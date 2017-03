Lauantain tulospörssissä muun muassa ampumahiihtoa, jalkapalloa, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 26.3.2017

Ampumahiihto Oulu: SM-kisat, pikamatkat:



Naiset, 7,4 km: 1) Kaisa Mäkäräinen KontiolU 18.40,6 (sakkokierrokset 1+0), 2) Mari Laukkanen Enon K-P 19.55,0 (3+0), 3) Sanna Markkanen LeppävVi 20.51,0 (0+1), 4) Erika Jänkä AhvAH, 21.12,1 (0+3), 5) Suvi Minkkinen, JoutsanP 21.28,9 (2+0).



Miehet, 10,0 km: 1) Tuomas Grönman KontiolU 23.34,2 (1+1), 2) Ahti Toivanen KontiolU 23.45,0 (0+1), 3) Olli Hiidensalo LahdHS 23.59,0 (2+2), 4) Jarkko Kauppinen IisVi 24.11,3 (2+1).







Autourheilu Melbourne, Australia: F1-sarjan kauden 1/20 osakilpailu, Australian GP:



Aika-ajo: 1) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes 1.22,188, 2) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari jäljessä 0,268 sekuntia, 3) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes –0,293, 4) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –0,845, 5) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –1,297, 6) Romain Grosjean Ranska, Haas –1,886, 7) Felipe Massa Brasilia, Williams –2,255, 8) Carlos Sainz Espanja, Toro Rosso –2,299, 9 Daniil Kvjat Toro Rosso –2,324, 10) Daniel Ricciardo Australia, Red Bull (ulosajo, ei aikaa).



Jalkapallo Miesten Euroopan MM-karsinnat:



Lohko I:



Turkki–Suomi 2–0 (2–0)



9. Cenk Tosun 1–0, 13. Tosun 2–0.



Suomi: Lukas Hradecky; Kari Arkivuo, Paulus Arajuuri (v), Niklas Moisander, Jere Uronen (v); Alexander Ring (v, 84. Petteri Forsell), Sakari Mattila (v, 67. Moshtagh Yaghoubi), Perparim Hetemaj, Robin Lod; Teemu Pukki (v), Joel Pohjanpalo (72. Eero Markkanen).



Yleisö: 32000.



Kosovo–Islanti 1–2 (0–2)



25. Björn Sigurdarsson 0–1, 35. Gylfi Sigurdsson 0–2, 52. Athde Nuhiu 1–2.



Kroatia–Ukraina 1–0 (1–0)



Lohko A:



Ruotsi–Valko–Venäjä 4–0 (1–0)



19. Emil Forsberg rp. 1–0, 49. Forsberg 2–0, 57. Marcus Berg 3–0, 78. Isaac Kiese Thelin 4–0.



Yleisöä: 30000.



Lohko B:



Andorra–Färsaaret 0–0.



Sveitsi–Latvia 1–0 (0–0)



66. Josip Drmic 1–0.



Lohko H:



Bosnia-Hertsegovina–Gibraltar 5–0 (2–0)



Kypros–Viro 0–0.



Lohko D: Georgia–Serbia 1–3 (1–1)



Itävalta–Moldova 2–0 (0–0)



Irlanti–Wales 0–0



Lohko G: Espanja–Israel 4–1 (2–0)



Liechtenstein–Makedonia 0–3 (0–1)



Italia–Albania 2–0 (1–0)



Naisten liiga: Ilves–HJK 1–2 (0–2), PK-35 Vantaa–Honka 1–0 (1–0), TPS–Pallokissat 3–1 (2–0), Åland U–ONS 3–2 (2–1).



Assen, Hollanti: Alle 19-vuotiaiden poikien EM-jatkokarsintaturnaus:



Kreikka-Suomi 4–1 (0–1)



Suomen maali: 18. Sergei Eremenko rp. 0–1.



Jääkiekko Liiga: Puolivälierien 3. ottelut:



TPS–HIFK 4–1 (2–0, 1–0, 1–1)



1. erä: 0.56 Patrik Virta (Erik Thorell-Timi Lahtinen) 1–0, 16.29 Jasper Lindsten 2–0 av vt.



