Sähköautosta haaveilevan ajokuume talttuu sähkömopollakin

Kirjoittelu sähköautoista on ollut häkellyttävän kritiikitöntä. Miksi kukaan ei ole ollut huolissaan kuuluisasta tavallisesta ihmisestä? Sähköautojen hinnat ovat niin korkeat, ettei vähä­varaisella ole mitään mahdollisuuksia hankkia sellaista.



En ole myöskään nähnyt yhtäkään poikkipuolista sanaa suunnitelmista antaa sähkö­autojen suurituloisille ostajille tuhansien eurojen verohelpotukset. Paradoksin huippu lienee, että sähköautojen verohelpotukset maksatetaan niiden selkänahasta, joilla ei ole varaa näitä autoja hankkia. Jo nyt vanhoja autoja verotetaan kohtuuttomasti, vaikka niistä on aikoinaan maksettu huippu­korkea autovero.



Suomessa ei ole yhtään miljoonakaupunkia, joihin sähköautot sopivat mitä parhaimmin. Pitkät välimatkat ja talvikelit eivät houkuttele sähköauton käyttöön.



Kannatan sähköautoilua, mutta en sen ympärillä vellovaa hypetystä, jopa suoranaista hysteriaa. Meillä suomalaisilla ei ole mitään syytä eikä kiirettä lähteä sähköautobuumin maksumiehiksi.



Kovimpaan kuumeeseen voi hankkia vaikkapa polkupyörän säännöillä ajettavan sähkö­mopon. Olen ajellut sellaisella tänä kesänä runsaat tuhat kilometriä. Se on avannut minulle aivan uuden maailman kauniin kaupunkimme sydämessä.



Kalevi Kataja



Seinäjoki