Lauantain tulospörssissä muun muassa Lahden MM-tuloksia, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

MM-Lahti Hiihdon yhdistelmäkilpailut:



Naiset, 7,5 km (p)+7,5 (v): 1) Marit Björgen Norja 37.57,5, 2) Krista Pärmäkoski Suomi jäljessä 4,8 sekuntia, 3) Charlotte Kalla Ruotsi –32,0, 4) Nathalie Von Siebenthal Sveitsi –1.05,0, 5) Heidi Weng Norja –1.05,1, 6) Teresa Stadboler Itävalta –1.05,4, 7) Julia Tshekaleva Venäjä –1.05,7, 8) Astrid Uhrenholdt Jacobsen Norja –1.11,1, 9) Anastasia Sedova Venäjä –1.15,3, 10) Masako Ishida Japani –1.21,8,...12) Anne Kyllönen Suomi –1.39,3, 13) Laura Mononen Suomi –1.39,4,...29) Johanna Matintalo Suomi –3.04,3.



Miehet 15 km (p)+15 km (v): 1) Sergei Ustjugov Venäjä 1.09.16,7, 2) Martin Johnsrud Sundby Norja –6,7, 3) Finn Hågen Krogh Norja –31,8, 4) Sjur Röthe Norja –33,1, 5) Alex Harvey Kanada –33,3, 6) Didrik Tönseth Norja –33,5, 7) Marcus Hellner Ruotsi –33,7, 8) Andrei Larkov Venäjä –36,1, 9) Lari Lehtonen Suomi –37,2, 10) Giandomenico Salvadori Italia –37,3,



... 18) Matti Heikkinen Suomi –1.16,3,... 30) Perttu Hyvärinen Suomi –3.40,4,... 38) Ville Nousiainen Suomi –4.41,4.



Miesten normaalimäki (HS100): 1) Stefan Kraft Itävalta 270,8 pistettä (99,5–98 metriä), 2) Andreas Wellinger Saksa 268,7 (96,5–100), 3) Markus Eisenbichler Saksa 263,6 (95–100,5), 4) Kamil Stoch Puola 262,5 (96,5–99), 5) Maciej Kot Puola 255,1 (95–95,5), 6) Michael Hayböck Itävalta 254,4 (98–95,5),



... 25) Janne Ahonen Suomi 226,3 (90,5–89,5), 26) Ville Larinto Suomi 225,5 (89,5–90),... 35) Jarkko Määttä Suomi 107,5 (88) ja Tomas Vancura Tshekki 107,5 (87),... 38) Antti Aalto Suomi 107,1 (87,5).



Alppihiihto Kvitfjell, Norja: Miesten maailmancup, syöksylasku: 1) Kjetil Jansrud Norja 1.47,63, 2) Peter Fil Italia jäljessä 0,08 sekuntia, 3) Beat Feuz Sveitsi –0,14, ... 32) Andreas Romar Suomi –1,94.



Jääkiekko Liiga:



JYP–TPS ja. 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 1–0)



1. erä: 2.35 Tomi Kallio (Patrik Virta-Eric Perrin) 0–1 yv, 18.04 Janne Tavi (Niklas Friman-Juuso Pulli) 1–1.



Jäähyt: 2.10 Janne Kolehmainen JYP 2 min, 10.06 Otto Nieminen TPS 2 min.



2. erä: 27.18 Patrik Virta (Teemu Väyrynen-Elmeri Eronen) 1–2.



Jäähyt: 38.25 Jasper Lindsten TPS 2 min.



3. erä: 56.45 Juha-Pekka Hytönen (Jerry Turkulainen-Joonas Nättinen) 2–2 yv.



Jäähyt: 49.58 Martin Berger TPS 2 min, 51.05 Jerry Turkulainen JYP 2 min, 56.33 Harri Tikkanen TPS 2 min.



Jatkoerä: 3.11 Juha-Pekka Hytönen (Joonas Nättinen-Pekka Tuokkola) 3–2.



Jäähyt yhteensä: JYP 2x2 min=4 min, TPS 4x2 min=8 min.



Torjunnat: Pekka Tuokkola JYP 8+14+6+2 =30, Oskari Setänen TPS 5+10+5+4=24.



Yleisöä: 3883.



KooKoo–Pelicans ja. 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0)



1. erä: 9.38 Terry Broadhurst (Panu Mieho) 1–0 av.



