Päivän lehti 26.8.2017

Olemme hukanneet itsemme keskelle vaurautta ja hyvinvointia

Saamme päivittäin lukea ja kuulla, miten Suomen hyvinvointiyhteiskunta on uhattuna. Valtion alijäämä kasvaa, pohjoismainen ja Suomen hyvinvointimalli on rikki, poliittinen kenttä on kriisissä, ja maailma ympärillämme on täynnä nerokkaita innovaatioita ja menestystä, joita me suomalaiset emme saamattomuuttamme pysty omaksumaan.



Olematta eri mieltä siitä, että meillä on taloudellisia haasteita, koska veronmaksajien ja verorahoista riippuvaisten suhde on kasvanut kestämättömäksi ja politiikan kenttää leimaa heikosta johtamisesta johtuva vastakkainasettelun ilmapiiri, olisin kuitenkin sitä mieltä, että ongelman ydin on joku muu kuin se, mikä puolue hallitusta johtaa tai millaista vero- ja sosiaalipolitiikkaa Suomessa parhaillaan harjoitetaan.



Monen kaltaisteni tavoin olen viime aikoina käynyt useita keskusteluja Suomen tilanteesta ja siitä, mitä pitäisi tehdä asioiden korjaamiseksi. Olen keskustellut ystävien, työtovereiden, korkeapalkkaisten, matalapalkkaisten, työttömien, terveiden ja sairaiden kanssa. Kaikissa näissä keskusteluissa on ollut samat kolme piirrettä: ihmiset pitävät itseään kaltoin kohdeltuina, he uskovat, että paha ja syy ongelmiin sijaitsee muualla kuin itsessä, ja he eivät argumentoinnissaan joko pysty tai halua nähdä omien olosuhteidensa hyviä puolia.



Tämä tyytymättömyys, joka näyttää olevan yhteiskuntaluokasta, veroprosentista tai ideologisesta suuntauksesta riippumatonta, johtuu siitä, että olemme ihmisinä hukanneet itsemme keskelle hyvinvointia ja vaurautta, jota pidämme itsestäänselvyytenä. Uskomme, että meillä on oikeus johonkin enempään ja suurempaan kuin mitä meille on annettu tai minkä olemme itsellemme tehneet.



Hyvinvoinnissa ja vauraudessa ei luonnollisesti ole mitään vikaa. Voidaksemme nauttia näiden tuomista hedelmistä ja luoda ympärillemme uutta hyvinvointia ja onnea velvollisuutemme on kuitenkin tutkia syvemmin, mitä tarkoittaa olla ihminen, joka kantaa vastuuta itsestään, läheisistään sekä luonnosta. Emme saa unohtaa, että ihmisestä tuli lajeista menestyksekkäin, koska opimme tekemään yhteistyötä ja kommunikoimaan. Unohtaa ei saa sitäkään, että moraali, etiikka ja hyvä käytös eivät ole peruja laista tai uskonnosta vaan siitä, että ihminen läpi aikojen on hyötynyt olemalla hyvä muille.



Emme elä taloudellisessa emmekä poliittisessa kriisissä vaan ihmisyyden kriisissä. Tie eteenpäin vaatii, että panostamme voimakkaammin inhimilliseen pääomaamme kasvatuksen, koulutuksen, välittämisen, johtamisen sekä avoimen ja rikkaan keskustelun muodossa.



Lars Schulman



Espoo