1959). O: Howard Hawks. K-16. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 e.



Asiailtamat: Oikeus ja politiikka. Keskustelemassa Leena Suurpää, Pauli Rautiainen, Kaari Mattila ja Panu Mäenpää. Illan päätteeksi opetellaan oikeudenmukaisuuden taitoja. Lisäksi esiintymässä koreografi Alpo Aaltokoski. Lavaklubi (Läntinen Teatterikuja 1) klo 19. Liput 5 e. Vapaa pääsy opiskelijoille ja työttömille.



Ajankohtaista silmäsairauksista. Silmätautien erikoislääkäri Petri Järventausta luennoi.Helsingin Reumayhdistys järjestää. Kampin palvelukeskus (Salomonkatu 21 B) klo 17.30–19. Vapaa pääsy.



Laulukerho. Espoonlahden seurakunta järjestää. Soukan kappeli (Soukankuja 3, Espoo) klo 13–14. Vapaa pääsy.



Albert Edelfelt ja Pietari. Kulttuurihistorioitsija Rainer Knapas luennoi. Rikhardinkadun kirjasto, 3. krs (Rikhardinkatu 3) klo 18–19.45. Vapaa pääsy.



E-hetki. Vertaisopastusta ja vinkkejä läppärin, tabletin tai kännykän käyttöön. Myyrmäen kirjasto (Paalutori 3, Vantaa) klo 10–12, Rikhardinkadun kirjasto (Rikhardinkatu 3) klo 11–14. Vapaa pääsy.



Iltapäiväelokuva. Markku Pölösen Onnen maa (Suomi 1993). Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 13.30. Vapaa pääsy.



Kiehumispiste. Dokumentiin jälkeen yleisökeskustelu, jonka vetäjinä elokuvaohjaaja Elina Hirvonen ja sovittelija Harri Väisänen. Kallion kirkko, kappelisali (Itäinen Papinkatu 2) klo 18–21. Vapaa pääsy.



Liikuntainfo. Tietoa liikuntaharrastuksen aloittelijoille. Tilaisuudessa voi jutella asiantuntijan kanssa liikuntasuosituksista ja kysellä vinkkejä oman harrastuksen aloittamiseen. Kampin palvelukeskus (Salomonkatu 21 B) klo 11–11.45. Vapaa pääsy.



Menestyvät ja taantuvat alueet Suomessa. Puhumassa johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja Suomen Pankista, johtava taloustutkija Signe Jauhiainen Kansaneläkelaitoksesta, professori Rauli Svento Oulun yliopistosta ja vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö Suomen Pankista. Suomen Pankin rahamuseo (Snellmaninkatu 2) klo 17. Vapaa pääsy.



Muusikkotapaaminen. Helsingin kaupunginorkesterin muusikot haastateltavina. Musiikkitalo, päälämpiö (Mannerheimintie 13) klo 18. Vapaa pääsy.



Planeetan rajat: Miten tutkimus tekee maailmasta kestävämmän? Tieteen ideakilpailu Helsinki Challenge ratkaisee kestävään planeettaan liittyviä viheliäisiä ongelmia. Tiede­kulma Aleksi (Aleksanterinkatu 7) klo 16.30–18. Vapaa pääsy.



Rohkeita naisia. Museon vapaaehtoiset kertovat diakonissojen historiasta Rohkeita naisia -sarjassa. Diakonissalaitos, Aurora-sali (Alppikatu 2) klo 16–17. Vapaa pääsy.



Se pysyy, joka muuttuu – kääntämisen haasteet. Suomenlatvialainen kulttuurivaikuttaja Jana Steinberga-Ranki haastattelee Marja Leinosta, joka käänsi Latvian kansallisrunoilija Rainiksen teoksen yhdessä Mirja Hovilan kanssa. Jätkäsaaren kirjasto (Tyynenmerenkatu 1) klo 18–19. Vapaa pääsy.



Elämäkerran esittelytilaisuus. Sinikka Mönkäre kertoo kirjasta, elämästään ja politiikan vuosistaan. Töölön kirjasto, Mika Waltari -sali (Topeliuksenkatu 6) klo 18–20. Vapaa pääsy.



Jäbäjoogaa. Miessakit ry (Annankatu 16 B 28) klo 18. Kurssimaksu 90 e.



Lapsille Harakka huttua keittää. Nukke­teatteri Sampo (Erottajankatu 7) klo 10. Liput 11 e.



Maukan ja Väykän matkakirja. Teatteri Hevosenkenkä (Juhannusmäki 2, Espoo) klo 9.30. Liput 11,50 ja 14,50 e.



Pohjatuulen kolme lahjaa. Raatikko ja Wusheng company. Yli 3-vuotiaille. Tanssiteatteri Raatikko (Viertolankuja 4 B, Vantaa) klo 9 ja 10.30. Liput 12 e.



Zooppera. Musiikkikertomus aasista ja Nooasta. Soukan kappeli (Soukankuja 3, Espoo) klo 18. Vapaa pääsy.



Arkkitehtuuria vauvoille ja taaperoille. Arkkitehtuurimuseon työpaja. Arkkitehtuurimuseo (Kasarmikatu 24) klo 10–11 ja 12–13. Aikuinen ja lapsi 16 e.



Tarinareppu – pullollaan lauluja ja tarinoita! Aikuisten ja lasten yhteinen toiminnallinen musiikki- ja leikkihetki. Oulunkylän kirjasto, monitoimitila (Kylänvanhimmantie 27) klo 10–10.30. Vapaa pääsy.



