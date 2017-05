Päivän lehti 25.5.2017

Euroopan on pidettävä yhtä terrorismin edessä

Itsemurhapommittaja iski konsertista poistumassa olleeseen väkijoukkoon maanantai-iltana Manchesterissa.



Kaleva: ”Teon pöyristyttävyydestä ja tekijän raukkamaisuudesta kertoo paljon, että hän suuntasi iskun suurimmaksi osaksi alaikäisiin koululaisiin, joilla ei ole mitään tekemistä esimerkiksi aikuisten harjoittaman politiikan kanssa.”



Karjalainen: ”Tähän asti vanhemmat ovat pystyneet suodattamaan terrorin pelkoa lasten mielissä säätelemällä tietoa iskuista. Nyt se ei onnistu, sillä koko kauheus on jokaisen some-tilin omistavan – ja kaveripiirin kautta myös omistamattoman – lapsen silmissä.”



”Amerikkalaisen teini-idolin Ariana Granden konsertin päätteeksi tehdyn iskun aiheuttama pelko leviää tehok­kaasti ympäri maailman. Maailmalla ei ole rajoja, sillä fanius yhdistää enemmän kuin valtameri erottaa.”



Keskisuomalainen: ”Monia varotoimenpiteitä terrorismin ehkäisemiseksi voidaan tehdä, mutta länsimaiseen avoimeen yhteiskuntaamme kuuluvat julkiset tilat, kokoontumiset, konsertit. Näiden toimintojen on jatkuttava entiseen tapaan, muutoin terroristit ovat saaneet sen mitä tavoittelevatkin. Pelon ei voi antaa ohjata ja säännellä elämäämme.”



Iltalehti: ”Terrorismiin ei saa koskaan turtua. Terroristinen väkivalta on aina tuomittava jyrkästi.”



Ilkka: ”Tarvitaan tiivistä kansainvälistä yhteistyötä. Suomen on pidettävä huoli siitä, että lainsäädäntömme ja resurssimme ovat turvallisuuden kasvavan varmistamisen vaatimalla tasolla. Tiedustelulain nopean etenemisen estäminen ei pitäisi olla enää oppositionkaan asialistalla.”



”Terrorismin perusjuureen tarttuvaa työtä tarvitaan sekä meillä että muualla.”



Savon Sanomat: ”Viranomaiset tarvitsevat tärkeään työhönsä tavallisten kansalaisten tuen, jota parhaimmillaan on se, että varotaan luomasta viholliskuvia ja että terroriteoista ei syytetä summamutikassa ketään taikka mitään, kuten islamia tai maahanmuuttajia. Silmät on pidettävä auki todellisten uhkien varalta – tiedos­taen samalla, että edes valtavat tiedusteluresurssit eivät välttämättä estä iskuja.”



Ilta-Sanomat: ”On tärkeää, että Eurooppa, nyt jos koskaan, pitää yhtä.”



”Keskenään riitelevä EU on otollinen kohde terrorismille. Britanniassa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit kesäkuun alussa. Raakalaismainen isku nostaa turvallisuuden vaaliteemaksi ja voi jopa jäähdyttää brittien brexit-intoa.”



Hämeen Sanomat: ”Isku sai vasta­voimakseen ihmisten yhteisöl­lisyyden nousun. Samaa tapahtui Tukholman kuorma-autoiskun jälkeen huhtikuussa.”