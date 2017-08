Päivän lehti 26.8.2017

Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Jääkiekko Tranås, Ruotsi: Naisten neljän maan turnaus, 1. päivä:



Suomi–Venäjä 3–1 (1–0, 2–1, 0–0)



Suomi: Susanna Tapani 1+0, Petra Nieminen 1+0, Venla Hovi 1+0, Jenni Hiirikoski 0+2, Isa Rahunen 0+1, Petra Nieminen 0+1, maalivahti Noora Räty 22/23 torjuntaa.



KHL perjantaina:



SKA Pietari–Jokerit 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)



Minskin Dinamo–Vitjaz 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)



Moskovan Dinamo–Moskovan TsSKA 1–6 (0–0, 1–5, 0–1)



Metallurg Magnitogorsk–Traktor Tsheljabinsk 2–1 (1–1, 0–0, 1–0)



Lada Toljatti–Avtomobilist Jekaterinburg 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)



Lokomotiv Jaroslavl–Slovan Bratislava 5–1 (3–1, 1–0, 1–0) L: Petri Kontiola 2+0. S: Tommi Taimi 0+1.



Mestarien liiga CHL:



Suomalaisjoukkueiden tulokset:



JYP, Suomi–Zug, Sveitsi 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)



JYPin maalit: Janne Kolehmainen, Jerry Turkulainen, Juuso Puustinen.



Brynäs, Ruotsi–HIFK, Suomi vl. 4–3 (0–1, 2–0, 1–2, 0–0, 1–0)



HIFK: Patrik Carlsson 2, Henri Tamminen.



Salzburg, Itävalta–Tappara, Suomi 1–6 (1–3, 0–2, 0–1)



Tapparan maalit: Jukka Peltola, Juhani Jasu, Jere Karjalainen, Otto Rauhala, Kristian Kuusela, Mikko Lehtonen.



Koripallo Helsinki: Miesten maaottelu:



Suomi–Venäjä 91–100 (38–45)



Suomi: Lauri Markkanen 26/4, Carl Lindbom 11/3, Sasu Salin 9/2, Mikko Koivisto 9/0, Petteri Koponen 6/3/8s, Jamar Wilson 6/1, Shawn Huff 5/3, Erik Murphy 5/1, Teemu Rannikko 5/1, Matti Nuutinen 5/0, Tuukka Kotti 4/3.



Paini Pariisi: MM-kilpailut, vapaapainin suomalaisia:



86 kg: Ville Heino–Loma Luyeye Kongon dt ypv 0.40 (10–0), J'Den Cox USA–Heino 9–6.



Heino sijoittui 12:nneksi.



125 kg: Koung-jin Nam Etelä-Korea–Jere Heino 6–0.



Heino sijoittui 21:nneksi.



Pesäpallo Miesten Superpesis:



Puolivälierien 4. ottelut, kolmella voitolla välieriin:



Hyvinkää–Joensuu 0–1 (1–1, 3–4)



Joensuu välieriin voitoin 3–1.



Seinäjoki–Sotkamo 1–2 (9–1, 1–4, 0–1)



Sotkamo välieriin voitoin 3–1.



Pyöräily Cuenca: Espanjan ympäriajo



7. etappi, Lliria–Cuenca, 207 km: 1) Matej Mohoric Slovenia 4.43.35, 2) Pawel Poljanski Puola jäljessä 16 sekuntia,



Kokonaistilanne 7/21 etapin jälkeen: 1) Christopher Froome Britannia 27.46.51, 2) Esteban Chaves Kolumbia –11, 3) Nicolas Roche Irlanti –13, 4) Tejay van Garderen USA –30, 5) Vincenzo Nibali Italia –36, 6) David de la Cruz Espanja –40.



Pyöräsuunnistus Vilna, Liettua: MM-kilpailut:



Pitkä matka:



Naiset: 1) Emily Benham Britannia 1.52.41, 4) Ingrid Stengård Suomi 1.55.46, 5) Marika Hara Suomi 1.58.20, 6) Antonia Haga Suomi 1.58.28.



Miehet: 1) Rasmus Sögaard Tanska 1.52.31, ...suomalaisia: 8) Jussi Laurila 1.58.32, ...21) Samuli Saarela 2.07.45.