Jäähyt: 3.27 Stefan Lassen Pelicans 2 min, 7.41 Juha-Pekka Haataja KooKoo 2+10 min, 13.34 Pasi Puistola Pelicans 2 min, 18.22 Mikko Jokela KooKoo 2 min.



2. erä: Maaliton.



Jäähyt: 36.19 Ben Blood Pelicans 2 min, 39.53 Eero Savilahti KooKoo 2 min.



3. erä: 49.27 Juha Leimu (Vili Sopanen-Juhani Tyrväinen) 1–1 yv.



Jäähyt: 48.19 Juha-Pekka Haataja KooKoo 2 min.



Jatkoerä: 1.58 Anrei Hakulinen (Niko Tuhkanen) 2–1.



Jäähyt yhteensä: KooKoo 4x2 min, Juha-Pekka Haataja 10 min=18 min, Pelicans 3x2 min=6 min.



Torjunnat: Leland Irving KooKoo 7+8+14+0 =29, Karri Rämö Pelicans 9+9+3+1=22.



Yleisöä: 3535.



Jukurit–HPK 3–1 (3–0, 0–1, 0–0)



1. erä: 3.20 Turo Asplund (Miika Roine-Janne Ritamäki) 1–0, 3.54 Zach Budish (Henrik Koivisto-Teemu Tallberg) 2–0 vt, 4.08 Topi Nättinen (Teemu Suhonen-Jesper Piitulainen) 3–0.



Jäähyt: 6.24 Oula Palve HPK 2 min, 11.17 Henrik Forsberg HPK 2+10 min (kärsi Eero Somervuori).



2. erä: 25.25 Sakari Manninen (Oula Palve-Juho Keränen) 3–1 yv2.



Jäähyt: 24.11 Miika Koivisto Jukurit 2 min, 24.36 Teemu Suhonen Jukurit 2 min, 32.45 Turo Asplund Jukurit 2 min.



3. erä: Maaliton.



Jäähyt: 40.42 Severi Sillanpää HPK 2 min.



Jäähyt yhteensä: Jukurit 3x2 min=6 min, HPK 3x2 min, Henrik Forsberg 10 min=16 min



Torjunnat: Sami Rajaniemi Jukurit 4+15+11=30, Emil Larmi HPK 2+0+0=2, Antti Karjalainen HPK 6+2+6=14 poissa 57.30–60.00.



Yleisöä: 3823.



KalPa–Kärpät 3–2 (3–0, 0–0, 0–2)



1. erä: 4.42 Jesse Mankinen (Arttu Ilomäki) 1–0, 6.16 Arttu Ilomäki (Jesse Mankinen) 2–0, 9.58 Alexander Ruuttu (Jaakko Rissanen-Joonas Lyytinen) 3–0 yv.



Jäähyt: 9.46 John Albert Kärpät 2 min, 18.10 John Albert Kärpät 2 min.



2. erä: Maaliton.



Jäähyt: 35.15 Otto Leskinen KalPa 2 min, 35.15 Jari Sailio Kärpät 2 min, 35.15 Sami Anttila Kärpät 2 min.



3. erä: 43.24 John Albert (Brock Trotter-Lasse Kukkonen) 3–1, 56.31 Antti Kalapudas (Lasse Kukkonen-Niklas Olausson) 3–2.



Jäähyt: 59.48 John Albert Kärpät 2 min.



Jäähyt yhteensä: KalPa 1x2 min=2 min, Kärpät 5x2 min=10 min.



Torjunnat: Eero Kilpeläinen KalPa 6+8+9=23, Sami Aittokallio Kärpät 8+0+0=8, Jussi Rynnäs Kärpät 5+14+8=27 poissa 58.48–59.48.



Yleisöä: 4159.



Ilves–Sport 4–0 (2–0, 1–0, 1–0)



1. erä: 1.27 Juho Liuksiala (Santeri Vuoti-Marcus Fagerudd) 1–0, 6.12 Teemu Rautiainen (Veli-Matti Vittasmäki-Teemu Aalto) 2–0 yv.



Jäähyt: 6.05 Markus Kankaanperä Sport 5+20 min (kärsi Markus Nenonen).



2. erä: 25.20 Juho Liuksiala (Santeri Vuoti-Jarkko Parikka) 3–0.



Jäähyt: 20.43 Ville Viitaluoma Sport 2 min.



3. erä: 58.27 Aleksi Mustonen (Jerry D'amigo-Tapio Laakso) 4–0 tm.



Jäähyt: 44.07 Jarkko Parikka Ilves 2 min, 51.33 Marcus Fagerudd Ilves 2 min, 51.33 Olavi Vauhkonen Sport 2 min.



Jäähyt yhteensä: Ilves 2x2 min=4 min, Sport 2x2 min, Markus Kankaanperä 5 min + prk (20 min)=29 min.



Torjunnat: Antti Lehtonen Ilves 5+9+10=24, Mika Järvinen Sport 13+4+3=20 poissa 56.10–58.27.



Yleisöä: 6121.



Ässät–Tappara 1–2 (1–1, 0–1, 0–0)



1. erä: 5.45 Juhani Jasu (Sebastian Repo-Tapio Sammalkangas) 0–1, 12.14 Maksim Matushkin (Simon Suoranta-Ville Korhonen) 1–1 yv.



Jäähyt: 10.31 Valtteri Kemiläinen Tappara 2 min.



2. erä: 28.50 Valtteri Kemiläinen (Otso Rantakari-Anton Levtchi) 1–2.



Jäähyt: 26.06 Sebastian Repo Tappara 2 min, 32.01 Juuso Walli Ässät 2 min, 32.01 Veli-Matti Savinainen Tappara 2 min.



3. erä: Maaliton.



Jäähyt: 59.46 jr Ässät 2 min (kärsi Valtteri Viljanen).



Jäähyt yhteensä: Ässät 2x2 min=4 min, Tappara 3x2 min=6 min.



Torjunnat: Andreas Bernard Ässät 7+4+9=20 poissa 58.20–59.46, Dominik Hrachovina Tappara 9+13+12=34.



Yleisöä: 6350.



Seuraavat ottelut: 28.2. SaiPa–Ässät, Kärpät–JYP, Tappara–Jukurit, Sport–Lukko.



KHL:n pudotuspelit, 1. kierroksen 3. otteluja (4 voitolla jatkoon):



Länsilohkon puolivälierien 3/7 ottelut: Minskin Dinamo–Lokomotiv Jaroslavl 1–5 (0–3, 0–1, 1–1)



LJ: Petri Kontiola 0+1. Lokomotiv johtaa voitoin 3–0.



Vitjaz–Pietarin SKA 2–6 (0–1, 1–3, 1–2), V: Harri Säteri 42/47, SKA: Mikko Koskinen 29/31, 0+1, Jarno Koskiranta 0+1.



SKA johtaa voitoin 3–0.



Jokerit–Moskovan TsSKA ja. 3–4 (0–1, 1–1, 2–1, 0–1), J: Ryan Zapolski 24/28, Brian O'Neill 1+1, Tommi Huhtala 1+0, Ville Lajunen 1+0, Topi Jaakola 0+2, Peter Regin 0+1, Petteri Wirtanen 0+1, Jesper B. Jensen 0+1. TsSKA johtaa voitoin 3–0.



Torpedo Nizhni Novgorod–Moskovan Dinamo ja. 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 1–0), MD: Juuso Hietanen 0+1. Dinamo johtaa voitoin 2–1.



NHL: Washington–Edmonton 2–1 (1–0, 0–1, 1–0), Florida–Calgary 2–4 (2–3, 0–1, 0–0), F: Aleksander Barkov 1+0, Jussi Jokinen 0+1. Carolina–Ottawa 3–0 (1–0, 2–0, 0–0), C: Sebastian Aho 0+1. Dallas–Arizona 5–2 (1–1, 1–1, 3–0), D: Kari Lehtonen 25/27 torjuntaa, Lauri Korpikoski 1+0, Esa Lindell 0+2.



Ruotsin liiga SHL:



Karlskrona–Luulaja 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)



Färjestad–Linköping 1–5 (0–1, 0–1, 1–3)



L: Kristian Näkyvä 0+2.



Djurgården–Örebro 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)



Malmö–Rögle 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)



Leksand–Frölunda ja. 4–5 (1–1, 0–2, 3–1, 0–1)



F: Sean Bergenheim 0+1.



Växjö–Brynäs 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)



V: Tuomas Kiiskinen 1+0.



Mestis: Peliitat–Hermes 2–1 (0–1, 0–0, 2–0), RoKi–LeKi 1–4 (0–0, 1–1, 0–3), SaPKo–Jokipojat 4–2 (2–0, 2–0, 0–2),



IPK–K-Vantaa 3–2 (2–0, 1–1, 0–1), TuTo–JYP-Akatemia 1–4 (1–2, 0–0, 0–2).



Naisten SM-sarja, puolivälierien 1/3 ottelu (2 voitolla jatkoon):



Kuortane–HPK 2–3 (1–1, 1–0, 0–1, 0–1)



HPK johtaa voitoin 1–0.



KalPa–Ilves 2–4 (0–1, 0–1, 2–2)



Ilves johtaa voitoin 1–0.



Seuraavat ottelut: 26.2. HPK–Kuortane, Ilves–KalPa.



Jääpallo Bandyliigan välierien 2. ottelut (loppuotteluun kolmella voitolla):



JPS–Akilles rl. 4–2, 4–4 (2–2). Voitot 1–1.



Veiterä–Kampparit 5–3 (2–0). Voitot 1–1.



Jalkapallo Englannin Valioliiga:



Crystal P–Middlesbrough 1–0 (1–0)



34. Patrick van Aanholt 1–0.



Yleisöä: 25 416.



Chelsea–Swansea 3–1 (1–1)



19. Cesc Fabregas 1–0, 45. Fernando Llorente 1–1, 72. Pedro 2–1, 84. Diego Costa 3–1.



Yleisöä: 44 350.



Hull–Burnley 1–1 (0–0)



72. Tom Huddlestone rp. 1–0, 76. Michael Keane 1–1. Ulosajo: 90. Ashley Barnes (Burnley).



Yleisöä: 20 166.



West Bromwich–Bournemouth 2–1 (2–1)



5. Joshua King rp. 0–1, 10. Craig Dawson 1–1, 22. Gareth McAuley 2–1.



Yleisöä: 24 162.



Everton–Sunderland 2–0 (1–0)



40. Idrissa Gueye 1–0, 80. Romelu Lukaku 2–0.



Yleisöä: 39 595.



Watford–West Ham 1–1 (1–0)



3. Troy Deeney rp. 1–0, 73. Andre Ayew 1–1. Ulosajo: 86. Michail Antonio (West Ham).



Yleisöä: 20 702.



Saksan Bundesliiga: Leverkusen–Mainz 0–2, Bayern München–HSV 8–0, Leipzig–Köln 3–1, Freiburg–Dortmund 0–3, Darmstadt–Augsburg 1–2, Hertha Berlin–Eintracht Frankfurt 2–0.



Espanjan liiga: Alaves–Valencia 2–1, Real Betis–Sevilla 1–2, Leganes–Deportivo Coruna, Eibar–Malaga myöh.



Koripallo Miesten Korisliiga: BC Nokia–KTP 85–84 (40–34), Kauhajoki–Seagulls 88–89 (37–47), Vilpas–Pyrintö 69–55 (24–31).



Naisten Korisliiga: Huima–Vimpeli 78–95 (35–42), Ponteva–FoA 101–70 (48–31), Catz–Espoo Basket Team 80–55 (51–23).



NBA: Los Angeles Clippers–San Antonio 97–105, Indiana–Memphis 102–92, Philadelphia–Washington 120–112, Atlanta–Miami 90–108, Chicago–Phoenix ja. 128–121, Milwaukee–Utah 95–109, Minnesota–Dallas 97–84, Oklahoma–Los Angeles Lakers 110–93, Toronto–Boston 107–97, Denver–Brooklyn 129–109.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga: VaLePa–Tiikerit 3–1 (20–25, 25–20, 26–24, 25–17), Etta–Liiga-Riento 3–0 (25–18, 25–13, 25–18).



Raviurheilu Lappeenranta: Toto 76:



5. lähtö, Toto 76-1, lv 2100 m: 1) Victory Zet/Hannu Torvinen 16,4 (6,75), 2) M.T. Kitty 16,2 x (1,96).3) Stone Capes Liz 16,3 (20,42).4) Jessi Classico 17,1 (61,28).poissa: 16. Toto (6-15-14): 6,75 1,72-1,31-4,42 6,01.



6. lähtö, Toto 76-2 TROIKKA-1, sh 2100 m Tähtidivisioona vs. Valiodivisioonakarsinta: 1) Costello/Risto Tupamäki 24,7 (1,79), 2) A.T. Eka 25,8 (9,55).3) Pihlajan Aaroni 25,0 (23,32).4) Diktaattori 25,0 (25,98).poissa: 9. Toto (15-1-12): 1,79 1,45-3,29-3,99 8,33. Troikka: 71,40.



7. lähtö, Toto 76-3, lv 2600 m Kyvyt Esiin -divisioonakarsinta: 1) Ricocone/Tommi Kylliäinen 17,4a x (2,22), 2) Papa Corleone 17,5a (6,93).3) Mickey The Artist 17,5a (24,21).4) Dark Defender 17,9a (10,14. pois­sa: 8. Toto (5-9-6): 2,22 1,38-1,55-3,83 7,96.



8. lähtö, Toto 76-4 Toto4-1, sh 2100 m Huippudivisioonakarsinta: 1) Hissun Aarre/Tuomas Pakkanen 26,4a (10,86), 2) Tuurin Toivo 26,7a (2,4).3) Hevillä 26,8a (29,75).4) Kartelli 26,8a (21,65).poissa: 5, 7. Toto (1-9-11): 10,86 3,25-1,40-3,62 8,74. Toto4 voitto-osuus: 13,20.



9. lähtö, Toto 76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 2100 m Pronssidivisioonakarsinta: 1) Vilar Lake/Henri Bollström 15,7a (6,82), 2) Ida's Owen 15,8a (2,39).3) Griminal Jack* 15,9a (13,92).4) Piedmont 15,9a (43,47).poissa: 1, 6, 7. Toto (5-4-10): 6,82 2,28-1,66-3,80 8,60.



10. lähtö, Toto 76-6 Toto4-3 DUO-1, lv 2100 m Haastajadivisioonakarsinta: 1) Anything For You/Hannu Torvinen 16,4a (2,56), 2) Nitro Diablo 16,5a (13,03).3) Carleman 16,6a (14,23).4) Drinks Please 16,8a (10,42). Toto (3-10-11): 2,56 1,43-2,45-3,60 10,63.



11. lähtö, Toto 76-7 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-3, lv 1609 m Hopeadivisioona: 1) Victory Pilot/Tommi Kylliäinen 13,6a (6,42), 2) Grainfield Oliver 13,7a (6,75).3) Invantaggio 14,0a (36,74).4) Frosty Vice 14,0a (15,06).poissa: 8. Toto (10-12-11): 6,42 2,41-2,08-6,80 14,74. Toto4 voitto-osuus: 71,70. Troikka: 507,15. Päivän Duo: 3-10, kerroin: 16,69.



Ratsastus Göteborg: Esteratsastuksen kv. kilpailu Gothenburg Trophy (155 cm, perusrata ja uusinta): 1) Aldrick Cheronnet/Tanael Des Bonnes Ranska 0/0-36,92, 2) Pieter Devos/Claire Z Belgia 0/0-37,14, 3) Maikel van der Vleuten/VDL Groep Idi Utopia Hollanti 0/0-39,15, 4) Marco Kutscher/Clenur Saksa 0/0-39,53, 5) Satu Liukkonen/Gurra Hop Suomi 0/0-41,13.





Salibandy Miesten liiga: Steelers–LASB 7–1 (2–0, 3–0, 2–1), M-Team–EräViikingit 2–11 (0–4, 1–5, 1–2), Oilers–OLS ja. 6–5 (0–1, 4–2, 1–2, 1–0).



Yleisurheilu Turku: Nuorten SM-hallikilpailut, 2. päivä:



22-vuotiaiden loppukilpailut:



Miehet:



60 m: 1) Markus Skyttä KouvU 6,85, 2) Samuli Samuelsson IkaalU 6,88, 3) Aleksi Lehto SeinäjSU 7,05.



400 m: 1) Juho Pirskanen KuopRei 50,11, 2) Filiph Johansson GamlakIF 50,16, 3) Eemeli Välimäki NoormNo 50,88.



3 000 m: 1) Eero Saleva SjundeåIF 8.37,47, 2) Kennedy Charicha TuUL 8.49,24, 3) Miika Tenhunen NivU 8.52,26.



5 000 m kävely: Artturi Oila EspTa hylättiin.



Pituus: 1) Pyry Keränen KarkkPo 703, 2) Mikke Jaakkola LänsiUU 686, 3) Aleksi Pelto TampU 683.



Kuula: 1) Panu Tirkkonen KeitKu 16,55, 2) Juuso Nuikka UrjU 15,22, 3) Matti Kahilainen PihtipTui 14,95.