2. erä: 30.34 Otto Nieminen (Topi Taavitsainen) 3–0.



3. erä: 49.12 Ryan O'Connor (Robert Leino) 3–1, 58.51 Patrik Virta (Jerry Ahtola-Erik Thorell) 4–1 tm.



Jäähyt yhteensä: TPS 6x2 min=12 min, HIFK 9x2 min, Joe Finley 10 min, Matt Generous 5 min + prk (20 min)=48 min.



Torjunnat: Oskari Setänen TPS 10+4+6=20, Kevin Lankinen HIFK 7+6+7=20 poissa 58.04–58.51.



Yleisöä: 11011.



Tappara–Ilves ja. 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)



1. erä: Maaliton.



2. erä: Maaliton.



3. erä: Maaliton.



Jatkoerä: 12.51 Otto Koivula (Tapio Laakso) 0–1 vt.



Jäähyt yhteensä: Tappara 1x2 min=2 min, Ilves 2x2 min=4 min.



Torjunnat: Dominik Hrachovina Tappara 9+8+9+3 =29, Antti Lehtonen Ilves 15+15+10+2=42.



Yleisöä: 7300.



KalPa–Pelicans 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)



1. erä: maaliton.



2. erä: 31.55 Alexander Ruuttu (Santeri Lukka-Balazs Sebok) 1–0, 36.32 Joonas Alanne (Justin Hodgman-Juha Leimu) 1–1.



3. erä: 55.19 Joonas Alanne (Antti Erkinjuntti-Nico Manelius) 1–2.



Jäähyt yhteensä: KalPa 3x2 min=6 min, Pelicans 2x2 min=4 min.



Torjunnat: Denis Godla KalPa 10+6+4=20 poissa 58.02–60.00, Janne Juvonen Pelicans 6+13+7=26.



Yleisöä: 4767.



JYP–HPK ja. 2–3 (2–1, 0–0, 0–1, 0–0, 0–1)



1. erä: 15.16 Joonas Lehtivuori (Sakari Manninen-Oula Palve) 0–1 yv, 15.34 Jerry Turkulainen (Juha-Pekka Hytönen-Mikko Kuukka) 1–1, 16.40 Jani Tuppurainen (Janne Tavi-Anssi Löfman) 2–1 yv.



2. erä: Maaliton.



3. erä: 58.02 Sakari Manninen (Joonas Lehtivuori-Teemu Turunen) 2–2 im vt.



1. jatkoerä: maaliton.



2. jatkoerä: 80.25 Petteri Nikkilä (Lehtivuori-Palve) 2–3.



Jäähyt yhteensä: JYP 4x2 min=8 min, HPK 4x2 min=8 min



Torjunnat: Pekka Tuokkola JYP 9+7+8+10+0=34, Emil Larmi HPK 12+11+4+14+0=41 poissa 57.51–58.02.



Yleisöä: 4185.



Seuraavat ottelut: 27.3. HIFK–TPS, HPK–JYP, Ilves–Tappara, Pelicans–KalPa.



NHL: Pittsburgh–NY Islanders vl. 3–4 (0–0, 2–3, 1–0, 0–0, 0–1), Detroit–Tampa Bay ja. 1–2 (0–0, 1–0, 0–1, 0–1), Dallas–San Jose 6–1 (1–0, 3–1, 2–0), D: Kari Lehtonen 20/21 torjuntaa. Anaheim–Winnipeg 3–1 (1–0, 1–1, 1–0).



Ruotsin liiga SHL, puolivälierien 5. ottelut (4 voitolla välieriin):



Växjö–Malmö 2–0 (0–0, 2–0, 0–0). V: Tuomas Kiiskinen 1+0, Olli Palola 0+1. Malmö johtaa otteluvoitoin 3–2.



Frölunda–Skellefteå 4–1 (1–0, 1–0, 2–1). S: Joni Ortio 13/16 torjuntaa. Skellefteå johtaa otteluvoitoin 3–2.



