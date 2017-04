Päivän lehti 26.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomen kuntavaalien ja nyt myös Ranskan presidentinvaalin tulokset kertovat, että on aika lopettaa huutelu, ainakin ministeriauton takapenkiltä. Hallituksen on aika ryhdistäytyä.



Jos jokin puolue vielä haikailee markkaa takaisin, on selvästi sanottava: orastavaa talouskasvua ei saa vaarantaa populismilla.



Juha Sipilä (kesk) ja Petteri Orpo (kok): näyttäkää valtiomiestaitonne. Nyt ei auta, että ”otetaan esille ensi viikolla”.



Jouko Rönkä



Helsinki