Päivän lehti 26.8.2017

”Uskallan puolustaa myös sitä, että joku tolkku täytyy olla verotuksessakin”, sanoo toista budjettiaan tekevä

Vuosi

Orpo

Budjetin

Orpon

Viisi kysymystä

sitten Petteri Orpo http://www.hs.fi/haku/?query=petteri+orpo oli vastavalittu kokoomuksen puheenjohtaja, joka teki valtiovarainministerinä ensimmäistä budjettiaan.Nyt syntyy toinen budjetti, mutta aivan eri tunnelmissa. Muutos on Orpon mukaan ”valtava”.Talous kasvaa pitkästä aikaa kunnolla, mikä alkaa näkyä julkisessa taloudessa. Kesäkuun ennusteen mukaan verotulot kasvavat tänä vuonna 500 miljoonaa euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Työttömyysmenot vähenevät tänä vuonna ainakin 130 miljoonaa euroa.Myös velanoton tarve pienenee. Lisäksi Orpo uskaltaa vihdoin luvata, että hallituksen tavoittelema 72 prosentin työllisyysaste voi sittenkin toteutua tällä vaalikaudella.”Meillä on mahdollisuus päästä ainakin lähelle. Tässä on vielä paljon aikaa ja hyvin tiedossa, minkätyyppisiä asioita pitäisi tehdä.”Mutta sekään ei riitä. Orpon mukaan 2020-luvulla tavoitteena pitää olla 75 prosentin työllisyysaste, jotta Suomi pääsisi muiden Pohjoismaiden tasolle.on haastattelupäivänä istunut ensin hallituksen verotyöryhmässä elinkeinoministeri Mika Lintilän http://www.hs.fi/haku/?query=mika+lintilan (kesk) ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon http://www.hs.fi/haku/?query=sampo+terhon (uv) kanssa ja jatkanut siitä pääministeri Juha Sipilän http://www.hs.fi/haku/?query=juha+sipilan (kesk) ja Terhon kanssa.He pohjustavat budjettiriihtä eli koko hallituksen budjettineuvotteluja, jotka ovat ensi viikolla. Jos hallitus vielä loppukaudellaan haluaa käynnistää uudistuksia, nyt niistä pitäisi sopia budjetin vero- ja menopäätösten lisäksi.Kevään kehysriihi oli tässä suhteessa lässähdys: perhevapaauudistus lakaistiin maton alle, eikä yritystukien karsimiselle tehty uhosta huolimatta mitään.Paineita tulee siitä, että Orpon johtama kokoomus on nyt ykkösenä mielipidetiedusteluissa mutta hallituskumppanit kompuroivat pahasti. Keskustalaisten mielestä Sipilän pitäisi budjettineuvotteluissa näyttää kaapin paikka ja osoittaa johtajuutta. Perussuomalaisista revennyt Uusi vaihtoehto tarvitsisi näyttöjä siitä, ettei se ole pelkkä hallituksen pikku apulainen.veropäätöksistä hallitus rakentaa kokonaisuutta, jossa Orpon mukaan täytyy ottaa huomioon hallitusohjelman kirjaukset ja kilpailukykysopimuksen tulkinta.”Lisäksi nyt kun eletään hyvinkin vahvaa nousukautta, siitä syntyvä liikkumavara pitäisi käyttää samaan aikaan velkaantumisen taittamiseen.”Ei siis menolisäyksiä eikä säästöpäätösten perumista, Orpo sanoo.Verotuksessa Orpon tavoite on, että hallitus ”niin paljon kuin pystyy” estäisi pieni- ja keskituloisten verotuksen kiristymisen. Tarkalleen ottaen hallituksen pitäisi tuloverotusta keventämällä estää ostovoimaa heikkenemästä, kun työntekijämaksut nousevat ensi vuonna kilpailukykysopimuksen mukaisesti.”Mistään päätä huimaavista summista ei puhuta. Mitään ei kuitenkaan voi olla tekemättä, sillä muuten palkansaajan verotus kiristyy. Ei tässä pelkästään makrotaloutta voi katsoa, vaan pitää katsoa koteihinkin. Pienilläkin veromuutoksilla on iso vaikutus.”Jos tuloverotusta kevennetään, hallitus rahoittaa osan veromenetyksistä tutulla tavalla: korottamalla välillisiä haitta- ja ympäristöveroja. Vanhat tutut verotuksen kohteet, kuten alkoholi, ovat eturintamassa, eli hallitus ei ole keksimässä veneveron kaltaisia uutuuksia.Keskustan ja Uuden vaihtoehdon suunnasta on jo kuultu, että