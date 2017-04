Tuloksia, tv-urheilua, rahapelejä

Päivän lehti 26.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Golf Miesten maailmanlista:



1) Dustin Johnson USA 12,77 keskiarvopistettä (edellisen viikon sijoitus 1), 2) Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 8,72 (2), 3) Jason Day Australia 8,18 (3), 4) Hideki Matsuyama Japani 7,97 (4), 5) Jordan Spieth USA 7,56 (5), 6) Henrik Stenson Ruotsi 7,33 (6), 7) Sergio Garcia Espanja 7,24 (7), 8) Justin Rose Englanti 5,52 (8), 9) Rickie Fowler USA 5,44 (9), 10) Adam Scott Australia 5,37 (10),



... 213) Mikko Korhonen Suomi 0,79 (213),... 258) Mikko Ilonen Suomi 0,68 (251),... 494) Oliver Lindell Suomi 0,32 (486),... 550) Roope Kakko Suomi 0,26 (533),... 555) Tapio Pulkkanen Suomi 0,26 (1037).



Jalkapallo Tammela: Alle 15-vuotiaiden poikien maaottelu:



Suomi–Slovakia 1–0 (1–0)



Suomen maali: Nooa Laine.



Peli oli vuoden 2002 ikäluokan ensimmäinen maaottelu. Suomi ja Slovakia kohtaavat toistamiseen torstaina.



Jääkiekko Liiga: 5. loppuottelu (4 voitolla Suomen mestariksi):



Tappara–KalPa 2–1 (0–0, 1–0, 1–1)



1. erä: Maaliton.



Jäähyt: 9.46 Sami Mutanen KalPa 5+20 min (kärsi Mikko Nuutinen).



2. erä: 21.22 Teemu Nurmi (Otso Rantakari–Jukka Peltola) 1–0 yv.



Jäähyt: 20.57 Janne Keränen KalPa 2 min, 28.57 Otto Rauhala Tappara 2 min, 37.44 Jani Lajunen Tappara 2 min.



3. erä: 50.14 Jere Karjalainen (Jani Lajunen) 2–0, 56.16 Janne Keränen (Jesse Mankinen–Jyri Junnila) 2–1 im.



Jäähyt: 57.13 Balazs Sebok KalPa 2 min.



Jäähyt yhteensä: Tappara 2x2 min=4 min, KalPa 2x2 min, Sami Mutanen 5 min + PRK (20 min)=29 min



Torjunnat: Dominik Hrachovina Tappara 7+7+7=21, Eero Kilpeläinen KalPa 6+11+8=25 (poissa 55.59–56.16, 59.22–60.00).



Yleisöä: 7 300.



Tappara johtaa voitoin 3–2.



Liigan pudotuspelit:



Pistepörssi:



1) Roope Hintz HIFK, 14 ottelua, 3 maalia+11 syöttöä=14 pistettä, 4 rangaistusminuuttia, 2) Juuso Puustinen HIFK, 13, 6+6=12, 2, 3) Janne Keränen KalPa, 17, 6+6=12, 4, 4) Veli-Matti Savinainen Tappara, 16, 5+6=11, 30, 5) Jesse Mankinen KalPa, 17, 5+6=11, 27, 6) Valtteri Kemiläinen Tappara, 17, 3+8=11, 10, 7) Joonas Rask HIFK, 13, 4+6=10, 6, 8) Michel Miklik JYP, 15, 6+3=9, 16, 9) Kristian Kuusela Tappara, 17, 5+4=9, 6, 10) Jukka Peltola Tappara, 17, 4+5=9, 0,



11) Henrik Haapala Tappara, 16, 2+7=9, 6, 12) Jani Lajunen Tappara, 17, 2+7=9, 8, 13) Janne Tavi JYP, 15, 1+8=9, 8, 14) Juha-Pekka Hytönen JYP, 15, 5+3=8, 8, 15) Jaakko Rissanen KalPa, 17, 4+4=8, 10, 16) Anssi Löfman JYP, 15, 3+5=8, 2.



Koripallo Miesten Korisliiga:



Välierä 5/7, neljällä voitolla finaaliin:



Kataja–Seagulls 91–71 (19–18, 23–19, 32–15, 17–19)



Kataja: Jarekious Bradley 26/8, Teemu Rannikko 18/3/10 syöttöä, Rion Brown 13/8, Ilari Seppälä 10/1, Daniel Mullings 10/4, Tommi Huolila 6/3, Vesa Mäkäläinen 5/2, Johannes Lasaroff 3/0, Darryl Bryant 0/1, Atte Perttu 0/0, Jesse Niemi 0/2.



Seagulls: Raymond Cowels III 16/3, Gerald Lee Jr. 13/7, Jason Conley 11/5, Antto Nikkarinen 10/4/7 syöttöä, Carl Lindbom 8/4, Remy Abell 4/2, Devonte Upson 4/4, Timo Heinonen 3/4, Alex Vaenerberg 2/1, Antti Niskanen 0/4.



