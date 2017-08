Päivän lehti 25.8.2017

Tuloksia, rahapelit ja TV-urheilu

Jääkiekko Mestarien liiga CHL:



B-lohko: KalPa, Suomi–Malmö, Ruotsi 6–4 (0–2, 2–2, 4–0)



F-lohko: Mountfield, Tshekki–TPS, Suomi 5–1 (2–0, 0–0, 3–1).



Pesäpallo Miesten Superpesis:



3. puolivälierät, kolmella voitolla välieriin:



Kouvola–Koskenkorva 2–0 (10–2, 3–1).



Kouvola välieriin voitoin 3–0.



Ratsastus Göteborg:



EM-esteratsastus, tilanne 2. kierroksen jälkeen (160 cm, lähti 80):



Satu Liukkonen–Gurra Hop, Suomi keskeytti. Ratsukko Jyläs–Finishing Touch Wareslage eteni jatkoon.



Yleisurheilu Zürich:



Timanttiliigan kilpailu 13/14:



Miehet:



100 m: 1) Chijindu Ujah Britannia 9,97, 2) Ben Youssef Meite Norsunluurannikko 9,97, 3) Ronnie Baker USA 10,01, 4) Justin Gatlin USA 10,04, 5) Isiah Young USA 10,10, 6) Akani Simbine Etelä-Afrikka 10,10.



400 m: 1) Isaac Makwala Botswana 43,95, 2) Gil Roberts USA 44,54, 3) Vernon Norwood USA 45,01, 4) Pavel Maslak Tshekki 45,67.



1500 m: 1) Timothy Cheruiyot Kenia 3.33,93, 2) Silas Kiplagat Kenia 3.34,26, 3) Elijah Motonei Manangoi Kenia 3.34,65.



5000 m: 1) Mo Farah Britannia 13.06,05, 2) Paul Chelimo USA 13.06,09, 3) Muktar Edris Etiopia 13.06,09.



400 m aj: 1) Kyron McMaster Brittiläiset Neitsytsaaret 48,07, 2) Karsten Warholm Norja 48,22 (Norjan ennätys), 3) Kariem Hussein Sveitsi 48,45, 4) Kerron Clement USA 49,20, 5) Yasmani Copello Turkki 49,23.



Korkeus: 1) Mutaz Essa Barshim Qatar 236, 2) Majd Eddin Ghazal Syyria 231, 3) Bohdan Bondarenko Ukraina 231.



Seiväs: 1) Sam Kendricks USA 587, 2) Piotr Lisek Puola ja Pawel Wojciechowski Puola 580, 4) Kurtis Marschall Australia 573, 5) Shawn Barber Kanada 563, 6) Kevin Menaldo Ranska 563. Renaud Lavillenie Ranska jäi ilman tulosta.



Keihäs: 1) Jakub Vadlejch Tshekki 88,50, 2) Thomas Röhler Saksa 86,59, 3) Tero Pitkämäki Suomi 86,57, 4) Johannes Vetter Saksa 86,15, 5) Keshorn Walcott Trinidad 85,11, 6) Magnus Kirt Viro 84,73, 7) Neeraj Chopra Intia 83,80, 8) Ahmed Bader Magour Qatar 83,73.



Naiset:



100 m: 1) Christania Williams Jamaika 11,07, 2) Jura Levy Jamaika 11,18, 3) Barbara Pierre USA 11,29.



200 m: 1) Shaunae Miller-Uibo Bahama 21,88, 2) Elaine Thompson Jamaika 22,00, 3) Marie-Josee Ta Lou Norsunluurannikko 22,09, 4) Dafne Schippers Hollanti 22,36, 5) Kyra Jefferson USA 22,61, 6) Mujinga Kambundji Sveitsi 22,71.



800 m: 1) Caster Semenya Etelä-Afrikka 1.55,84, 2) Francine Niyuonsaba Burundi 1.56,71, 3) Margaret Nyairera Wambui Kenia 1.56,87.