KHL:n välierät, länsilohkon 2. loppuottelu (4 voitolla liigafinaaleihin):



Pietarin SKA–Lokomotiv Jaroslavl 4–1 (0–1, 2–0, 2–0). SKA: Mikko Koskinen 28/29 torjuntaa.



SKA johtaa otteluvoitoin 2–0.



Koripallo Miesten Korisliiga:



Vilpas–Seagulls 81–69 (24–16, 9–16, 26–21, 22–16)



Seagulls: Raymond Cowels III 12/9, Antto Nikkarinen 10/2/8 syöttöä, Remy Abell 9/4, Jason Conley 9/3, Devonte Upson 9/2, Gerald Lee Jr. 8/3, Timo Heinonen 7/2, Carl Lindbom 3/6, Alex Vaenerberg 2/0, Antti Niskanen 0/3, Ricky Waxlax 0/0.



Naisten Korisliiga:



3. puolivälierät, kolmella voitolla välieriin: Espoo United–Kouvottaret 90–73 (22–15, 26–18, 23–21, 19–19). Espoo United välieriin voitoin 3–0.



PeKa–FoA 88–58 (26–10, 16–19, 26–9, 20–20). PeKa välieriin voitoin 3–0.



Miesten I divisioona A: 2. välierä, kolmella voitolla finaaliin:



ToPo–United 80–84 (24–20, 25–24, 20–22, 11–18)



United johtaa voitoin 2–0.



NBA: Houston–New Orleans 117–107, Charlotte–Cleveland 105–112, Indiana–Denver 117–125, Orlando–Detroit 115–87,



Washington–Brooklyn 129–108, Boston–Phoenix 130–120, Chicago–Philadelphia 107–117, Milwaukee–Atlanta 100–97, Golden State–Sacramento 114–100, Los Angeles Lakers–Minnesota ja. 130–119.



Lentopallo Miesten Mestaruusliiga: 2. puolivälierät, kolmella voitolla jatkoon:



Etta–Sampo 0–3 (20–25, 19–25, 14–25). Sampo johtaa voitoin 2–0.



Moottoripyöräily Heinola: Päijänteen ympäriajo:



Yleiskilpailun tilanne 1/2 päivän jälkeen: 1) Eero Remes Suomi, TM 3.00.58,23, 2) Eemil Pohjola Suomi, Husqvarna jäljessä 2.11,24 minuuttia, 3) Antti Hellsten Suomi, Husqvarna –2.27,26, 4) Henric Stigell Suomi, Husqvarna –2.50,40, 5) Marko Tarkkala Suomi, Husqvarna –3.51,15, 6) Aleksi Jukola Suomi, KTM –4.23,43.



MM-sarjan 1/18 osakilpailu:



EnduroGP-luokka: 1) Hellsten 3.03.25,49, 2) Tarkkala –1.23,89, 3) Jukola –1.56,17.



Enduro2-luokka: 1) Remes 3.00.58,23, 2) Stigell –2.27,26, 3) Rauchenecker –4.59,56.



Mäkihyppy Planica: Maailmancupin joukkuekisa, HS 225:



1) Norja (Robert Johansson, Johann Andre Forfang, Anders Fannemel, Andreas Stjernen) 1551,6 pistettä, 2) Saksa 1502,6, 3) Puola 1493,8...11) Suomi (Jarkko Määttä, Antti Aalto, Lauri Asikainen, Ville Larinto) 547,9. –Suomi karsiutui toiselta kierrokselta.



Joukkueiden maailmancupin pistetilanne: 1) Puola 5727, 2) Itävalta 5451, 3) Saksa 5358...11) Suomi 164.



Raviurheilu Kuopio: Toto 76:



5. lähtö, Toto 76-1, lv 2100 m: 1) Sylvie De Vie/Tapio Perttunen 16,8 (6,08), 2) Also Starring 17,9 x (8,04).3) Blackened 17,4 (5,89).4) Cold Seastar 17,4 (16,26). Toto (12-7-13): 6,08 2,19-2,71-3,54 20,45.