Erotuomarit: Johannes Sarekoski, Ville Selkee, Ari Malkamäki.



Yleisö: 2 394.



Kataja finaaliin otteluvoitoin 4–1.



NBA: Pudotuspelien 1. kierrosta (4:llä otteluvoitolla jatkoon):



Itälohko:



Atlanta–Washington 111–101



A: Paul Millsap 19/9, W: Bradley Beal 32/5, John Wall 22/5/10 syöttöä.



Voitot 2–2.



Toronto–Milwaukee 118–93



T: Norman Powell 25/4, Serge Ibaka 19/6, M: Giannis Antetokounmpo 30/9, Malcolm Brogdon 19/2.



Toronto johtaa voitoin 3–2.



Länsilohko:



Portland–Golden State 103–128



P: Damian Lillard 34/1, Al-Farouq Aminu 25/7, GS: Stephen Curry 37/7/8 syöttöä, Draymond Green 21/6.



Golden State jatkoon voitoin 4–0.



Lentopallo Puchoc, Slovakia:



Alle 19-vuotiaiden miesten EM-lopputurnaus:



Turkki–Suomi 3–1 (25–20, 25–22, 22–25, 25–20)



Ranska–Romania 3–2, Slovakia–Tshekki 2–3



Salibandy Miesten maajoukkue Euro Floorball Tour -turnaukseen Turkuun 27.–29. huhtikuuta:



Maalivahdit: Santtu Strandberg EräViikingit, Pyry Luukkonen TPS.



Puolustajat: Juha Kivilehto Helsingborg, Janne Lamminen Classic, Jonne Junkkarinen Happee, Krister Savonen Classic, Mikko Leikkanen Classic, Eemil Ukkonen Happee.



Hyökkääjät: Janne Hoikkanen Happee, Eemeli Salin Classic, Jussi Piha Classic, Nico Salo Classic, Mika Kohonen Helsingborg, Ville Lastikka Wiler-Ersigen, Casper Pfitzner Oilers, Peter Kotilainen Happee



Sami Johansson Classic, Miko Kailiala EräViikingit, Kevin Söderling EräViikingit.



Päävalmentaja: Petteri Nykky.



Suomi kohtaa torstaina Tshekin, perjantaina Sveitsin ja lauantaina Ruotsin.



Sulkapallo Kolding, Tanska: EM-kisat, suomalaisten tuloksia avauspäivältä:



Miehet:



Kaksinpelin 1. kierrosta: Kalle Koljonen Suomi–Nick Fransman Hollanti 11–21, 22–20, 21–15, Eetu Heino Suomi–Collins Valentine Filimon Romania 21–14, 21–9.



Naiset:



Kaksinpelin 1. kierrosta: Nanna Vainio Suomi–Lilit Poghosyan Armenia 21–11, 21–11, Yvonne Li Saksa–Airi Mikkelä Suomi 25–23, 21–12.



Sekanelinpelin 1. kierrosta: Anton Kaisti/Jenny Nyström Suomi–Gregory Mairs/Jenny Moore Britannia 21–19, 21–12.



Tennis Barcelona, Espanja: ATP500-turnaus:



Nelinpelin 1. kierrosta: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (1)–Rohan Bopanna Intia/Pablo Cuevas Uruguay 7–6 (7–3), 7–6 (7–2).



Kontinen ja Peers kohtaavat puolivälierissä Romanian Florin Mergean ja Pakistanin Aisam-Ul-Haq Qureshin.



Tv-urheilua Yle TV2



18.00 Futsal: Sievi FS-KaDy, 1. finaali



C More Max



19.00 Ravit: Toto65, Vermo



C More Sport 1



12.00-20.00 Tennis: ATP 500, Barcelona



Eurosport 1



12.00, 16.30 ja 21.00 Snookerin MM



Eurosport 2



17.00 Pyöräily: Tour de Romandie



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Valioliiga: Crystal Palace-Tottenham



Viasat Fotboll



20.30 La Liga: Barcelona-Osasuna



22.30 La Liga: Deportivo-Real Madrid



Viasat Urheilu



21.45 Saksan cup: Bayern München-Dortmund



05.35 NHL Playoffs: Anaheim-Edmonton



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



03.05 NHL Playoffs: St. Louis-Nashville



Rahapelejä



Keno 17/17



Myöhäisarvonta (24.4.): 5, 7, 8, 10, 13, 22, 24, 25, 29, 38, 50, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 66, Kunkkunumero: 53



Päiväarvonta (25.4.): 1, 3, 9, 13, 15, 18, 21, 29, 30, 34, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 64, 66, Kunkkunumero: 18



Ilta-arvonta (25.4.): 4, 7, 13, 15, 16, 17, 23, 26, 31, 42, 44, 46, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 67, 69, Kunkkunumero: 42