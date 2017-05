Päivän lehti 25.5.2017

James Corden kertoo, miten Carpool Karaoke -jaksot syntyvät – Ohjelma katsottavissa nyt myös Ylellä

Olen puhelimessa





CBS-kanavalla The Late Late Show on pyörinyt eri juontajien kanssa vuodesta 1995. Ennen Cordenia ohjelman juontajana toimi pitkään skotlantilais-amerikkalainen



Ennen The Late Late Show -pestiään Corden oli kerännyt jonkin verran mainetta Britanniassa tv- ja teatterinäyttelijänä, mutta Yhdysvalloissa häntä ei juuri tunnettu.



”Päädyin ohjelmaan oikeastaan vahingossa”, Corden kertoo puhelimitse toimistoltaan Los Angelesista.



Hän kertoo matkustaneensa Yhdysvaltoihin esittelemään tv-kanaville omaa sarjaideaansa, ja päässeensä sen kanssa CBS:n johtajan



Juuri silloin kanava etsi seuraajaa Fergusonille, joka oli ilmoittanut lopettavansa The Late Late Show’n juontamisen. Moonves tarjosi paikkaa Cordenille.



”En aluksi tiennyt, haluaisinko sitä. Olin jo tyytyväinen elämääni, enkä ollut varma siitäkään, haluaisinko muuttaa perheineni Britanniasta Los Angelesiin”, Corden sanoo.



”Mutta sitten aloin miettiä, että mieluummin kadun jotain mitä olen tehnyt kuin jotain mitä en ole tehnyt.



Corden suostui, eikä katua ole tarvinnut.



Näyttelijäaikoinaan Corden ehti voittaa palkintojakin teatteri- ja televisiorooleistaan. Nyt hänet tunnetaan ennen muuta talk show -juontajana. Se ei Cordenia haittaa, vaikka hän tunnustaakin kaipaavansa joskus etenkin teatterissa näyttelemistä.



”Ja pääsenhän minä näyttelemään aika paljon The Late Late Show’ssakin. Meillä on paljon sketsejä ja muita näyteltyjä pätkiä, joiden tekeminen on todella hauskaa. En vaihtaisi tätä muuhun.”



Cordenin omat suosikkiosiot The Late Late Show’ssa ovat humoristinen rap-mittelö Drop the Mic sekä Carpool Karaoke. Eli ei hän jälkimmäistä itse väheksy, vaikka siitä puhuminen haastatteluissa saattaakin kyllästyttää.



Tai ehkä se häiritsee vain ohjelman viestintäväkeä.



Nyt on joka tapauksessa puhuttu muustakin sen verran, että voidaan pyhittää loppu haastattelusta Carpool Karaokelle.



Tehdään se utelemalla Cordenilta erilaisia Carpool Karaoke -yksityiskohtia, kuten karaokeauton merkkiä. Se on kuulemma Range Rover.



Missä ajatte ja onko reitti aina sama?



”Yleensä täällä Los Angelesissa. Reittivaihtoehtoja on muutama. Ainoat vaatimukset ovat, että reitissä on mahdollisimman paljon suoraa tietä, ja ajosuunta on poispäin auringosta.”



Joskus ajetaan muissa kaupungeissa, jos artistivieraan sijainti sitä vaatii. Esimerkiksi Adele tavattiin Lontoossa ja



kanssa taas ajettiin turvallisuussyistä Washingtonissa Valkoisen talon pihalla.



”Ajoimme pihan ympäri varmaan 50 kertaa”, Corden muistelee.



Kaupungin kaduilla ajellessa tilanne pyritään pitämään mahdollisimman luonnollisena. Esimerkiksi teitä ei suljeta liikenteeltä kuvauksia varten. kuvausauton tieltä.



Ja kyllä, Corden ajaa autoa oikeasti.



”Ajan saattueessa, hyvin hitaasti ja suurimmaksi osaksi suoraan eteenpäin. Siksi on helppoa laulaa ja ajaa samaan aikaan”, Corden kertoo.



Carpool Karaoke -saattueeseen kuuluu Cordenin ajaman Range Roverin lisäksi kolme turva-autoa. Yksi ajaa edellä, yksi perässä ja yksi kiertelee lähistöllä.



"Siinä on kuin jossain kuplassa. Vaaratilanteita ei ole ollut.”



Jaksojen kuvaamisessa kestää tunnista kahteen tuntiin, Corden sanoo. Hänen mukaansa autossa rupattelua ei käsikirjoiteta etukäteen millään tavalla. Laulettavat biisit tietysti sovitaan etukäteen.



Vieraat valitaan ainoastaan yhden asian perusteella:



”Heidän täytyy olla maailman isoimpia levyttäviä artisteja, se on ainoa edellytys”, Corden sanoo.



Supersuositut Carpool Karaoke -jaksot toimivat artisteille mahtavana promootiona. Voisi siis kuvitella, että artistit tai heidän edustajansa soittelevat Cordenille jatkuvasti ja kyselevät, milloin mukaan voisi päästä?



”No, ne puhelut eivät tule suoraan minulle. Mutta kyllä, noin se menee.”



Entä voisiko joku suomalainen joskus istua Carpool Karaokessa pelkääjän paikalla? Toki, Corden sanoo – mutta pahoittelee, ettei tiedä yhtään suomalaista artistia tai biisiä.



Etkö edes



”Joo! Ai Sandstorm on suomalainen, vau!”



Kyseistä biisiä on tietysti vähän hankala esittää autokaraokessa, kun laulua ei ole.



