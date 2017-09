Irakin kurdit äänestävät itsenäisyydestä maanantaina kansainvälisestä paineesta huolimatta – ”Vain itsenäisyyden kautta me voimme taata turvallisuutemme”

Päivän lehti 25.9.2017

Irakin kurdit äänestävät itsenäisyydestä maanantaina kansainvälisestä paineesta huolimatta – ”Vain itsenäisyyd

Jännitteet

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Irakin

Irakin

Painostusta