Miltä kuulostaa juutalaisten ja arabien harmonia? Klassisen musiikin supertähti Daniel Barenboim tuo konfliktialueen nuoret torstaina Helsinkiin

Kuka?

Daniel Barenboim



Syntyi 15. marraskuuta 1942 Buenos Airesissa. Hänen vanhempansa olivat Venäjältä Argentiinaan emigroituneita juutalaisia muusikoita. Vuonna 1952 perhe muutti Israeliin.



Pääsi vuonna 1954 Igor Markevichin kapellimestarioppilaaksi. Opiskeli myös Nadia Boulangerin johdolla Pariisissa. Barenboim on esiintynyt pianistina 1950-luvulta alkaen ja debytoi kapellimestarina 1960-luvun alussa.



On toiminut Orchestre de Paris’n, Chicagon sinfoniaorkesterin ja La Scalan musiikillisena johtajana. Pisin yhteistyö on ollut Staats­kapelle Berlinin kanssa.



Esiintyi Helsingin Musiikkitalossa 2014 Staatskapelle Berlinin johtajana ja 2016 pianoresitaalissa.