Keskiviikon tulospörssissä muun muassa jääkiekkoa, raviurheilua, tennistä ja keskeisimpiä rahapelejä

joukkue MM-kisoihin Itävallan Hochfilzeniin (9.–19.2.):Miehet: Tuomas Grönman, Olli Hiidensalo, Mikko Loukkaanhuhta ja Tero Seppälä.Naiset: Mari Laukkanen, Sanna Markkanen, Kaisa Mäkäräinen ja Laura Toivanen.Kotiin jäävät varahenkilöt: Tuukka Invenius, Sami Orpana, Tiia-Maria Talvitie ja Erika Jänkä.cup, puolivälierien 2. ottelut:Eibar–Atletico Madrid 2–2 (0–0)Atletico Madrid välieriin 2 ottelun yhteismaalein 5–2.Celta Vigo–Real Madird myöhemmin.1. erä: 4.05 Antti Erkinjuntti (Vili Sopanen-Mikko Kousa) 1–0, 10.30 Aleksi Rekonen (Vili Sopanen-Iikka Kangasniemi) 2–0 yv.Jäähyt: 5.00 Jere Seppälä Ässät 2 min, 8.47 Arttu Ruotsalainen Ässät 2 min, 12.18 Ville Korhonen Ässät 2 min, 15.31 Mikko Kousa Pelicans 2 min.2. erä: 37.05 Jarno Kärki (Niko Peltola-Niko Ojamäki) 2–1.Jäähyt: 24.25 Iikka Kangasniemi Pelicans 5+20 min (kärsi Kimi Koivisto), 24.25 Jyri Marttinen Ässät 2 min, 24.47 Jere Seppälä Ässät 2 min, 25.59 Jussi Makkonen Ässät 2 min, 32.23 Juhani Tyrväinen Pelicans 2 min.3. erä: 43.09 Arttu Heikkinen (Ben Blood-Antti Erkinjuntti) 3–1, 43.43 Simon Suoranta (Valtteri Viljanen) 3–2, 53.07 Ben Blood (Antti Tyrväinen) 4–2.Jäähyt: 46.30 Jarno Kärki Ässät 2 min, 49.49 Pasi Puistola Pelicans 2 min, 55.31 Henri Heino Pelicans 2 min, 60.00 Ben Blood Pelicans 2 min.Jäähyt yhteensä: Pelicans 5x2 min, Iikka Kangasniemi 5 min + prk (20 min)=35 min, Ässät 7x2 min=14 min.Torjunnat: Janne Juvonen Pelicans 8+8+10=26, Andreas Bernard Ässät 5+5+3=13 poissa 57.56–60.00.Yleisöä: 3506.ottelut: 27.1. Jukurit–Kärpät, Sport–Ässät, KalPa–KooKoo, Lukko–TPS, SaiPa–HPK, Tappara–HIFK, JYP–Ilves.: Boston–Detroit ja. 4–3 (2–1, 0–2, 1–0, 1–0), B: Tuukka Rask 23/26 torjuntaa. New Jersey–Los Angeles 1–3 (0–3, 0–0, 1–0), NY Islanders–Columbus 4–2 (0–1, 2–0, 2–1), C: Joonas Korpisalo 5/5 torjuntaa. Pittsburgh–St. Louis 0–3 (0–1, 0–1),Dallas–Minnesota vl. 2–3 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1), D: Kari Lehtonen 31/33 torjuntaa, M: Mikko Koivu 1+0, Mikael Granlund 0+1. Ottawa–Washington 3–0 (2–0, 1–0, 0–0), Winnipeg–San Jose 3–4 (1–1, 1–1, 1–2), W: Patrik Laine 0+1. Nashville–Buffalo ja. 4–5 (1–0, 1–2, 2–2, 0–1), N: Juuse Saros 32/37 torjuntaa. Chicago–Tampa Bay 2–5 (1–1, 1–0, 0–4), T: Valtteri Filppula 0+2. Montreal–Calgary 5–1 (1–0, 2–0, 2–1).keskiviikkona: Lada Toljatti–Avangard Omsk 3–1 (1–0, 2–1, 0–0), Neftehimik Nizhnekamsk–Metallurg Novokuznetsk vl. 3–2 (1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 1–0), Lokomotiv Jaroslavl–Traktor Tsheljabinsk 1–3 (0–3, 1–0, 0–0), Torpedo Nizhni Novgorod–Moskovan TsSKA 1–3 (0–1, 0–0, 1–2), Ak Bars Kazan–Sibir Novosibirsk ja. 