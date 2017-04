Urheilutuloksia, rahapelejä ja tv-urheilua

Päivän lehti 25.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Jalkapallo Veikkausliiga



HIFK–FC Lahti 1–2 (0–0)



Maalit:



HIFK: Gela 58 min.



FC Lahti: Stenio 46 min, Kuningas 89 min.



Punainen kortti: HIFK, Lody 88 min.



Espanjan liiga



Sociedad–Deportivo 1–0, Celta Vigo–Betis 0–1, Las Palmas–Alaves ja Real Madrid–Barcelona 2–3.



Jääkiekko Liiga



Neljäs loppuottelu, neljällä voitolla Suomen mestariksi:



KalPa–Tappara 2–5 (0–1, 2–3, 0–1)



1. erä: 15.04 Jukka Peltola 0–1.



Jäähyt: 15.33 Jussi Timonen KalPa 2 min, 17.16 Santeri Lukka KalPa 2 min, 17.16 Veli-Matti Savinainen Tappara 2 min.



2. erä: 21.03 Blake Parlett (Jukka Peltola-Jan-Mikael Järvinen) 0–2, 22.50 Sami Mutanen (Balazs Sebok-Santeri Lukka) 1–2, 24.56 Jan-Mikael Järvinen (Aleksi Salonen-Otso Rantakari) 1–3, 25.17 Sebastian Repo (Otto Rauhala-Aleksi Elorinne) 1–4, 37.24 Arttu Ilomäki (Jussi Timonen-Juuso Riikola) 2–4.



Jäähyt: 38.51 Blake Parlett Tappara 2 min.



3. erä: 43.46 Sebastian Repo (Kristian Kuusela-Valtteri Kemiläinen) 2–5 yv.



Jäähyt: 43.36 Jyri Junnila KalPa 2 min, 45.01 Valtteri Kemiläinen Tappara 2 min, 51.18 Valtteri Kemiläinen Tappara 2 min, 56.11 Matias Myttynen KalPa 2 min.



Jäähyt yhteensä: KalPa 4x2 min=8 min, Tappara 4x2 min=8 min



Torjunnat: Eero Kilpeläinen KalPa 11+1+0=12, Denis Godla KalPa 0+9+1=10, Dominik Hrachovina Tappara 7+9+8=24



Yleisöä: 5064.



Poprad. Alle 18-v. MM-kisat:



Pronssiottelu: Venäjä–Ruotsi 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)



Loppuottelu: USA–Suomi 4–2 (2–0, 2–1, 0–1)



1. erä: 3.51 Josh Norris (Braeden Tkachuk) 1–0, 16.47 Joel Farabee (Jacob Tortora) 2–0.



Jäähyt: 1.38 Grant Mismash USA 2 min.



2. erä: 21.03 Farabee (Logan Cockerill–Dylan St. Cyr) 3–0 av, 27.05 Eemeli Räsänen (Jesse Koskenkorva–Jesperi Kotkaniemi) 3–1, 31. 03 Grant Mismash (Quinton Hughes–Braeden Tkachuk) 4–1 yv.



Jäähyt: 20.07 Braeden Tkachuk USA 2 min, 22.50 Urho Vaakanainen S 2 min, 28.17 Max Gildon USA 2 min, 29.39 Joni Ikonen S 2 min, 31.57 Ryan Poehling USA 2 min, .



3. erä: 56.44 Urho Vaakanen 4–2 im.



Jäähyt: 49.06 Oliver Wahlstrom USA 2+10 min, 49.48 Kristian Vesalainen S 2 min, 51.46 Grant Mismash USA 2 min, Otto Latvala S 2 min, 59.29 Aarne Talvitie S 2 min.



Maalivahtien torjunnat: Dylan St. Cyr USA 10+8+4=22, Ukko-Pekka Luukkonen Suomi 10+8+3=21 (vaihdossa 56.15–56.44, 57.30–59.29)



Jäähyt yhteensä: USA 7x2 min, 1x10 min, Suomi 5x2 min.



NHL:n pudotuspelien 1. kierrosta, 6. ottelut (4 voitolla jatkoon):



Boston–Ottawa je. 2–3 (1–0, 0–2, 1–0, 0–1)



B: Tuukka Rask 26/29 torjuntaa.



Ottawa jatkoon otteluvoitoin 4–2.



