Ylen selvitys voi lisätä luottamusta mediaan

Päivän lehti 26.2.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Yleisradio kertoi torstaina, että aikoo teettää ulkopuolisen selvityksen talon journalistisesta päätöksenteosta.



Ilta-Sanomat kirjoittaa, että selvitys pitää ulottaa sinne asti, kun Ylen rahoituksesta päätettiin: ”Kuinka paljon pelko rahahanojen tukkeutumisesta vaikutti poliitikkojen kasvaneeseen näkyvyyteen ja ohjelmien sisältöön Ylessä? Poliitikkojen roolin arviointi Ylen taustalla on mitä suurimmassa määrin myös journalistista pohdintaa. Se on paljon isompi kysymys kuin muutaman julkisuudessa metelöivän ’tähtitoimittajan’ lähtö yhtiöstä.”



Savon Sanomat , pohjoissavolainen maakuntalehti, korostaa, että selvitys on omiaan lisäämään yleisön luottamusta mediaan. Se puolestaan on ”vastuullisen median elinehto”, lehti kirjoittaa.



”[Luottamus] ei voi säilyä, elleivät kerrotut tiedot ole tarkkoja tai jos ne eivät pidä paikkaansa. On säilytettävä kriittisyys lähteitä kohtaan ja on varmistuttava tietojen oikeellisuudesta sitä visummin mitä kovemmasta uutisesta on kyse. Median käyttäjän tulisi kyetä luomaan tapahtuneista asioista todenmukainen kuva uutisten perusteella. Asioiden suhteuttamisella on siksi suuri merkitys. Erityisesti sosiaalisen median ­megafonivaikutuksen vuoksi journalistien on huolehdittava, että uutisointi ei tee pienistä asioista suuria.”