MM-kilpailut päättyvät lauantaina Vilnan keskustassa käytävään MM-sprinttiin.



Suunnistus Cesis, Latvia: Maailmancup, keskimatkat:



Naiset: 1) Natalia Gemperle Venäjä 38.56, 2) Sabine Hauswirth Sveitsi jäljessä 25 sekuntia, 3) Marika Teini Suomi –0.51, 7) Venla Harju Suomi –1.29,... 12) Merja Rantanen Suomi –2.17, 13) Sari Anttonen Suomi –2.22,... 15) Sofia Haajanen Suomi –2.34,...



Miehet: 1) Olav Lundanes Norja 35.57, 2) Matthias Kyburz Sveitsi –0.44, 3) Gustav Bergman Ruotsi –1.16, 4) Martin Regborn Ruotsi –1.19, 5) Fredric Portin Suomi –2.14, ,... 21) Olli-Markus Taivainen Suomi –4.47.



Tv-urheilua Yle TV2



14.00 Suunnistuksen mc: Latvia



16.30 Yleisurheilun Eliittikisat: Lappeenranta



19.00 Kouluratsastuksen EM



21.30 Lentopallon EM: Puola-Suomi



Ruutu+ Urheilu 1



15.30 Vaahteraliiga: Royals-Huskies, välierä



Ruutu+ Urheilu 2



16.00 Superpesis: 5. puolivälierä (tarv.)



MTV3



17.00 Ravit: Toto76, Jyväskylä



Sub ja C More Max



20.45 CHL: SC Bern-TPS



C More Max



12.00 F1: Vapaat harj., Spa



15.00 F1: Aika-ajot, Spa



17.00 F2: Spa



18.35 GP3: Spa



C More Sport 1



14.35, 16.10 ja 17.05 Moto3, -GP ja -2: Aika-ajot, Silverstone



19.00 CHL: KalPa-Brno



00.00 Tennis: ATP 250, Winston-Salem



C More Sport 2



15.00 Ravit: Toto76, Jyväskylä



20.00 PGA Tour: The Northern Trust



C More Golf



15.10 PGA Tour: The Northern Trust



01.00 The PGA Champions Tour: Boeing Classic



03.00 Web.com Tour: Portland Open



Eurosport 1



11.00 Universiadit: Yleisurheilu



14.30 Pyöräily: Tour de l’Avenir



16.15 Pyöräily: La Vuelta, 8. etappi



Eurosport 2



11.00 Universiadit: Uimahypyt



12.00 Mäkihypyn kesä-GP: Hakuba



14.00 Universiadit: Uinti



19.35 Porsche Supercup: Spa



02.00 MLS: Philadelphia-Atlanta



Viasat Jalkapallo HD



17.00 Championship: Burton-Sheffield Wednesday



01.00 Brasilian liiga: Corinthians-Atlético



03.00 NFL Preseason: LA Rams-LA Chargers



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



19.30 Valioliiga: Man Utd-Leicester



21.45 Serie A: Roma-Inter



Viasat Urheilu



14.30 Valioliiga: Bournemouth-Man City



17.00 Valioliiga: Newcastle-West Ham



19.25 Nyrkkeily: Olavinlinna Boxing Night



Viasat Fotboll



19.00 Serie A: Genoa-Juventus



21.15 La Liga: Girona-Malaga



Viasat Sport



21.15 La Liga: Levante-Deportivo



Viasat Jääkiekko HD



14.00 World Series of Darts: Perth



20.00 Speedway GP: Gorzow



Viasat Golf



13.30 European Tour: Made in Denmark



22.00 LPGA Tour: Canadian Women’s Open







Rahapelejä Keno 34/17



Päiväarvonta (25.8.): 4, 6, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 37, 41, 44, 45, 55, 59, 60, 62, 64, 65, Kunkkunumero: 62



Ilta-arvonta (25.8.): 3, 10, 16, 17, 21, 24, 29, 30, 34, 35, 37, 40, 42, 47, 50, 52, 56, 57, 59, 67, Kunkkunumero: 34







Eurojackpot 34/17 Päänumerot: 11, 20, 28, 41, 45



Tähtinumerot: 5, 9