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1), Moskovan Spartak–Pietarin SKA 1–2 (0–0, 1–1, 0–1), SKA: Mikko Koskinen 14/15 torjuntaa. Vitjaz–Metallurg Magnitogorsk 3–2 (0–0, 2–2, 1–0)MM: Oskar Osala 0+1. Moskovan Dinamo–Salavat Julajev Ufa 6–2 (3–2, 1–0, 2–0), MD: Juuso Hietanen 0+2, SJU: Sami Lepistö 0+1. HK Sotshi–Severstal Tsherepovets 2–1 (1–1, 0–0, 1–0).: JYP-Akatemia–LeKi 1–2 (1–0, 0–1, 0–1), K-Vantaa–KeuPa HT 2–1 (2–1, 0–0, 0–0), Peliitat–SaPKo 5–3 (1–2, 2–1, 2–0), Hokki–Hermes 1–2 (1–0, 0–1, 0–1).: Akilles–Veiterä 3–1 (0–0), Kampparit–WP 35 5–3 (3–1).Korisliiga: KTP–Kouvot 74–100 (41–44), Korihait–Kobrat 75–86 (41–32) .: Toronto–San Antonio 106–108, Philadelphia–LA Clippers 121–110, Washington–Boston 123–108, Orlando–Chicago 92–100, Denver–Utah 103–93, Phoenix–Minnesota 111–112.: Toto 65:1. lähtö, lv 2100 m: 1) Gilda Ale/Ari Moilanen 17,8 (2,86), 2) Super Reload 19,4 (3,54).3) Ryan 20,0 (48,74).4) Express Pezzo 20,5 (16,39).poissa: 2, 4, 9, 11. Toto (16-3-1): 2,86 1,32-1,57-4,32 5,99.2. lähtö, lv 2100 m: 1) Downander/Hannu Torvinen 16,6a (3,58), 2) Love de Villeneuve 16,6a (10,54).3) Edlance 16,6a (6,95).4) Cosmos Limburgia 16,8a (47,15). Toto (3-8-7): 3,58 1,58-2,38-1,90 23,25.3. lähtö, lv 2100 m Tammalähtö: 1) BWT Braveheart/Jukka Torvinen 19,0a (5,94), 2) Rocksox Savoy 19,0a (4,24).3) Leemark's Diandra 19,0a (25,72).4) Blue Chocolate 19,1a (21,38). Toto (4-9-5): 5,94 1,86-1,76-3,94 8,85.4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) Passing Game/Kari Rosimo 18,1a (8,81), 2) Look Of Love 18,1a (10,9).3) Overfun Match 18,1a (18,77).4) Gasoline Gal 18,1a (9,56).poissa: 6. Toto (12-2-9): 8,81 4,81-3,40-7,20 61,38.5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m: 1) Costello/Risto Tupamäki 26,8a (1,19), 2) Rapin Aatos 27,0a (19,71).3) Tejas* 27,2a (33,7).4) Aki-Vei 27,3a (12,17).poissa: 3, 6. Toto (1-4-8): 1,19 1,10-1,60-2,05 4,28.6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 2100 m Isokenkä: 1) Bret Boko/Ari Moilanen 16,0a (1,7), 2) Prey Frontline 16,1a (5,51).3) Fiery Sid 16,2a (20,92).4) Stricker 16,3a (9,4).poissa: 2. Toto (5-3-4): 1,70 1,34-1,58-3,44 3,61. Toto4 voitto-osuus: 2,00.7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) Luxorious Lord/Ari Moilanen 15,7a (1,6), 2) Anything For You 15,8a (11,93).3) Bluehill's Storm 15,9a (6,36).4) Ariana 16,0a (72,66). Toto (5-10-4): 1,60 1,20-2,00-1,73 8,06. Toto4 voitto-osuus: 2,20. Troikka: 28,57.8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, sh 2600 m Sisusarja: 1) Imun Siro/Ari Moilanen 29,8 (25,07), 2) Vieskerin Virva 29,2 (2,82).3) Pikku Hyvä 29,4 (26,05).4) Rokin Maxi 29,5 (22,33).poissa: 9. Toto (1-4-7): 25,07 4,53-1,64-3,89 30,96. Toto4 voitto-osuus: 32,50.9. lähtö, Toto 65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Tomac/Ari Moilanen 16,1a (2,12), 2) Playboy Sala 16,3a (5,13).3) Arrowsrain 16,4a (23,39).4) Cattleya 16,5a (28,37). Toto (10-12-2): 2,12 1,33-1,79-2,95 4,05. Toto4 voitto-osuus: 38,00. Troikka: 41,72. Päivän Duo: 1-10, kerroin: 55,72.Toto 4 pelivaihto 40221,00 e, voitto-osuus 38,00 eToto 65 pelivaihto 255070,30 e, voitto-osuus 129,60 ePelivaihto 552689,80 e, yleisöä 790liiga: TPS–Classic ja. 4–4 (0–1, 1–2, 3–1, 0–0).liiga: EräViikingit–PSS 4–5 (1–3, 2–1, 1–1).: EM-kisat, 1. päivä:Lyhytohjelma:Naiset: 1) Jevgenia Medvedeva Venäjä 78,92 pistettä, 2) Anna Pogorilaja Venäjä 74,39, 3) Carolina Kostner Italia 72,40,... 