100 m aj: 1) Sally Pearson Australia 12,55, 2) Sharika Nelvis USA 12,55, 3) Christina Manning USA 12,67, 4) Danielle Williams Jamaika 12,73, 5) Alina Talay Valko-Venäjä 12,80, 6) Dawn Harper-Nelson USA 12,93.



400 m aj: 1) Zuzana Hejnova Tshekki 54,13, 2) Sara Slott Petersen Tanska 54,35, 3) Lea Sprunger Sveitsi 54,66, 4) Petra Fontanive Sveitsi 54,66, 5) Eilidh Doyle Britannia 55,09.



3000 m ej: 1) Ruth Jebet Bahrain 8.55,29 (kk), 2) Beatrice Chepkoech Kenia 8.59,84, 3) Norah Jeruto Kenia 9.05,31.



3-loikka: 1) Olga Rypakova Kazakstan 14,55, 2) Yulimar Rojas Venezuela 14,52, 3) Caterine Ibargüen Kolumbia 14,48, 4) Kimberly Williams Jamaika 14,41, 5) Hanna Knyazheva-Minenko Israel 13,99.



Kuula: 1) Lijiao Gong Kiina 19,60, 2) Anita Marton Unkari 18,54, 3) Julija Leantsiuk Valko-Venäjä 18,47.



Keihäs: 1) Barbora Spotakova Tshekki 65,54, 2) Kelsey-Lee Roberts Australia 64,53, 3) Sara Kolak Kroatia 64,47, 4) Tatsiana Haladovitsh Valko-Venäjä 62,89, 5) Martina Ratej Slovenia 62,77, 6) Madara Palameika Latvia 62,60.



Rahapelit Keno 34/17



Torstai 24. 8.



Päiväarvonta



Oikeat numerot: 2, 3, 6, 11, 22, 26, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 42, 47, 49, 56, 60, 61, 65, 67.



Kunkkunumero: 3



Ilta-arvonta



Oikeat numerot: 1, 6, 7, 15, 16, 17, 21, 22, 35, 36, 39, 47, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 62. Kunkkunumero: 17.



Myöhäisillan arvonta



Oikeat numerot: 2, 3, 9, 11, 15, 20, 35, 38, 40, 44, 50, 53, 55, 57, 59, 64, 66, 67, 69, 70



Kunkkunumero: 66



TV-urheilu Perjantai 25.8.



Yle TV2



13.30 Suunnistuksen mc: Latvia



18.50 Kouluratsastuksen EM



20.00 Koripallo: Suomi-Venäjä



22.50 Painin MM



00.00 Esteratsastuksen EM



Ruutu+ Urheilu 2



14.00 Eurooppa-liigan lohkoarvonta



17.30 Superpesis: 4. puolivälierä



C More Max



11.00 ja 15.00 F1: Vapaat harj., Spa



20.00 CHL: Salzburg-Tappara



C More Sport 1



19.00 CHL: JYP-EV Zug



22.00 PGA Tour: The Northern Trust



02.00 Tennis: ATP 250, Winston-Salem



C More Sport 2



20.00 CHL: Brynäs-HIFK



C More Golf



14.30 PGA Tour: The Northern Trust



01.00 The PGA Champions Tour: Boeing Classic



03.00 Web.com Tour: Portland Open



Eurosport 1



11.00 Universiadit: Uimahypyt



12.00 Universiadit: Yleisurheilu



16.00 Pyöräily: La Vuelta, 7. etappi



19.00 Pyöräily: Pro Ötztaler 5500



23.00 Esteratsastuksen EM



Eurosport 2



12.00 Universiadit: Miekkailu



14.00 Universiadit: Uinti



17.30 Pyöräily: Pro Ötztaler 5500



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Ligue 1: PSG-St. Étienne



Viasat Fotboll



23.00 La Liga: Real Betis-Celta Vigo



Viasat Urheilu



19.30 KHL: SKA Pietari-Jokerit



03.00 NFL Preseason: Seattle-Kansas City



Viasat Jääkiekko HD



14.00 World Series of Darts: Perth



Viasat Golf



12.30 ja 16.30 European Tour: Made in Denmark



19.30 LPGA Tour: Canadian Women’s Open