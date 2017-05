Päivän lehti 25.5.2017

Keskiviikon tulospörssissä muun muassa jalkapalloa, lentopalloa ja vinkkejä tv-urheiluun

Jalkapallo Tukholma: Eurooppa-liigan loppuottelu:



Ajax–Manchester U 0–2 (0–1)



18. Paul Pogba 0–1, 48. Henrikh Mkhitaryan 0–2.



Ajax: Andre Onana; Joel Veltman (v), Davinson Sanchez, Matthijs De Ligt, Jairo Riedewald (v, 82. Frenkie de Jong); Davy Klaassen (c), Lasse Schöne (70. Donny van de Beek), Hakim Ziyech; Bertrand Traore, Kasper Dolberg (62. David Neres), Amin Younes (v).



Manchester U: Sergio Romero; Antonio Valencia (c), Chris Smalling, Daley Blind, Matteo Darmian; Paul Pogba, Ander Herrera, Marouane Fellaini (v); Juan Mata (v, 90. Wayne Rooney), Marcus Rashford (84. Anthony Martial), Henrikh Mkhitaryan (v, 74. Jesse Lingard).



Erotuomari: Damir Skomina, Slovenia.



Eurooppa-liigan/Uefa-cupin kymmenen viimeisintä voittajaa:



2016–17: Manchester United, Englanti



2015–16: Sevilla, Espanja



2014–15: Sevilla, Espanja



2013–14: Sevilla, Espanja



2012–13: Chelsea, Englanti



2011–12: Atletico Madrid, Espanja



2010–11: Porto, Portugali



2009–10: Atletico Madrid, Espanja



2008–09: Shahtar Donetsk, Ukraina



2007–08: Zenit Pietari, Venäjä



Kilpailun nimi vaihtui Uefa-cupista Eurooppa-liigaksi kaudeksi 2009–10.



Veikkausliiga:



VPS–Ilves 0–2 (0–0)



70. Emile Paul Tendeng 0–1, 84. Tuco 0–2.



Yleisöä: 3123.



RoPS–JJK 2–1 (2–0)



20. Emeka Friday Eze 1–0, 41. Ivan Tatomirovic 2–0, 64. Elias Ahde 2–1.



Yleisöä: 1364.



KuPS–SJK 1–1 (0–1)



13. Johannes Laaksonen 0–1, 90.+1. Joni Mäkelä 1–1.



Yleisöä: 2875.



Seuraavat ottelut: 27.5. SJK–IFK Mariehamn, RoPS–KuPS, PS Kemi–VPS, FC Lahti–HJK, HIFK–Inter, JJK–Ilves.



Miesten Ykkönen: EIF–OPS 4–0 (3–0), KPV–Gnistan 1–1 (0–0).



Miesten Kakkonen:



Lohko B: SalPa–EsPa 4–0 (2–0)



Naisten liiga: Honka–TPS 0–1 (0–0), Ilves–JyPK 2–0 (2–0).



Jääkiekko NHL:n pudotuspelien itälohkon 6/7 ottelu: Ottawa–Pittsburgh 2–1 (0–0, 1–1, 1–0).



Voitot tasan 3–3.



Koripallo NBA: Pudotuspelit, länsilohkon 4. finaali (neljällä voitolla NBA-finaaleihin):



Cleveland–Boston 112–99 (19–29, 28–28, 40–23, 25–19). C: Kyrie Irving 42/3/4 syöttöä, LeBron James 34/5/6 syöttöä, B: Avery Bradley 19/5, Jae Crowder 18/8/4 syöttöä.



Lentopallo Karlovy Vary, Tshekki: Miesten Euroopan MM-karsintojen 2. kierros, F-lohkon avauspäivä:



Suomi–Kypros 3–0 (25–14, 25–13, 25–21), Pohjois-Irlanti–Tshekki 0–3 (16–25, 7–25, 6–25), Ruotsi–Espanja 2–3 (19–25, 25–22, 25–21, 16–25, 12–15).



