25.4.2017

Helsingin Sanomat

Tunturien tuulen ja Lapin auringon ahavoittamana ja viisipäiväiseen hiihtoretkeensä tyytyväisenä, vaikka kalasaalis jäikin vaatimattomaksi, palasi presidentti Urho Kekkonen seurueineen maanantaina Helsinkiin.



Hiihtokilometrejä presidentille tuli tämän matkan aikana lisää ainakin 150. Hänen koko talven hiihtolenkeilleen kertyy mittaa runsaat tuhat kilometriä, mikä ylittää aikaisempien talvien suoritukset lukuunottamatta viime vuotta, jolloin hiihtomahdollisuuksia oli pitkän talven ansiosta tavallista enemmän.



Presidentin ensimmäinen adjutantti, eversti Urpo Levo kertoi, että tiistaina alkanut hiihtoretki suuntautui aluksi Inarinjärven lahdesta Kopperojärville. Sitten hiihdeltiin järveltä toiselle ja kalasteltiin parin ensimmäisen päivän ajan. – –Kalaa ei paljon saatu, mutta yritettiin kovasti. Presidentti sai pilkillään yhden taimenen ja lisäksi seurueen kalansaaliiseen kuului pari rautua sekä suurikokoisia ahvenia.



– Kolme päivää oli oikein aurinkoista ja silloin koko seurue päivettyi. Mutta sitten Lappi näytti muutkin puolensa. Tuli lumipyry, joka yltyi välillä oikein kovaksikin tuiskuksi.



Postin konttorinhoitajan virkoja tarvitaan lisää Vaikka valtio ja yhteiskunta ovat jatkuvasti lisänneet posti- ja lennätinlaitoksen tehtäviä, ei uusia virkoja ole saatu laitokseen käytännöllisesti katsoen ollenkaan, sanoi posti- ja lennätinlaitoksen pääjohtaja Oiva Saloila puhuessaan postikonttorinhoitajien neuvottelupäivillä Helsingissä.



– On kuitenkin välttämätöntä, että laitokseen saadaan uusia virkoja ja toimia, sekä alemman että ylemmän asteisia. Laitoksemme toimintaa on jatkuvasti rationalisoitu, menojen kasvua on yritetty ehkäistä ja yleensäkin noudattaa tiukkaa säästäväisyyttä. Onkin voitu laskea, että työn tuottavuus on kaksinkertaistunut 30 vuoden kuluessa.



Neuvottelupäivillä, jotka jatkuvat keskiviikkoon saakka, keskustellaan mm. joukko- ja ryhmäristisiteistä, työajasta, kustannuslaskelmasta, valtion eläkelaista ja postisäästöpankkiasioista.



Helsingissä viime vuoden alussa voimaan astunut osoiteuudistus on onnistunut yli odotusten. Helmikuussa toimitetussa tarkkailussa todettiin kirjelähetyksissä käytettävän uutta numerointijärjestelmää 87-prosenttisesti.



Espanjan opiskelijat tiukkaan sotakuriin Madrid, 24. 4. (AP)



Espanjan hallitus saattoi maanantaina voimaan asetuksen, jonka nojalla kapinoivat ja mieltään osoittavat ylioppilaat voivat menettää osittaisen tai täydellisen vapautuksensa asepalveluksesta. Samaan aikaan kun kenraali Francisco Francon allekirjoittama asetus julkaistiin, espanjalaiset ylioppilaat yhdessä Espanjassa opiskelevien amerikkalaisten kanssa suunnittelivat tk. 28. päiväksi vastalausemarssia Yhdysvaltain Madridin-suurlähetystön luokse. Marssin aiheena on ”Vietnamissa käytävä aggressiivinen sota”.



Asetuksen mukaan espanjalaisopiskelijat voivat huonon käytöksen tai levottomuuksiin osallistumisen vuoksi tai yleisen järjestyksen häiritsemisen takia menettää oikeutensa pyrkiä ”vapaaehtoisina” Espanjan armeijaan, ts. he joutuvat palvelemaan sääntömääräisen.



Toistaiseksi ei tiedetä, koskeeko kyseinen asetus myös viimeaikaisiin levottomuuksiin Madridissa, Barcelonassa ja muissa Espanjan yliopistokaupungeissa osallistuneita nuorukaisia, ajan helpotuksitta.

HS