Toronto–Washington je. 1–2 (0–0, 0–0, 1–1, 0–1)



Washington jatkoon otteluvoitoin 4–2.



Koripallo Miesten Korisliigan 4. välierä (loppuotteluihin neljällä voitolla):



Vilpas–Kauhajoki 98–60 (54–29)



Vilpas johtaa voitoin 3–2.



Seuraavat ottelut: 25.4. Kataja–Seagulls (voitot 3–1), 26.4. Kauhajoki–Vilpas.



Naisten Korisliigan 5. loppuottelu (mestariksi kolmella voitolla):



Espoo United–Ponteva 63–82 (34–50)



Voitot 2–2.



Ratkaiseva ottelu: 27.4. Ponteva–Espoo United.



Moottoriurheilu Austin, USA. Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan kauden 3/18 kilpailu:



MotoGP-luokka: 1) Marc Marquez Espanja, Honda 43.58.770, 2) Valentino Rossi Italia, Yamaha jäljessä 3,069 sekuntia, 3) Daniel Pedrosa Espanja, Honda –5,112, 4) Cal Crutchlow Britannia, Honda –7,638, 5) Johann Zarco Ranska, Yamaha –7,957.



MM-pistetilanne: 1) Rossi 56, 2) Maverick Vinales Espanja, Yamaha 50, 3) Marquez 38, 4) Andrea Dovizioso Italia, Ducati 30, 5) Crutchlow 29.



Moto2: 1) Franco Morbidell Italia, Kalex 41.20,078, 2) Thomas Lüthi Sveitsi, Kalex –2,633, 3) Takaaki Nakagami Japani, Kalex –6,809.



MM-pistetilanne: 1) Morbidelli 75, 2) Lüthi 56, 3) Miguel Oliveira Portugali, KTM 43.



Moto3: 1) Romano Fenati Italia, Honda 27.15,841, 2) Jorge Martin Espanja, Honda –4,504, 3) Fabio Di Giannantonio Italia, Honda –4,527,...27) Patrik Pulkkinen Suomi, Peugeot –51,071.



MM-pistetilanne: 1) Joan Mir Espanja, Honda 58, 2) Martin 52, 3) John McPhee Britannia, Honda 49.



Rahapelit Keno 17/17



Maanantai 24. 4. Päiväarvonta



Oikeat numerot: 1, 3, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 30, 34, 47, 48, 49, 64, 66, 69, 70. Kunkkunumero: 47



Ilta-arvonta



Oikeat numerot: 9, 10, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 36, 37, 40, 52, 53, 56, 58, 61, 62, 65, 69



Kunkkunumero: 53











Lotto 16/17



Lauantai 22. 4.



Oikeat numerot: 9, 12, 13, 15, 18, 27, 29



Lisänumero: 16. Tuplausnumero: 22.



Voitonjako:



7 oikein 1 kpl voitto-osuus 7 000 000,00 e, 6+1 oikein 82 166,20 e, 6 oikein 1 762,70 e, 5 oikein 44,40 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.



Tuplaus-voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 3 525,40 e, 5 oikein 88,80 e, 4 oikein 20,00 e, 3+1 oikein 4,00 e, 3 oikein 2,00 e.



Lauantai-Jokeri 16/17



Lauantai 22. 4.



Jokerinumero: 0 2 8 5 1 6 4



Voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 74 kpl voitto-osuus 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e



Tuplaus voitonjako:



7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 16 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e





TV-urheilu Maanantai 24.4.



Ruutu+ Urheilu 2



18.30 Liiga: KalPa-Tappara, 4. finaali



C More Max



19.00 Ravit: Toto4, Oulu



C More Sport 1



12.00-20.00 Tennis: ATP 500, Barcelona



20.15 SHL: HV71-Brynäs, 5. finaali



Eurosport 1



15.00 ja 21.00 Snookerin MM



Eurosport 2



21.15 2. Bundesliiga: Stuttgart-Union Berlin



Viasat Jalkapallo HD



21.45 Championship: Newcastle-Preston



Viasat Fotboll



21.45 La Liga: Eibar-Athletic



Viasat Urheilu



21.45 Serie A: Pescara-Roma



02.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin



Viasat Jääkiekko HD



02.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin



Viasat Hockey: 02.05 NHL Playoffs: Ottelu avoin. 05.05 NHL Playoffs