Jäljellä olevat Suomen ottelut: 25.5. Suomi–Pohjois-Irlanti, 26.5. Ruotsi–Suomi, 27.5. Suomi–Espanja, 28.5. Tshekki–Suomi.



Lohkon voittaja etenee suoraan 2018 MM-kisoihin ja toiseksi sijoittunut jatkokarsintaturnaukseen, joka pelataan 11.–16. heinäkuuta.



Pesäpallo Miesten Superpesis: Joensuu–Pattijoki 2–0 (6–0, 15–0).



Naisten Superpesis: Pori–Kajaani 2–0 (3–1, 6–3).



Pyöräily Canazei: Maantiepyöräilyn Italian ympäriajo:



17. etappi, Tirano–Canazei, 219 km: 1) Pierre Rolland Ranska 5.42.46, 2) Rui Costa Portugali jäljessä 24 sekuntia, 3) Gorko Izaguirre Espanja, 4) Rory Sutherland Australia, 5) Matteo Busato Italia, 6) Dries Devenyns Belgia, 7) Felix Grosschartner Itävalta, 8) Omar Fraile Espanja, 9) Michael Woods Kanada, 10) Julien Bernard Ranska kaikilla sama aika.



Kokonaiskilpailun tilanne 17/21 etapin jälkeen: 1) Tom Dumoulin Hollanti 76.05.38, 2) Nairo Quintana Kolumbia –0.31, 3) Vincenzo Nibali Italia –1.12.



Torstaina ajetaan 137 kilometrin etappi Moenasta Ortiseihin. Ympäriajo päättyy sunnuntaina Milanoon.



Raviurheilu Vermo: Toto 65:



4. lähtö, Toto 65-1, lv 2100 m: 1) Spade Ace Frido/Ari Moilanen 14,5a (1,55), 2) Sunrise Racyfree 15,2a (19,5).3) Sundsvik Godiva 15,3a (20,02).4) Stoneisle Orlando 15,6a (9,08). Toto (7-3-5): 1,55 1,31-2,73-3,06 11,85.



5. lähtö, Toto 65-2, lv 2100 m Salamakypärät: 1) Cesam's Deja Vu/Toni Ripatti 15,9a (4,28), 2) BWT Braveheart 16,0a (11,88).3) Westcoast Victoria 16,0a (2,65).4) World Class Lindy 16,1a (69,82).poissa: 8. Toto (2-1-7): 4,28 2,45-2,40-1,54 15,68.



6. lähtö, Toto 65-3 Toto4-1, lv 2100 m Tammatähti: 1) Bosses Lily/Antti Teivainen 13,1a (1,34), 2) Yahuu Hoss 13,1a (20,0).3) Moonlight Cloud 13,5a (76,32).4) Jaqueline Mon Ami 13,6a (5,63). Toto (1-2-3): 1,34 1,23-2,52-4,42 4,09. Toto4 voitto-osuus: 2,10.



7. lähtö, Toto 65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 1609 m: 1) Aisha Simoni/Tapio Perttunen 12,8a (4,91), 2) Beatboxer 13,2a (53,49).3) Finn McCool 13,3a (12,78).4) Get Going Goldie 13,3a (48,69). Toto (3-11-12): 4,91 2,38-7,55-3,21 61,97. Toto4 voitto-osuus: 5,50. Troikka: 1024,74.



8. lähtö, Toto 65-5 Toto4-3 DUO-1, sh 2100 m: 1) Sheikki/Arto Hammar 25,8 (30,63), 2) Mistersuomi 26,7 (44,89).3) Marj-Lovviisa 25,9 (20,18).4) Enriko 26,0 (78,9).poissa: 2. Toto (14-3-13): 30,63 5,58-10,70-4,50 327,93. Toto4 voitto-osuus: 109,80.



