Edunvalvonta ei saisi sivuuttaa omaisia

useampi miettii, kuinka turvata läheisen huolenpito ja omaisuus, kun tämän oma toimintakyky alkaa heiketä iän myötä.Omaiset voivat anoa maistraatista edunvalvojaa. Maistraatti määrää tehtävään yleensä jonkin asianajotoimiston. Tämän jälkeen omaisilla ei ole mitään mahdollisuutta osallistua edunvalvottavan asioiden hoitoon tai saada tietoja hänen taloudestaan, koska edunvalvojalla on salassapitovelvollisuus.Edunvalvoja ei kuitenkaan yksin pysty riittävästi suojaamaan edunvalvottavan etuja. Usein on käynyt niin, että hyväksikäyttäjä on hukannut valvottavan omaisuutta.Ei voi olla oikein, että lähi­omaiset suljetaan ulos edunvalvonnasta. Lähiomaiset tuntevat usein edunvalvottavan koko elämänkaaren, ja he pystyvät siten arvioimaan asioita edunvalvottavan kannalta paremmin kuin yleinen edunvalvoja, joka toimii muutamien tapaamisten ja tiliotteiden varassa.Jotta asiat sujuisivat oikein, edunvalvojan tulisi tehdä yhteistyötä omaisten kanssa, vaikka edusvalvoja päättääkin lopulta.Kun edunvalvojan nimeämistä harkitaan, monissa tapauksissa paras ratkaisu on valita edunvalvojaksi lähiomainen. Hänenkin toimintaansa valvoo maistraatti. Väärinkäytön mahdollisuutta ei ole. Näin toimit­taessa omaiset säästyvät ongelmilta ja saavat mielenrauhan asioiden sujumisesta edunvalvottavan edun mukaisesti.