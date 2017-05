Päivän lehti 25.5.2017

Sveitsi–Suomi-ottelun keskikatsojamäärä MTV3:lla oli 1,18 miljoonaa

Tiistaina 23. toukokuuta sivulla A 38 kerrottiin, että jääkiekon MM-kisojen Sveitsi–Suomi-ottelun keskikatsojamäärä MTV3:lla oli lähes 1,27 miljoonaa ja maksukanava C More Sport 1:llä noin 170 000. Oikeat luvut ovat MTV3:lla 1,18 miljoonaa ja C More Sport 1:llä noin 245 000 katsojaa.