14) Emmi Peltonen Suomi 53,52,... 19) Viveca Lindfors Suomi 49,48.Peltonen ja Lindfors selviytyivät 24 parhaan joukkoon vapaaohjelmaan.Pariluistelu: 1) Jevgenia Tarasova/Vladimir Morozov Venäjä, 2) Vanessa James/Morgan Cipres Ranska 74,18, 3) Aliona Savtshenko/Burno Massot Saksa 73,76.: Kauden 1/4 grand slam -turnaus, Australian avoin mestaruusturnaus, palkintoarvo 50 miljoonaa Australian dollaria:Miesten kaksinpeli, puolivälierät: Grigor Dimitrov Bulgaria (15)–David Goffin Belgia (11) 6–3, 6–2, 6–4, Rafael Nadal Espanja (9)–Milos Raonic Kanada (3) 6–4, 7–6 (9–7), 6–4.Välierät: Roger Federer Sveitsi (17)–Stan Wawrinka Sveitsi (4), Dimitrov–Nadal.Miesten nelinpeli, puolivälierät: Marc Polmans/Andrew Whittington Australia–Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut Ranska (1) 7–6 (7–2), 2–6, 6–4, Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (4)–Sam Groth/Chris Guccione Australia 7–5, 6–3.Välierät: Kontinen/Peers–Groth/Guccione, Bob Bryan/Mike Bryan USA (3)–Pablo Carreno Busta/Guillermo Garcia-Lopez Espanja.Naisten kaksinpeli, puolivälierät: Serena Williams USA (2)–Johanna Konta Britannia (9) 6–2, 6–3, Mirjana Lucic-Baroni Kroatia–Karolina Pliskova Tshekki (5) 6–4, 3–6, 6–4.Välierät: Coco Vandeweghe USA–Venus Williams USA (13), Lucic-Baroni–S. Williams.Päiväarvonta (25.1.): 1, 2, 10, 12, 13, 14, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 59, 64, 65, 68, 70. Kunkkunumero: 68.Ilta-arvonta (25.1.): 3, 4, 5, 11, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 31, 33, 35, 39, 47, 50, 55, 62, 65, 67. Kunkkunumero: 11.Myöhäisarvonta (25.1.): 8, 11, 15, 17, 19, 25, 28, 31, 33, 36, 39, 42, 47, 48, 52, 56, 60, 61, 62, 64. Kunkkunumero: 64.(25. 1.): 4 9 0 8 8 6 8.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.(25. 1.): 23, 29, 42, 43, 47, 48. Lisänumerot: 1, 9. Onnennumero: 41.Voitonjako: 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 471 469,00 e, 5+1 oikein 26 702,50 e, 5 oikein 1 244,20 e, 4 oikein 38,60 e, 3 oikein 7,00 e.18.00 ja 22.30 Taitoluistelun EM05.30 NBA: Utah-LA Lakers19.10 Ravit: Toto 4, Kouvola20.00 SHL: Frölunda-Brynäs22.30 PGA Tour: Farmers Insurance Open18.45 PGA Tour: Farmers Insurance Open04.30 Tennis: Australian avoimet, välierät N10.30 Tennis: Australian avoimet, välierä M20.00 Taitoluistelun EM15.00 Taitoluistelun EM06.00 Tennis: Australian avoimet, sekanelinpelin välierä21.45 Englannin liigacup: Hull-Man Utd20.00 Koripallon Euroliiga: Crvena Zvezda-Panathinaikos22.15 Copa del Rey: Barcelona-Real Sociedad03.05 NHL: Minnesota-St. Louis02.05 NHL: Boston-Pittsburgh18.30 KHL: Jokerit-Avtomobilist03.35 NHL: Chicago-Winnipeg02.05 NHL: New Jersey-Washington05.35 NHL: San Jose-Edmonton08.30 ja 13.00 European Tour: Qatar Masters18.30 LPGA Tour: Pure Silk Bahamas