Päivän lehti 26.8.2017

Talkoopuheet vievät kohti Rinteen viimeistä taistoa

Etelä-Suomen Sanomat toteaa, ettei puheenjohtaja Antti Rinteen (sd) olisi kannattanut puhua synnytystalkoista.



”Jos keski-ikäinen mies puhuu talkoista niin herkän asian kuin synnytyksen yhteydessä, hän voi olla varma joutumisestaan alan parhaiden asiantuntijoiden hampaisiin. Synnyttäneet naiset, jos ketkä, tietävät, että toimituksesta on reipas talkoohenki kaukana.”



Savon Sanomien mukaan Rinteen huono ilmaus vei huomion oikeasta huolesta.



”Huomion kiinnittäminen vähäiseen syntyvyyteen oli kuitenkin Rinteeltä arvokas teko. – – Synnytystalkoita parempi sana olisi perhepolitiikkatalkoot, jos kerran pitää talkoista puhua.”



Pohjalainen pohtii, että tärkeää asiaa keventämään tarkoitettu sutkaus sysää Rinteen hyvin lähelle viimeistä taistoa.



”Hän ei osannut lukea ajan merkkejä vaan kuvasi asiaa oman ikäluokkansa re­toriikalla. Se kerronta on kaukana punavihreästä puhetyylistä, johon Sdp on yrit­tänyt tarrautua, huonolla menestyksellä.”



Karjalainen arvioi puolueväeltä sataneen julkisen kritiikin osoittavan, kuinka heiveröinen Rinteen asema Sdp:ssä on.



”Rinne on saanut jatkaa vain, koska hänelle ei ole löytynyt selvää haastajaa. Nyt sellainen on löytynyt: Sanna Marin.”