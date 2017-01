Miksi amerikkalainen viihde on niin suosittua? Asiantuntija vastaa

Päivän lehti 26.1.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Miksi amerikkalainen viihde on niin suosittua, elokuvantutkimuksen lehtori Veijo Hietala Turun yliopistosta?



”Kansainvälisiä elokuvamarkkinoita hallitsi ensimmäiseen maailmansotaan saakka Ranska, mutta sota tyrehdytti tuotannon lähes tyystin. Tuohon markkinarakoon iski vasta perustettu Hollywood, joka ei sen koommin ole asemastaan luopunut.



Kaupallisuus on tärkein syy yhdysvaltalaisen viihteen suo­sioon. Yhdysvalloissa niin elokuvat kuin tv-sarjatkin ovat tuotepaketteja, jotka perustuvat tarkkoihin markkinatutkimuksiin ja kulttuuritrendien seuraamiseen.



Euroopassa kaupallisuuteen on suhtauduttu kulttuurin puolella nihkeästi. Myös Suomessa älymystö on pitkään pitänyt puhdasta viihdettä kansan makua huonontavana ja passivoivana.



Tämän ajattelun taustalla on BBC, joka 1920-luvulla määritteli radion ja sittemmin television tehtäväksi ”jakaa tietoa, valistaa ja viihdyttää”.



Viihde oli mukana, mutta listan viimeisenä. Suomessa Yle omaksui suoraan tämän mallin.



Vähitellen elokuva- ja tv-viihdettä on myös Euroopassa alettu arvostaa. Samalla yhdysvaltalainen viihdetuotanto on muodostunut monissa maissa esikuvaksi, ja sen tuotteita ostetaan käytännössä kaikkialle maailmaan.



Suomessa yhdysvaltalainen viihde on suhteessa vielä näkyvämpää kuin suurissa eurooppalaisissa elokuva- ja tv-maissa, kuten Englannissa ja Ranskassa. Tämä johtuu paikallisten tuotantoresurssien vähyydestä.”