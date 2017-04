Päivän lehti 26.4.2017

Guardians of Galaxy vol. 2. Ohjaus James Gunn. Pääosissa Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Bradley Cooper. 136 min, K12. ★★★



Guardians of Galaxy vol. 2 edustaa sitä massaelokuvan haaraa, jolle pitäisi jo keksiä oma nimityksensä. Puhtaaksi näytelmä- eli live action -elokuvaksi tällainen digi-ilottelu meinaa tukehtua tietokoneella luotuun grafiikkaan.



Mutta animaatioksikaan ei parane kutsua – esittäähän viisihenkisen sankariryhmän jäsenistä kolmea elävä ihminen eikä piirroshahmo.



Onneksi tällä kertaa muoto palvelee sisältöä. Guardians of Galaxy -elokuvat ovat ylitse­ampuvia parodioita supersankarispektaakkeleista, joten keinotekoinen pinta pikemminkin kuorruttaa karikatyyriä.



Isoimmat ansiot jäävät ulkokuoreen.



Sankarijoukkoon kuuluu Maan ihminen, vihreä miekkanainen, arpitatuoitu muskeli­kasa, vähäsanainen puuolento ja kettumainen pesukarhu.



He reissaavat planeetalta toiselle, sanailevat ja räjäyttelevät. Rahaa ja taitoa olisi ollut tehdä piikikästäkin parodiaa, mutta megaelokuvan kohderyhmä sellaiseen liian laaja.



Lippuluukuille odotetaan Pacmanin, He-Manin ja Ritari Ässän suurkuluttajia eli 1970- ja 80-lukujen poikia sekä heidän poikalapsiaan.



Kumpikin porukka tunnistaa supersankareiden maneerit ja osaa nauraa niille, ja tämän elokuvan tekijöiden pyrkimys itse­ironiaan onkin silmiinpistävän voimakas. Kohtauksia oikein pysäytetään sankarien arvovaltaa nävertävälle vitsailulle.



Harmi, ettei jättibudjetin kanssa ei voi lyödä reippaasti läskiksi. Sankarikuvien jalustoja nakerretaan, mutta patsaita ei uskalleta kaataa.



Ja totta kai tämänkin elokuvan ytimessä piilee perinteinen perheen ja erityisesti isä–poika-suhteen ylistys.



Pintaraapaisun verran käsitellään kysymyksiä isyydestä, uusperheestä ja ilman isää kasvamisesta. Kunnes onkin aika syöksyä seuraavalle planeetalle.