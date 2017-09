Päivän lehti 25.9.2017

Lapin vanhin matkailurakennus tuhoutuu

Hienolla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

paikalla Aavasaksan vaaran laella Ylitorniolla on matkalaisia varten vuonna 1882 valmistunut Keisarinmaja. Tarkoitus oli ollut, että itse keisari Aleksanteri II olisi vieraillut Aavasaksalla, mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Nimi kuitenkin jäi.Maja on komea ja koristeellinen edustaen sekoituksena karjalaista ja bysanttilaista tyyliä. Nämä tyylit ilmenevät pilareissa, kaarissa, seinäpaneelien kuvioinneissa ja ikkunoiden kaiverruksissa.Rakennus on kuitenkin pahoin rappeutumassa. Maalit hilseilevät ja laho­vikoja esiintyy.Näky on surullinen. Miksi näin sallitaan tapahtua?Keisarinmajan omistaja on ilmeisesti Metsähallitus, ja sen käyttöä valvoo Museovirasto. Olisiko aiheellista panna rakennus ansaitsemaansa kuntoon ennen lopullista katastrofia?