hyvätuloisten kireämpää verotusta eli solidaarisuusveroa pitää jatkaa laajempana vielä ensi vuonnakin.Hallitus päätti ohjelmassaan, että se laskee solidaarisuusveron alarajan 90 000 eurosta 72 300 euroon. Verotuksen tiukennus tehtiin kuitenkin vain määräajaksi, vuosiksi 2016 ja 2017.”Kokonaisratkaisun pitää olla oikeudenmukainen”, Orpo sanoo. Hän muistuttaa, että Suomessa on maailmanennätysluokkaa oleva veroprogressio, jossa verotus kiristyy tulojen kasvaessa.”Korkeimmista ansiotuloista maksetaan todella korkeaa veroa. Sitä ei voi loputtomasti nostaa. Uskallan puolustaa myös sitä, että joku tolkku täytyy verotuksessakin olla. Ihmisiä pitää kannustaa tekemään enemmän töitä ja kouluttautumaan – Suomi tarvitsee sitä.”Orpo ärsyyntyy Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen http://www.hs.fi/haku/?query=antti+rinteen ehdotuksesta, jonka mukaan ostovoimaa pitäisi veronkevennysten sijasta vahvistaa palkankorotuksilla.”Poliitikkojen ei pitäisi seipäälläkään koskea palkkaratkaisuihin, vaikka olisi millainen ay-tausta. Neuvottelut pitää käydä työmarkkinoiden lähtökohdista. Toivottavasti löytyy työllisyyttä tukevia ratkaisuja nyt kun talous on saatu kääntymään.”Orpo harmittelee, että Sdp saa veronkevennykset kuulostamaan siltä kuin hallitus tekisi vääryyttä suomalaisille.mukaan vahva nousukausi on se hetki, jolloin olisi helpompi käynnistää pitkään puhutut rakenteelliset uudistukset. Hän on alkanut puhua kestävyysvajeen lisäksi myös osaamis- ja työllisyysvajeesta.”Ei voi olla niin, että tämä kasvu leikkaa kiinni siihen, että yritykset eivät saa osaavaa työvoimaa. Meidän täytyy kaikilla koulutuksen tasoilla ja työpaikoilla nostaa osaamistasoa”, Orpo sanoo.”Investoinnit lähtivät liikkeelle viime vuoden lopulla, ja se tuo tullessaan tuotannon laajentamisen ja uudet rekrytoinnit. Nyt jos koskaan kannattaisi käyttää kaikki energia työn tarjonnan lisäämiseen.”Tällä Orpo tarkoittaa, että hallituksen pitäisi raivata erilaisia työllistymisen esteitä ja tehdä kaikkensa, että pienipalkkainenkin työ kannattaisi ottaa vastaan. Esimerkiksi perhevapaiden uudistuksessa pitää Orpon mukaan päästä liikkeelle budjettiriihessä.”Kun on heikompi aika, heti kysytään, miksi työn tarjontaa pitäisi lisätä, kun ei ole työpaikkojakaan. Nyt on.”Yritykset saavat vuosittain neljä miljardia euroa erilaisia tukia, joista osa tulee kevyemmän verotuksen kautta. Tukien leikkauksista on puhuttu vuosikaudet, mutta tälle hallitukselle tehtävä taitaa olla ylivoimainen.”Teollisuuden tuissa en halua vielä ottaa sitä riskiä, että menetämme satoja tai tuhansia työpaikkoja. Olen valmis siihen, että tukien leikkauksesta tehtäisiin pitkäaikainen, suunnitelmallinen ohjelma”, Orpo sanoo.

1. Kehu opposition edustajaa.

”Vihreiden Touko Aaltoa http://www.hs.fi/haku/?query=touko+aaltoa voin kehua aiempien kokemusten ja rakentavan startin perusteella.”

2. Kenen kanssa olit viimeksi lounaalla?

”Tylsä vastaus, mutta pääministerin ja Sampo Terhon http://www.hs.fi/haku/?query=sampo+terhon kanssa. Ihan käytiin ruokalassa syömässä tänään.”

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

”Minulla on puolivälissä Luca D’Andrean http://www.hs.fi/haku/?query=luca+d%E2%80%99andrean Rotko. Se on vähän samantyylinen kuin Totuus Harry Quebertin tapauksesta, jonka luin viimeksi, kun oli vapaata.”

4. Mistä suutuit viimeksi?

”Budjettiesityksestä – kun palataan siihen, mistä on jo kertaalleen sovittu.”

5. Mitä teet viikonloppuna?

”Valmistaudun budjettineuvotteluihin, mutta yritän tehdä sen mökillä.”