6. lähtö, Toto 76-2 TROIKKA-1, sh 2100 m Huippudivisioonakarsinta: 1) Kartelli/Antti Turunen 28,7a (16,79), 2) Prontus 28,7a (25,19).3) Hissun Aarre 28,8a x (1,82).4) Herra Hanuri 28,8a (36,82).poissa: 5. Toto (6-2-4): 16,79 2,91-3,65-1,42 74,26. Troikka: 868,48.



7. lähtö, Toto 76-3, sh 2100 m Nousija- vs. Haastajadivisioonakarsinta: 1) Ekosan/Terho Rautiainen 28,2 (5,76), 2) Untero 28,4 (7,2).3) Valtin Simo 29,5 (4,25).4) Kukkarosuon Manu 30,0 (9,19). Toto (15-14-3): 5,76 1,97-2,58-2,14 15,21.



8. lähtö, Toto 76-4 Toto4-1, lv 2100 m Kultadivisioona: 1) Venice/Mika Forss 15,9a (2,18), 2) Midnight Hour 15,9a (1,95).3) Callela Ladyboss 16,2a (18,0).4) Vilar Lake 16,2a (15,03).poissa: 6. Toto (5-4-7): 2,18 1,12-1,13-1,42 1,70. Toto4 voitto-osuus: 2,70.



9. lähtö, Toto 76-5 Toto4-2 TROIKKA-2, lv 2600 m Haastajadivisioonakarsinta: 1) Safe Crossing/Kenneth Danielsen 18,8a (2,8), 2) Count Forever 18,9a (5,06).3) Delilah 18,9a (29,44).4) Kunnaan Einar 19,0a (27,08). Toto (6-10-1): 2,80 1,47-1,67-3,15 8,42. Toto4 voitto-osuus: 3,70. Troikka: 112,37.



10. lähtö, Toto 76-6 Toto4-3 DUO-1, sh 2100 m Tähtidivisioona vs. Valiodivisioonakarsinta: 1) Diktaattori/Jani Ruotsalainen 26,6 (2,24), 2) Siirin Älli 27,0 (8,42).3) Villikunkku 28,0 (17,4).4) Ekin Toive 28,2 (3,43). Toto (8-10-1): 2,24 1,31-2,07-2,74 10,17. Toto4 voitto-osuus: 4,60.



11. lähtö, Toto 76-7 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-3, lv 1600 m Pronssidivisioona: 1) Finally Famous/Mika Forss 15,6a (1,6), 2) Archie Press 15,7a (17,49).3) Lago Negro 15,9a (14,81).4) Donnie Brasco 16,3a (19,5).poissa: 11. Toto (4-10-5): 1,60 1,29-2,92-2,35 6,80. Toto4 voitto-osuus: 4,70. Troikka: 44,37. Päivän Duo: 8-4, kerroin: 3,74.



Salibandy Miesten liiga: Puolivälierien 5. ottelut (4 voitolla jatkoon):



EräViikingit–Nokian KrP 8–6 (3–2, 3–2, 2–2). EräViikingit välieriin otteluvoitoin 4–1.



Classic–Indians 5–1 (2–0, 1–1, 2–0). Classic välieriin otteluvoitoin 4–1.



SPV–Oilers ja. 3–2 (0–0, 1–0, 1–2, 1–0). SPV johtaa voitoin 3–2.



Naisten liiga: Puolivälierien 1. ottelut (3 voitolla välieriin): Classic–Koovee 9–1 (3–0, 3–0, 3–1), SB-Pro–NST 7–2 (3–1, 3–1, 1–0), SSRA–M-Team 5–4 (0–2, 0–1, 5–1), TPS–PSS 4–7 (1–2, 1–4, 2–1).



Tennis Miami: Miesten ATP-Masters -turnaus (palkintoarvo 6993450 dollaria):



Nelinpelin 1. kierrosta: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1)–Juan Sebastian Cabal/Robert Farah Kolumbia 6–3, 4–6, 10–8.



Voimistelu Doha, Qatar: Telinevoimistelun maailmancup:



Miehet:



Hyppy, finaali: 1) Thanh Tung Ie Vietnam 14,733, 2) Artut Davtyan Armenia 14,433, 3) Heikki Saarenketo Suomi 14,366.



