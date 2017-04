Päivän lehti 26.4.2017

Kun

Kuusisaaresta

Itäkeskuksen

Kun

”Kaupunginosien

Lähteet: Välttelyä vai vetovoimaa? Asuinympäristön vaikutus asuinalueilla viihtymiseen ja muuttopäätöksiin pääkaupunkiseudulla (Helsingin kaupungin tietokeskus 2016), Tilastokeskus, Nielsen

Eräiden alueiden vertailua Helsingissä

Kuusisaari

Itäkeskus

Tammisalo

Ala-Malmi