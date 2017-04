Päivän lehti 25.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kaleva pohtii, miten Juha Sipilän (kesk) hallitus on selvinnyt kautensa parista ensimmäisestä vuodesta.



”Hallituksen yhdeksi isoksi saavutukseksi voi lukea sen, että se on koossa. Etenkin perussuomalaisten pysymistä ruodussa epäiltiin, kun hallitus aloitti taipaleensa. Joukot ovat kuitenkin pysyneet yllättävän nöyrästi puheenjohtaja Timo Soinin ohjauksessa.”



”Kiistaton voitto hallitukselle oli kilpailukykysopimuksen eli ’kikyn’ synty. Sopimuksen jälkeen talous on kääntynyt kasvuun – tosin kriitikoiden mukaan näin olisi tapahtunut kikystä huolimatta.”



”Ammattiyhdistysliikkeeseen hallituksen suhteet ovat yhä tulehdustilassa. Tuo­reena osoituksena tästä on takavuosien taistolaisajoilta haiskahtanut lakko Tampereen Valmetilla.”



Pohjalainen ennustaa, että Suomen maaseudun tyhjeneminen vie nyt vielä pääministeripuolueen asemassa olevan keskustan kohti taistelua selviämisestä.



”Kun muualla Pohjoismaissa maa­seudun väki lisääntyy, Suomessa se ­vähenee.”



”Suomen muuttotappioalueita ovat Lappi, Kainuu, Pohjois-Karjala, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Satakunta ja Etelä-Pohjanmaa. Keskusta on valtapuolue viidessä muuttotappiomaakunnasta seitsemästä.”



”Keskustaa ei mairittele, että maaltamuuton kanssa rimpuileva Suomi on ainut maa, jossa maaseudun puolue käyttää suurinta poliittista valtaa.”



”Pelastusrenkaaksi keskusta on onnistunut puhaltamaan unelmansa maakuntahallinnon. Kuntaliitto teki kuntavaalien pohjalta selvityksen, jonka mukaan keskusta käyttäisi isännän ääntä yhdeksässä maakunnassa 18:sta.”



”Ei ole ihme, että pääministeri Juha Sipilä oli kaataa koko hallituksen, jos kokoomus ei olisi suostunut keskustan puoluehallituksen määrittelemään maakuntahallintoon.”



”Silmissä kiihtyvä maaseudun rakennemuutos on keskustalle päivänpoliittisia jupakoita huomattavasti viheliäisempi vastustaja.”



Savon Sanomat kummastelee perussuomalaisten puheenjohtajaksi pyrkivän Sampo Terhon flirttailua EU-erolla ja sillä, asettaako puolue kansanäänestyksen tavoitteekseen eduskuntavaaleissa.



”Terhon mukaan puolueen on päätettävä asiasta ’yhdessä’ ja tietoisena siitä, että se saattaa katkaista puolueen tien seuraavaan hallitukseen.”



”Outoa Terhon kansanäänestyspuheissa on, että hän ei itse kerro kantaansa asiaan. Käytännössä hän jää istumaan aidalle ja tarkkailee, miten EU-jäsenyyteen hänen puolueessaan ja yhteiskunnassa laajemmin seuraavien eduskuntavaalien alla suhtaudutaan.”



”Puolueensa puheenjohtajaksi pyrkivän poliitikon olisi kuitenkin hyvä kertoa oma kantansa ja hankkia sille kannatusta.”