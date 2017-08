Päivän lehti 25.8.2017

Vapaa-ajalla hankittu osaaminen jää usein piiloon

Työelämän murrosta koskeva keskustelu käy voimakkaana lukuisilla eri areenoilla. Tulevaisuuskuvilla on usein yksi yhteinen nimittäjä: osaamisen kehittämisen ja monipuolistamisen tarve.



Toimivat työmarkkinat tarvitsevat tuekseen todistettua tai luotettavasti osoitettua osaamista, jota kertyy virallisen koulutusjärjestelmän lisäksi esimerkiksi järjestöjen toteuttamissa koulutuksissa ja päivit­täisessä harrastustoiminnassa. Vapaaehtoistyötä teki toissa vuonna joka kolmas suomalainen, ja sen määrä nousi lähes 170 000 henkilötyövuoteen.



Harrastuksissa ja vapaaehtoistoiminnassa hankittu osaaminen jää työelämässä kuitenkin yhä liian usein piiloon.



Vapaa-ajalla hankitun osaamisen näkyväksi tekeminen hyödyttäisi koko yhteiskuntaa. Epävirallisen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen liittyy olennaisesti myös amma­tillisen koulutuksen uudistukseen. Järjestöissä tapahtuvaa oppimista voidaan hyödyntää esimerkiksi ammatillisten tutkintojen osaamistavoitteiden saavuttamisessa, mikäli oppi­laitoksissa on tarvittava tieto kolmannen sektorin toiminnasta ja sen mahdollistamasta epävirallisesta oppimisesta.



Vapaaehtoistoiminnan kes­kiössä on vastedeskin oltava ­yksilön halu tehdä vapaaehtoistyötä. Elinikäisen oppimisen hengessä vapaaehtoistoiminnan järjestäjien olisi kuitenkin tarjottava mahdollisuus hyödyntää kertyneet taidot myös työelämässä.



Järjestöt voivat opettaa osaamisen sanoittamista vapaa­ehtoisilleen ja muuttaa toimintamallinsa helpottamaan osaamisen tekemistä näkyväksi.



EU:n neuvosto antoi vuonna 2012 suosituksen, jossa jäsenmaita kehotettiin luomaan epävirallisen osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ohjaavat rakenteet vuoteen 2018 mennessä.



Suomessa maaliskuussa voimaan tullut tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien kansallinen viitekehys on askel oikeaan suuntaan, mutta vapaa sivistystyö loistaa kehyksessä vielä poissaolollaan.



Opiskelijoilla on myös oltava mahdollisuus saada koulutuksen järjestäjältä ohjausta muualla hankitun osaamisen sanoittamiseen, tutkinnon osaamis­tavoitteisiin vertaamiseen ja osaamista osoittavien aineistojen kokoamiseen.



Nuorisobarometrin mukaan nuorten mieltä painaa epävarmuus sekä työllistymisestä että töissä jaksamisesta. Oman osaamisen hankkiminen ja näky­väksi tekeminen auttaa rakentamaan työelämässä tarvittavaa rohkeutta.



Siksi nuorten työllistymis­taitojen vahvistamiseen hyödyntämällä vapaa-ajalla hankittua osaamista on kiinnitettävä riittävästi huomiota.



Perttu Jämsén



asiantuntija, Sitra



Antti Reinikainen



hallituksen jäsen, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry



Juuso Luomala



koulutussuunnittelija, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry