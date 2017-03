Päivän lehti 26.3.2017

Vuonna 2016 yliopistoihin valituista 95 prosenttia oli suorittanut ylioppilastutkinnon, ammattikorkeakouluihin valituista 62 prosenttia oli ylioppilaita tai lukion oppimäärän suorittaneita. Pääsy­kokeet ovat väheksyneet aiemmin hankittua osaamista ja pakottaneet hakijat osoittamaan samaa osaamista jopa useaan kertaan saman kevään aikana.



Pääsykokeilla saadaan kyllä valittua hyviä opiskelijoita, mutta myös menestys opin­noissa ennustaa myöhempää menestystä korkea-asteella. Raskaat pääsykokeet valikoivat niitä, joilla on mahdollisuuksia valmentautua. Pääsy­kokeisiin perustuvat valinnat ­ylläpitävät virheellistä kuvaa, ettei toisen asteen opintoihin tarvitse panostaa, kun kuka tahansa voi tulla valituksi pääsykokeella mille tahansa alalle.



Opiskelijavalintojen tulee palvella kaikenlaisia hakijoita, ja monenlaisia valintatapoja tarvitaan vastedeskin. Tosiasia on, että aiempien tutkintojen arvosanoja voidaan hyödyntää ­useaan hakukohteeseen useana vuonna, kun taas pääsykoe on kertaluonteinen.



Valtakunnallisten pääsykokeiden luomisen sijaan voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa. Ylioppilastutkinnon kokeiden nykyistä joustavampia korotusmahdollisuuksia tarkastellaan parhaillaan. Lisäksi valmistelussa on ehdotuksia, joilla ammatillisten tutkintojen hyödyntäminen lisääntyisi korkeakoulujen valinnoissa.



Korkeakoulutus on muuttunut. Monissa yliopistoissa hakijan ei tarvitse sitoutua tiettyyn pääaineeseen hakuvaiheessa, vaan opiskeluala tarkentuu opintojen edetessä. Tärkeintä on, että ylioppilaat ja ammatil­lisen tutkinnon suorittaneet pääsevät mahdollisimman nopeasti halutessaan kiinni korkea-asteen opintoihin ja ilman huomattavia lisäresursseja.