Naiset:



60 m: 1) Emma Koistinen JyväskKU 7,77, 2) Erika Nevanperä KalajJu 7,81, 3) Jandeh Jallow HKV 7,83.



400 m: 1) Jessica Rautelin EsboIF 57,83, 2) Amira Chokairy HKV 58,35, 3) Nathalie Nystrand IFFyren 58,39.



3 000 m: 1) Amanda Virtanen TuUL 10.31,72, 2) Nuppu Peltoniemi KaustPV 10.33,01, 3) Linnea Harala SomE 10.42,28.



3 000 m kävely: 1) Sini Jussila VihdVie 14.27,88, 2) Venla Laiho LaitJy 14.53,72, 3) Elina Heikkinen OulPy 15.08,20.



Pituus: 1) Anne-Mari Lehtiö KU-58 594, 2) Miia Sillman TampPy 572, 3) Sini Sanaslahti KaipVi 571.



Kuula: 1) Eveliina Rouvali KuopRei 15,28, 2) Oona Vilermo NokU 14,06, 3) Tiia Tirkkonen KeitKu 12,28.



19-vuotiaiden loppukilpailut:



Miehet:



60 m: 1) Lauri Tuomilehto BorgåAk 6,90, 2) Santeri Kuusiniemi LempKiYU 7,02, 3) Miska Sundberg JyväskKU 7,03.



400 m: 1) Markus Teijula NaantLöy 48,80, 2) Tuomas Lehtonen LiedPa 50,17, 3) Antti Tuomela LaihLu 51,14.



3 000 m: 1) Niklas Lainto TuUL 9.09,78, 2) Samu Heikkonen LappUM 9.11,05, 3) Topi Manninen JoensKa 9.16,87.



5 000 m kävely: 1) Joni Hava KU-58 22.17,94, 2) Jaakko Määttänen KeskiUYU 23.32,78, 3) Jere Niemi KU-58 23.45,42.



Korkeus: 1) Julius Kuusela LänsiUU 205, 2) Jussi Lepistö OrivPo 197, 3) Iiro Isokääntä SalVil 190.



Naiset:



60 m: 1) Lotta Kemppinen HIFK 7,58, 2) Henriikka Parpala KokkVei 7,61, 3) Taika Koilahti TurWei 7,62.



400 m: 1) Viivi Lehikoinen HIFK 56,35, 2) Nea Mattila HIFK 56,53, 3) Wilma Lassfolk IFKraft 57,39.



1 500 m: 1) Astrid Snäll ForssSa 4.44,41, 2) Aino Kuljukka LahdA 4.46,09, 3) Lycke Karlsson VasaIS 4.48,18.



3 000 m kävely: 1) Anniina Kivimäki LapVi 15.01,99.



Seiväs: 1) Elina Lampela OulPy 400, 2) Alina Strömberg LarsmoIF 395, 3) Pinja Koivumäki LauttLu 365.



3-loikka: 1) Ada Koistinen JyväskKU 12,45, 2) Iina-Kaisa Mäkelä KeskiUYU 12,24, 3) Gia Reinholm KarhKa 12,10.



17-vuotiaiden loppukilpailut:



Pojat:



60 m: 1) Jesse Väyrynen JyväskKU 7,12, 2) Tommi Mäkinen HKV 7,18, 3) Severi Mäntylä BorgåAk 7,18.



800 m: 1) Niko Viljola HKV 1.59,93, 2) Niklas Heikkilä KuusUS 2.00,05, 3) Aleksi Kivelä LempKiYU 2.01,91.



3 000 m kävely: 1) Lauri Tossavainen SavonlRie 15.43,82.



Seiväs: 1) Marcus Kytölä HyvsU 490, 2) Iiro Suutarinen ÄhtU 438, 3) Jami Siira TampPy 433.



3-loikka: 1) Juho Nieminen JyväskKU 13,97, 2) Oliver Kärki VaasVa 13,54, 3) Aatu Koivisto NaantLöy 13,17.



Tytöt:



60 m: 1) Saara Keskitalo EspTa 7,69, 2) Francis Sara KiuruvU 7,75, 3) Olivia Ben Khalifa TampPy 7,83.



800 m: 1) Jemina Forss TampPy 2.17,96, 2) Nathalie Blomqvist IKFalken 2.18,78, 3) Kiia Keinonen TampPy 2.21,98.



