Päivän lehti 26.8.2017

Katsotaan säätilastoista, kannattaako koululaisten kesälomaa siirtää

Koulujen kesälomien siirtämistä myöhemmäksi on toivottu jatkuvasti. Perusteluna on käytetty elokuun lämpimiä ilmoja.



Lopetetaan arvailu ja tarkastellaan kesäkuun alkua ja elokuun loppua tilastojen perusteella. Selvitetään kummankin ajanjakson keskilämpötilat, valoisan ajan pituudet, aurinkoisuus, tuulisuus, sademäärä ja sadepäivien lukumäärä vaikkapa 50 vuoden ajalta.



Kun näin tehdään, on helppo päättää, milloin koulujen kesälomat on parasta pitää.



Ilkka Ylönen



Vantaa