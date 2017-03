Päivän lehti 26.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Länsi-Savo puolustaa kaksoiskuntalaisuuden selvittämistä.



”Kyse on mallista, jossa vapaa-ajan asukas maksaisi osan veroistaan mökkikuntaansa. Etelä-Savon kaltaisessa lomaparatiisissa ajatusta ei voi kuin kannattaa. Moni vapaa-ajan asukas viettää kakkoskunnassaan ison osa vuodesta ja käyttää myös paljon julkisia palveluita. Tuntuu kohtuulliselta, että hän myös maksaisi alueelle osan veroistaan.”



”Asia ei ole mitenkään ongelmaton. Muun muassa perustuslakikysymykset tulevat vastaan. Länsi-Savon taannoi­sessa haastattelussa valtiovarainministeriön hallitusneuvos Panu Pykönen muistutti, että kuntien verotusoikeudesta on säädetty perustuslaissa. Kotikunnan verorahojen jako mökkikuntaan loukkaisi tätä oikeutta.”



”Entä kuinka monta verotuskuntaa ihmisellä voisi olla? Jos on kesämökki Puulalla, hiihtomaja Levillä ja kaupunki­asunto Helsingissä, maksaako veroja kaikkiin? Miten jaettaisiin äänioikeus? Voisiko käytäntö johtaa kuntavero­shoppailuun, jossa ihmiset hankkisivat verotussyistä mökkiosoitteita matalan verotuksen kunnista?”



”Lainsäädännöllisistä ja periaatteelli­sista ongelmista huolimatta asiaa kannattaisi ennakkoluulottomasti pohtia. Liikkuva asuminen tuskin ainakaan vähenee tulevaisuudessa.”