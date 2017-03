Nuori Lindsten ratkaisi alivoimalla

Päivän lehti 26.3.2017

Turku

Turun

Nuori

Lindsten

Hyvä

IFK

Lindsten

Lupaava

Kolmen

Huippuhetket: TPS - HIFK 219

4. erä: HIFK:n kovanaamalta terveisiä Jonne Virtaselle: ”En ymmärrä mitä hän puhuu” 1283

Kotioloista on ollut Jonne Virtaselle hyötyä pudotuspeleihin – kommentoi välejään HIFK:n puolustajiin:”Irvisteltiin kilpaa” 136