3 000 m kävely: 1) Saara Saalo KeskiUYU 17.00,80, 2) Roosa Lehtinen TurWei 17.03,55, 3) Netta Tuusjärvi HIFK 17.35,57.



Korkeus: 1) Jessica Kähärä MikkKV 179, 2) Frida Hämäläinen TampPy 166, 3) Emmi Ranta-Ojala TampU 163.



3-loikka: 1) Jessica Kähärä MikkKV 12,65, 2) Oona Hietala TampPy 12,20, 3) Reeta Ruoho PorinTa 11,89.



Tv-urheilua Yle TV2 ja Eurosport 1



12.00 ja 15.30 Yhdistetyn MM: Joukkuekisa, 13.30 Hiihdon MM: Parisprintit (p)



17.30 Mäkihypyn MM: Sekajoukkuekisa



Yle TV2



14.40 ja 00.25 Pikaluistelun MM



Nelonen Pro 1



22.30 NBA: LA Lakers-San Antonio



MTV Max



22.00 Tennis: ATP 500, Rio de Janeiro



MTV Sport 1



11.30 ja 14.30 Alppihiihdon mc:



Yhdistetty N, Crans-Montana



13.00 Alppihiihdon mc: Super-G M, Kvitfjell



20.00 PGA Tour: The Honda Classic



C More Golf



16.00 PGA Tour: The Honda Classic



Eurosport 1



10.30 Ohjaskelkkailun mc: Altenberg



Eurosport 2



13.00 Alppihiihdon mc: Super-G M, Kvitfjell



16.30 Bundesliiga: Ingolstadt-M’gladbach



18.30 Bundesliiga: Schalke-Hoffenheim



21.45 Pikaluistelun MM



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



13.00 La Liga: Espanyol-Osasuna



15.30 Valioliiga: Tottenham-Stoke



18.30 Englannin liigacupin finaali: Man Utd-Southampton



21.45 La Liga: Villarreal-Real Madrid



Viasat Fotboll



13.30 Serie A: Palermo-Sampdoria



21.45 Serie A: Inter-Roma



Viasat Urheilu



14.00 Championship: Norwich-Ipswich



17.15 La Liga: Atlético-Barcelona



19.30 La Liga: Sporting Gijón-Celta Vigo



22.00 Ligue 1: Marseille-PSG



03.35 NHL: Arizona-Buffalo



Viasat Sport



16.00 Serie A: Lazio-Udinese



00.05 NHL: NY Rangers-Columbus



02.35 NHL: Florida-Ottawa



Viasat Jääkiekko HD



19.35 NHL: Dallas-Boston



00.05 NHL: Nashville-Edmonton



Viasat Hockey



13.30 KHL Playoffs: Salavat Julajev-Ak Bars



19.35 NHL: Dallas-Boston



22.05 NHL: Carolina-Calgary



02.35 NHL: Chicago-St. Louis



Viasat Golf



08.00 LPGA Tour: Honda Thailand



12.00 European Tour: Joburg Open



Rahapelejä Keno 8/17



Päiväarvonta (25.2.): 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 44, 50, 57, 61, 64, 66, 67. Kunkkunumero: 64.



Ilta-arvonta (25.2.): 7, 9, 12, 14, 18, 26, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 42, 43, 49, 56, 64, 66, 67, 68. Kunkkunumero: 32.



Myöhäisarvonta (25.2.): 1, 3, 4, 7, 10, 14, 17, 32, 35, 41, 44, 47, 48, 55, 56, 58, 61, 64, 68, 70. Kunkkunumero: 58.



Lauantai-Jokeri 8/17



(25. 2.): 1 3 5 5 5 1 8.



Voitonjako: 7 oikein 1 kpl voitto-osuus 1 000 000,00 e, 6 oikein 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.



Lotto 8/17



(25. 2.): 1, 6, 11, 12, 22, 23, 40. Lisänumero: 5. Tuplausnumero: 11.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6+1 oikein 1 kpl voitto-osuus 418 153,20 e, 6 oikein 3 204,80 e, 5 oikein 53,60 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2,00 e.



Vakio 1 8/17



Vakio (25.2.): X11 11X X1X X1X 1.



Voitonjako: 13 oikein 17 kpl voitto-osuus 11 964,60 e, 12 oikein voitto-osuus 209,90 e, 11 oikein voitto-osuus 17,50 e, 10 oikein voitto-osuus 5,20 e.