9. lähtö, Toto 65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Still Loving You/Markku Nieminen 13,8 (2,6), 2) Safe Crossing 14,5 (10,54).3) Twilight Vixi 15,0 (25,15).4) Fast Motion 15,4 (132,61). Toto (9-2-3): 2,60 1,64-2,42-3,02 8,23. Toto4 voitto-osuus: 141,20. Troikka: 95,49. Päivän Duo: 14-9, kerroin: 194,31.



Suunnistus Turku: Maailmancupin avauskilpailut:



Sprinttiviesti (3,6 km+4,0 km+4,0 km+3,6 km): 1) Ruotsi 53.15, 2) Sveitsi 53.28, 3) Britannia 54.28, 4) Venäjä 54.34, 5) Suomi-2 54.54 (Sari Anttonen, Mårten Boström, Otto Simosas, Merja Rantanen), 6) Norja 55.41.



Rahapelejä Keno 21/17



Päiväarvonta (24.5.): 7, 8, 9, 10, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 35, 38, 40, 48, 49, 52, 55, 57. Kunkkunumero: 8.



Ilta-arvonta (24.5.): 2, 5, 8, 12, 13, 20, 21, 22, 25, 27, 32, 35, 37, 40, 41, 47, 52, 58, 59, 63. Kunkkunumero: 20.



Myöhäisarvonta (24.5.): 2, 6, 10, 12, 13, 15, 20, 25, 27, 31, 36, 37, 38, 41, 47, 49, 51, 55, 56, 57. Kunkkunumero: 51.



Tv-urheilua Yle TV2



18.00 Suunnistuksen mc: Sprintit, Turku



Ruutu+ Urheilu 1



18.30 Vaahteraliiga: Trojans-Butchers



03.30 NBA Playoffs: Boston-Cleveland 5/7



Ruutu+ Urheilu 2



17.00 Superpesis: Kankaanpää-Alajärvi



C More Max



11.00 ja 15.00 F1: Vapaat harj., Monaco



C More Sport 1



12.00 Tennis: ATP 250, Lyon



23.00 PGA Tour: Dean & Deluca Invitational



C More Sport 2



15.15 Ravit: Toto 76, Pori



C More Golf



15.00 PGA Tour: Dean & Deluca Invitational



Eurosport 1



11.00 Jalkapallon U20 MM: Ranska-Vietnam



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



18.30 Tennis: Ranskan avoimet, karsinnat



19.00 Tennis: ATP 250, Geneve



Eurosport 2



11.00-18.30 Tennis: Ranskan avoimet, karsinnat



21.30 Bundesliigan karsinta: Wolfsburg-Braunschweig



Viasat Urheilu



19.00 World Series of Darts: Dubai Masters



Viasat Jääkiekko HD



03.05 NHL Playoffs: Pittsburgh-Ottawa 7/7



Viasat Golf



12.00-20.00 European Tour: BMW PGA Championship



Perjantai 26.5.



Ruutu+ Urheilu 1



04.00 NBA Playoffs: San Antonio-Golden State 6/7 (tarv.)



Ruutu+ Urheilu 2



18.00 Superpesis: Vimpeli-Imatra



C More Max



12.30 F2: Monaco



19.00 Ravit: Toto 4, Jyväskylä



C More Sport 1



15.30 Tennis: ATP 250, Lyon



23.00 PGA Tour: Dean & Deluca Invitational



C More Golf



15.00 PGA Tour: Dean & Deluca Invitational



Eurosport 1



11.00 Jalkapallon U20 MM: Saksa-Vanuatu



13.00 Tennis: Ranskan avoimet, karsinnat



14.15 Pyöräily: Giro d’Italia



Eurosport 2



11.00 ja 19.00 Tennis: Ranskan avoimet, karsinnat



14.00 Jalkapallon U20 MM: Englanti-Etelä-Korea



16.00 Tennis: ATP 250, Geneve



Viasat Golf



12.00-20.00 European Tour: BMW PGA Championship