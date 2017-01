Helpotusta yksinäisyyteen ja lisää luovuutta – Näin musiikilla voi vaikuttaa mielialaan

Päivän lehti 26.1.2017

Tiedämme

1. Opettele valitsemaan oikein

2. Musiikki voi lievittää yksinäisyyttä

3. Surullinen ja vihainen musiikki ovat hyväksi – toisinaan

4. Mielihyvä on yksilöllistä, joten luota makuusi

5. Älä vähättele viihdettä

6. Pieni epäjärjestys on usein viihtyisintä

7. Jos stressi painaa, mene metsään

8. Taide-elämys saa ajan pysähtymään

Suvi Saarikallion ja Johanna Maksimaisen Affect from Art -tutkimushankkeessa selvitetään kuvien ja musiikin herättämiä tunteita arjessa. Koneen säätiön rahoittamaan tutkimukseen liittyy englanninkielinen kysely https://www.surveymonkey.com/r/beatsnpics