Päivän lehti 25.9.2017

Maanantain elokuvia

Uuteen elämään ★



(Suomi 1942) Niilo Nurmi (Unto Salminen) palaa Suomeen, vaikka kotimaassa odottaa vankilatuomio. Voro pääsee kuitenkin vahingossa piireihin. Toivo Särkän draama on yhtä jäykkä kuin Salmisen ja Ansa Ikosen flirttailu. TV1 klo 13.05



Runner, Runner ★★



(USA 2013) Testosteronipitoinen äijäjännäri sijoittuu vedonlyönnin maailmaan, jossa nuorukainen (Justin Timberlake) saa oppia Costa Ricassa operoivalta nettiyrittäjältä (Ben Affleck). Keskiössä on rahan kiehtova ja korruptoiva voima. (K12) Sub klo 21.00



Brooklynin vampyyri ★★



(USA 1995) Kauhun ja komedian suhde on hakusessa Eddie Murphy -elokuvassa, jossa vampyyri etsii toista jäljellä olevaa pitkähammasta. (K16) Hero klo 21.00