”Ei se mitään! Jos ohjelmastani tulee hitti Suomessa, tulemme ilman muuta sinne tekemään jakson hänen kanssaan.”

The Late Late Show on pyörinyt eri juontajien kanssa vuodesta 1995. Ennen Cordenia ohjelman juontajana toimi pitkään skotlantilais-amerikkalainen Craig Ferguson http://www.hs.fi/haku/?search-term=Craig%20Ferguson Ennen The Late Late Show -pestiään Corden oli kerännyt jonkin verran mainetta Britanniassa tv- ja teatterinäyttelijänä, mutta Yhdysvalloissa häntä ei juuri tunnettu.”Päädyin ohjelmaan oikeastaan vahingossa”, Corden kertoo puhelimitse toimistoltaan Los Angelesista.Hän kertoo matkustaneensa Yhdysvaltoihin esittelemään tv-kanaville omaa sarjaideaansa, ja päässeensä sen kanssa CBS:n johtajan Les Moonvesin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Les%20Moonvesin pakeille.Juuri silloin kanava etsi seuraajaa Fergusonille, joka oli ilmoittanut lopettavansa The Late Late Show’n juontamisen. Moonves tarjosi paikkaa Cordenille.”En aluksi tiennyt, haluaisinko sitä. Olin jo tyytyväinen elämääni, enkä ollut varma siitäkään, haluaisinko muuttaa perheineni Britanniasta Los Angelesiin”, Corden sanoo.”Mutta sitten aloin miettiä, että mieluummin kadun jotain mitä olen tehnyt kuin jotain mitä en ole tehnyt.Näyttelijäaikoinaan Corden ehti voittaa palkintojakin teatteri- ja televisiorooleistaan. Nyt hänet tunnetaan ennen muuta talk show -juontajana. Se ei Cordenia haittaa, vaikka hän tunnustaakin kaipaavansa joskus etenkin teatterissa näyttelemistä.”Ja pääsenhän minä näyttelemään aika paljon The Late Late Show’ssakin. Meillä on paljon sketsejä ja muita näyteltyjä pätkiä, joiden tekeminen on todella hauskaa. En vaihtaisi tätä muuhun.”Cordenin omat suosikkiosiot The Late Late Show’ssa ovat humoristinen rap-mittelö Drop the Mic sekä Carpool Karaoke. Eli ei hän jälkimmäistä itse väheksy, vaikka siitä puhuminen haastatteluissa saattaakin kyllästyttää.Tai ehkä se häiritsee vain ohjelman viestintäväkeä.Tehdään se utelemalla Cordenilta erilaisia Carpool Karaoke -yksityiskohtia, kuten karaokeauton merkkiä. Se on kuulemma Range Rover.Missä ajatte ja onko reitti aina sama?”Yleensä täällä Los Angelesissa. Reittivaihtoehtoja on muutama. Ainoat vaatimukset ovat, että reitissä on mahdollisimman paljon suoraa tietä, ja ajosuunta on poispäin auringosta.”Joskus ajetaan muissa kaupungeissa, jos artistivieraan sijainti sitä vaatii. Esimerkiksi Adele tavattiin Lontoossa ja Madonna http://www.hs.fi/haku/?search-term=Madonna New Yorkissa. Michelle Obaman http://www.hs.fi/haku/?search-term=Michelle%20Obaman kanssa taas ajettiin turvallisuussyistä Washingtonissa Valkoisen talon pihalla.”Ajoimme pihan ympäri varmaan 50 kertaa”, Corden muistelee.Kaupungin kaduilla ajellessa tilanne pyritään pitämään mahdollisimman luonnollisena. Esimerkiksi teitä ei suljeta liikenteeltä kuvauksia varten. kuvausauton tieltä.”Ajan saattueessa, hyvin hitaasti ja suurimmaksi osaksi suoraan eteenpäin. Siksi on helppoa laulaa ja ajaa samaan aikaan”, Corden kertoo.Carpool Karaoke -saattueeseen kuuluu Cordenin ajaman Range Roverin lisäksi kolme turva-autoa. Yksi ajaa edellä, yksi perässä ja yksi kiertelee lähistöllä."Siinä on kuin jossain kuplassa. Vaaratilanteita ei ole ollut.”Jaksojen kuvaamisessa kestää tunnista kahteen tuntiin, Corden sanoo. Hänen mukaansa autossa rupattelua ei käsikirjoiteta etukäteen millään tavalla. Laulettavat biisit tietysti sovitaan etukäteen.”Heidän täytyy olla maailman isoimpia levyttäviä artisteja, se on ainoa edellytys”, Corden sanoo.Supersuositut Carpool Karaoke -jaksot toimivat artisteille mahtavana promootiona. Voisi siis kuvitella, että artistit tai heidän edustajansa soittelevat Cordenille jatkuvasti ja kyselevät, milloin mukaan voisi päästä?”No, ne puhelut eivät tule suoraan minulle. Mutta kyllä, noin se menee.”Entä voisiko joku suomalainen joskus istua Carpool Karaokessa pelkääjän paikalla? Toki, Corden sanoo – mutta pahoittelee, ettei tiedä yhtään suomalaista artistia tai biisiä.Etkö edes Darudea http://www.hs.fi/haku/?search-term=Darudea ja Sandstormia?”Joo! Ai Sandstorm on suomalainen, vau!”Kyseistä biisiä on tietysti vähän hankala esittää autokaraokessa, kun laulua ei ole.”Ei se mitään! Jos ohjelmastani tulee hitti Suomessa, tulemme ilman muuta sinne tekemään jakson hänen kanssaan.”